Rakett med to romfarere fikk problemer – måtte nødlande

En Soyuz-rakett som torsdag skulle frakte to romfarere til Den internasjonale romstasjonen (ISS) har returnert til jorden, etter at det oppsto problemer kort tid etter oppskyting.

Publisert: 11.10.18 11:08 Oppdatert: 11.10.18 11:34

Den russiske Soyuz MS-10-raketter med den amerikanske astronauten Nick Hauge og den russiske kosmonauten Alexey Ovchinin har måttet snu og er nå på vei tilbake til jorden etter å ha fått problemer kort tid etter oppskytningen.

De to skulle til romstasjonen for å gjennomføre reparasjoner.

NASA opplyser i sin direktesending fra Houston i USA klokken 11.20 norsk tid at de to romfarerne skal ha gjennomført en trygg nødlanding, og at de er i kontakt med søk- og redningsteamet.

Romfartsorganisasjonen opplyser at de to er ved god helse.

Det russiske nyhetsbyrået TASS skriver at russiske militærfly nå leter etter romfarerne.

Ifølge romfartsorganisasjonen NASA skal det dreie seg om en funksjonsfeil i rakettens oppskytingsmekanisme.

Raketten ble skutt opp fra Bajkonur-basen i ørkenen i Kasakhstan, og var på vei til Den internasjonale romstasjonen (ISS) da de brått måtte avbryte.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA ventes det at Sojuz-raketten vil foreta en nødlanding ett eller annet sted i Kasakhstan.

På Twitter opplyser romfartsorganisasjonen at et søk- og redningsteam nå er på vei mot stedet hvor det forventes at raketten skal nødlande.

Mannskapet er ifølge NASA på vei tilbake til jorden i en såkalt «ballistisk nedstigning».

VG oppdaterer saken.