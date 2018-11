FYLLER OPP: Sjåfører fyller tanken i Irans hovedstad Tehran mandag, samme dag gjeninnførte USA sanksjoner mot olje- og gassindustrien i landet. Foto: ATTA KENARE / AFP

Iran-avtalen er fullstendig reversert fra USAs side

2018-11-05

Mandag ble sanksjonene mot den iranske oljeindustrien gjeninnført, dermed er alle sanksjonene slik de var før atomavtalen i 2015.

05.11.18

Men det slutter ikke der, skal man tro utenriksminister Mike Pompeo. Han advarer om at USA vil fortsette å legge konstant press på Iran , med mindre de endrer sin «revolusjonære retning».

– Det iranske regimet har et valg: Det kan enten snu 180 grader fra den retningen de er på vei nå, eller se økonomien sin smuldre opp, sier Pompeo ifølge BBC .

Han hevder at over 20 nasjoner har kuttet oljeimporten fra Iran og at landets eksport dermed har falt med over en million fat dagen.

Den iranske økonomien var tungt sanksjonert før atomavtalen ble fremforhandlet i 2015. Den innebar at sanksjonene ble lettet mot at Iran la utvikling av atomvåpen på is.

Det internasjonale atomenergibyrået framholder at Iran har holdt seg til avtalen.

USAs president Donald Trump har kalt atomavtalen «den verste avtalen noen sinne» og begynte gjeninnføringen av sanksjonene tidligere i år.

Irans president Hassan Rouhani sier på statlig TV at Iran skal klare seg gjennom sanksjonene, skriver The Guardian .

– Vi er i en situasjon med økonomisk krigføring, mener presidenten.

– For vanlige folk betyr sanksjoner arbeidsledighet, det betyr fattigdom, det betyr mangel på medisiner og det betyr en høyere dollarpris, sier Akbar Shamsodini, som jobbet i olje- og gassindustrien, men mistet jobben da de utenlandske selskapene begynte å trekke seg ut av Iran i frykt for de nye sanksjonene.

Den første runden med gjeninnføring av sanksjoner ble gjennomført 7. august. Den rammet blant annet bil- og metallindustrien.

Som følge av USAs helomvending har flere vestlige selskaper trukket seg ut av Iran.

Flere av de andre landene som inngikk avtalen i 2015 sier at de vil opprettholde vilkårene.