Bhavye Suneja (31) satt bak spakene på ulykkesflyet: – En erfaren pilot

Begge pilotene på flyet som styrtet i havet utenfor Indonesia, var erfarne bak spakene. Foreløpig er det ingen tegn til overlevende blant de 189 passasjerene.

Publisert: 29.10.18 09:19 Oppdatert: 29.10.18 09:38

Den indiske kapteinen Bhavye Suneja (31) var en av dem som satt bak spakene, da Lion Air-flyet styrtet i havet utenfor Indonesia mandags morgen. Suneja var en erfaren pilot med over 6000 timer bak seg, og medpiloten Harvino hadde over 5000 flytimer.

Siste: Nødetatene bekrefter at de har funnet seks døde etter flystyrten.

Suneja, som har vært pilot siden 2009, hadde jobbet for Lion Air siden 2011. Piloten var en 31 år gammel familiemann. Etter syv år i Indonesia , så var han i dialog med en indisk flyselskap, om ny jobb i Dehli, forteller en leder i et indisk flyselskap.

– Vi snakket senest i juli. Han virket som en veldig hyggelig person. Som en erfaren pilot uten noen tidligere uhell, så ønsket vi å ansette ham. Vi ber for at Suneja og alle de andre som var om bord på flyet overlever, forteller han til India Times.

Forfremmet

Det indiske flyselskapet sier at Suneja ønsket bistand av dem, for å få klareringene som kreves fra de indiske luftfartsmyndighetene.

Suneja fikk flylisensen sin fra Bel Air International i 2009, viser hans Linkdin-profil. Etter han fikk flylisensen så jobber han for Emirates som trainee i september 2010. Der ble han i fire måneder, før han startet å jobbe som pilot for lavprisselskapet Lion Air i mars 2011.

For to år siden ble han forfremmet til kaptein.

Flyselskapet har også sluppet navnet på de kabinansatte på flyet, som var Shintia Melina, Citra Noivita Anggelia, Alviani Hidayatul Solikha, Damayanti Simarmata, Mery Yulianda og Deny Maula.

Har ikke funnet overlevende

189 voksne, ett barn, to babyer, to piloter og seks flyverter var blant menneskene om bord.

Det er funnet flere vrakdeler i området, men det er ingen tegn til overlevende etter styrten, skriver den kinesiske TV-kanalen CGTN.

Flytårnet mistet de kontakt med flyet rundt 06.33 lokal tid mandag, omtrent 13 minutter etter at det hadde tatt av. I en pressemelding skriver det indonesiske redningsbyrået at årsaken til styrten er uklar.

En større leteaksjon etter flyet er i gang, opplyser Lion Air.

– Vi vet ikke om det er noen overlevende, sa Basarnas-leder Muhammad Syaugi under en pressekonferanse.

Tekniske problemer dagen før

Reuters siterer indonesiske luftfartsmyndigheter på at flight JT610 ba om å få returnere til avgangsflyplassen, men at kontrolltårnet mistet kontakt med flyet etter at de hadde godkjent forespørselen.

Vannet skal være 30–35 meter dypt på det antatte krasjstedet. Foreløpig er ikke den svarte boksen lokalisert.

Ifølge Reuters, som siterer Lion Air-sjef Edward Sait, så hadde Boieng 737 MAX 8-flyet hatt tekniske problemer på flygingen før, men dette var rettet opp.

Årsaken til ulykken er ikke kjent. Flyets svarte boks, som registrer hvordan flysystemene fungerer og tar opp lys fra cockpit, er foreløpig ikke funnet.