TRAGEDIE: 20 stykker ble drept i skolemassakren på en yrkesskole i Kertsj på Krim-halvøya onsdag. Foto: PAVEL GOLOVKIN / TT NYHETSBYRÅN

Putin gir globalisering skylden for skolemassakren på Krim

UTENRIKS 2018-10-18T15:00:03Z

Russlands president Vladimir Putin sier skolemassakren på Krim-halvøya er et resultat av globalisering og at den «følger en amerikansk trend».

NTB

Publisert: 18.10.18 17:00

Torsdag steg tallet på døde til 20 etter at en jente døde på sykehus av skadene hun var påført.

– Dette er et resultat av globaliseringen. På sosiale medier, på internett, ser vi at det er etablert et helt eget samfunn. Alt startet med de tragiske hendelsene på skoler i USA, sa Putin da han talte på en konferanse i Sotsji torsdag.

Kan ha fått bistand fra andre

Russlands nasjonale etterforskningskomité har slått fast at det var Vladislav Rosljakov som sto bak onsdagens massakre på yrkesskolen i Kertsj ved Svartehavet. 18-åringen tok deretter sitt eget liv.

Sergej Aksjonov, den øverste politiske lederen på Krim-halvøya, fastholdt torsdag at Rosljakov var alene om ugjerningen, men han utelukker ikke at 18-åringen kan ha fått bistand fra andre til å planlegge angrepet.

Mindreårige ofre

Ni av de 20 som ble drept, var mindreårige. Det yngste av ofrene var en 15 år gammel gutt, og det var også flere 16-åringer blant de drepte.

43 andre ble såret under skolemassakren, mange av dem mindreårige.

Skolemassakren er den verste i sitt slag i russisk-kontrollerte områder. Russland invaderte og annekterte Krim-halvøya fra Ukraina i 2014 .