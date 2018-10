DRØMMER: Tusenvis av mennesker har rømt fra usikkerhet og frykt i Latin-Amerika, og drømmer om å skape et trygt liv innenfor USAs grenser. Her er migranter fra Honduras på vei til byen Tapachula i Mexico. Foto: PEDRO PARDO / AFP

Tusenvis av migranter på flukt mot USA: – Vi ser omrisset av en mulig humanitær krise

Tusenvis av latinamerikanere har lagt på flukt fra vold, fattigdom og usikkerhet i hjemlandene, med kun ett mål for øye: Å ta seg inn i USA. Donald Trump truer nå med å kutte i bistanden til de allerede trengende landene.

Ifølge FN er det mandag mer enn 7000 migranter på vei til den amerikanske grensen via Mexico . Det skriver nyhetsbyrået AFP.

Migrantene, de fleste fra Honduras, men også mange fra El Salvador og Guatemala, har i ukevis holdt til ved grensen som skiller Guatemala og Mexico. Fredag klarte flere tusen av dem å ta seg inn i Mexico ved å komme seg forbi en blokade satt opp av meksikansk politi, og i løpet av helgen har stadig flere krysset på forskjellige punkt.

– Uansett hva som skjer, selv om de dreper meg, er det bedre enn å reise tilbake til Honduras, fortalte José Anibal Rivera (52) til nyhetsbyrået AP søndag.

I et følge på rundt 500 mennesker hadde han startet den over 3000 kilometer lange reisen gjennom Mexico til den amerikanske grensen, på søken etter trygghet.

Gjenger regjerer med hard hånd

– Vi ser omrisset av en mulig humanitær krise. Dette er absolutt en alvorlig situasjon som har fått altfor lite oppmerksomhet, sier Morten Tønnessen-Krokan, senioranalytiker i Røde Kors til VG.

Tønnessen-Krokan var selv i Guatemala for kort tid siden og beskriver et land hvor situasjonen er ute av kontroll.

– Både i Guatemala, Honduras og El Salvador er mange områder kontrollert av gjenger ved bruk av vold. Menneskene som har lagt på flukt, flykter fra usikkerheten som nesten alle lever med, men først og fremst frykten. Mange har nære pårørende som har blitt drept, lemlestet eller forsvunnet, forklarer Tønnessen-Krokan.

Gjengene kontrollerer ulike områder, og krysser du disse usynlige grensene, risikerer du å måtte bøte med livet. Det hindrer tilgang på både skole, arbeid og helsehjelp for mange.

På seks år har nærmere 300.000 mennesker pakket det de kan bære av eiendeler og lagt på flukt fra gjengenes brutalitet. Det er 16 ganger mer enn for bare seks år siden, sier Tønnessen-Krokan.

Dreper for lommerusk

Da han nylig var i Guatemala, møtte han mange mennesker med sterke historier. En av dem var en kvinne, som uten å skylde gjengene noe som helst, en dag fikk en telefon med et krav om å betale en sum tilsvarende 35.000 norske kroner, «for egen sikkerhet».

– Hun klarte kun å få lån til halvparten. Da forsvant sønnen hennes. Hun lette etter ham i to måneder, og fant ham til slutt på et likhus, drept og med avkappede lemmer, forteller Tønnessen-Krokan.

Han sier at kvinnen ikke så noen annen mulighet enn å flykte fra jobb og bolig, og sammen med døtrene lever hun nå en anonym tilværelse på ett rom i en annen by. Hun har ifølge Tønnessen-Krokan gått fra å drive egen butikk til å livnære seg som gateselger.













MOT USA: Mange av migrantene tok en pause og overnattet der de kunne finne ledig rom, etter å ha krysset grensen til Mexico. JOHAN ORDONEZ / AFP

– Vi traff også en tenåringsgutt. Han fortalte at han og en kompis hadde vært på en fotballbane da en gjeng eldre gutter ranet ham for mobil og noen småpenger. De skjøt og drepte kompisen hans, mens han selv ble truffet av kuler og lemlestet for livet, forteller Tønnessen-Krokan.

I nabolandet El Salvador var situasjonen for et par år siden så ille at landet lå på annenplass etter Syria hva gjaldt antall drepte.

Trump truer med støttekutt

Strømmen av migranter som nå er på vei mot USA har fått president Trump til å ta til tastene, og mandag proklamerte han på Twitter at USA vurderer å kutte støtten til de latinamerikanske landene.

– Guatemala, Honduras og El Salvador har ikke gjort jobben med å stoppe mennesker i å dra fra landet sitt og komme ulovlig inn i USA. Vi vil nå begynne å kutte i, eller kutte vesentlig i den massive bistanden vi gir dem, skrev presidenten, og la til:

– Husk mellomvalget!

Trump, en pådriver for streng grensepolitikk , skal mandag besøke Texas, en av statene nær den meksikanske grensen. Her skal han drive valgkamp for den republikanske senatoren Ted Cruz, som håper på gjenvalg til Senatet.

Amerikanernes støtte til de tre latinamerikanske landene var i 2016 til sammen flere hundre millioner dollar, og det er ifølge AP ventet at støtten neste år vil bli redusert med nærmere 40 prosent.

– Det har vært en trend de siste årene at mange internasjonale donorer har kuttet bistanden til Mellom-Amerika. Men vi må avhjelpe nøden. De humanitære må være sitt ansvar bevisst. Også stater som kan må støtte disse landene. Det er klart at det vil ramme landene og organisasjonene som jobber der om Trump kutter støtten, sier Tønnessen-Krokan.

Trump har tidligere truet med å stenge grensen til Mexico hvis migranter fortsetter å komme. Samtidig tar Mexicos påtroppende president Andres Manuel Lopez Obrador til orde for en felles nordamerikansk utviklingsplan for innvandring, skriver NTB.

– En forlater ikke sin hjemby for nytelse, men av nødvendighet, sier Lopez Obrador.