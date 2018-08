SKAL VÆRE SKADET: Ifølge den danske avisen er den drapsdømte ubåtbyggeren overfalt i fengselet. Her avbildet i ubåten Nautilus i april 2004. Foto: Jeppe Michael Jensen / NTB scanpix

Ekstra Bladet: Peter Madsen overfalt i fengselet

Publisert: 10.08.18 02:17 Oppdatert: 10.08.18 03:26

Ifølge den danske avisen er den 47 år gamle mannen som er overfalt i Storstrøm fengsel den drapsdømte oppfinneren Peter Madsen.

Politiinspektør ved Sydsjælland og Lolland Falsters politi, Kim Kliver, bekrefter til avisen at en 47-årig innsatt ved Storstrøm fengsel på Falster er blitt overfalt av en annen innsatt som nå er siktet for voldsbruk.

– Ved overfallet er det utøvet vold, og det er en skade i ansiktet som følge av volden, sier han.

Inspektøren legger til at det ikke er brukt slagvåpen.

Fornærmede fikk kortvarig behandling, men er nå tilbake i fengselet igjen.

Ekstra Bladet skriver i sin fredagsutgave at de har opplysninger om at det er Peter Madsen som er overfalt, men Kliver vil hverken avkrefte eller bekrefte dette.

– Jeg kommenterer ikke det i en slik sammenheng, sier han til avisen.

Politiet vil heller ikke gå nærmere inn på hva som er bakgrunnen for overfallet, utover at den fornærmede og den siktede var sammen på tidspunktet det skjedde.

Ifølge Folketidende , som først omtalte overfallet, er siktede en 18-årig mann.

Overfallet fant sted onsdag kveld, to dager før årsdagen for at den svenske journalisten Kim Wall seilte ut med den danske oppfinneren i hans hjemmebygde ubåt i august 2017.

Købehavns byrett idømte i april Madsen Danmarks strengste straff , livsvarig fengsel, for drapet på Wall.

– Det er snakk om et kynisk og planlagt seksuelt overgrep og drap av særdeles brutal karakter på en tilfeldig kvinne, som i forbindelse med sitt journalistiske arbeid hadde tatt imot en tur i hans ubåt, sa dommer Anette Burkø da hun leste opp dommen.

Venter på ankebehandling

Madsen har selv kun erkjent å ha partert liket av Wall, og mener han handlet i panikk. Han har forklart at hun døde som følge av forgiftning ombord i ubåten. Han anket dommen på stedet, og anken, som kun skal vurdere straffeutmålingen og ikke skyldspørsmålet, skal opp i september.

VG har tidligere skrevet om at Madsen er varetektsfengslet i Storstrøm Fængsel , som er Danmarks nyeste lukkede anstalt, mens han venter på at ankesaken i Østre Landsret.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Madsens forsvarer natt til fredag, uten å lykkes.