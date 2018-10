PÅ TUR: Turen til Afrika var den første Melania Trump foretok alene som førstedame. Hun besøkte fire land. Foto: SAUL LOEB / AFP

Melania Trump om utroskapsanklager: – Jeg har mye viktigere ting å tenke på

UTENRIKS 2018-10-13T03:08:43Z

Natt til lørdag norsk tid ble et intervju med førstedame Melania Trump sendt på ABC News. Der snakker hun blant annet om utroskapsbeskyldninger og forholdet til presidenten.

Publisert: 13.10.18 05:08 Oppdatert: 13.10.18 05:26

Det er tidligere i uken vist korte klipp fra intervjuet, som ble gjort i Kenya på førstedamens reise forrige uke. I klippene har hun blant annet snakket om metoo-bevegelse og at hun mener kvinner må ha håndfaste bevis for å anklage noen for overgrep, og at hun føler seg som verdens mest mobbede person.

Fredag kveld amerikansk tid, ble intervjuet sendt i sin helhet. Der svarer hun også på spørsmål om hvordan hun opplevde utroskapsanklagene mot ektemannen.

– Det er ikke noe jeg bekymrer meg for eller fokuserer på. Jeg er mor og førstedame, og jeg har mye viktigere ting å gjøre og tenke på, sier hun da, og legger til:

– Jeg vet hva som er rett og hva som er sant og usant.

Journalisten påpeker at Trumps advokat, Rudy Giuliani, har uttalt at hun «tror på sin ektemann og vet at det er usant.» Da sier førstedamen:

– Jeg snakket aldri med Giuliani.

På spørsmål om hvorfor han hevdet dette, svarer hun:

– Det vet jeg ikke. Du må spørre ham.

På spørsmål om hun elsker sin mann, svarer Melania:

– Ja, vi har det bra. Det er mediene som spekulerer, og det er sladder. Det er ikke alltid riktig.

Pornoskuespiller Stormy Daniels og tidligere Playboy-modell Karen McDougal har anklaget Trump for å ha hatt forhold med dem i 2006, det året Melania fødte deres sønn. Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, har innrømmet å ha gjort utbetalinger til kvinnene på vegne av Trump . Trump avviser at han har hatt noen affære med dem.

Saken oppdateres.