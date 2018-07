President Donald Trumps bruk av Twitter granskes av spesialetterforsker Robert Mueller. Foto: AP / NTB scanpix

New York Times: Trumps tvitring skal etterforskes

NTB

Publisert: 26.07.18 22:49

President Donald Trumps mange utfall på Twitter skal nå etterforskes som et mulig forsøk på å undergrave Russland-etterforskningen, skriver The New York Times.

Ifølge avisen , som siterer tre anonyme kilder med kjennskap til saken, finleser nå spesialetterforsker Robert Mueller presidentens mange Twitter -meldinger, blant annet om justisminister Jeff Sessions og tidligere FBI-sjef James B. Comey.

Flere av meldingene kom samtidig med at Trump la personlig press på de to, noe som kan bli ansett for å være forsøk på å hindre etterforskningen ved å legge utilbørlig presse på vitner og dem som skulle etterforske.

Mueller ønsker ifølge The New York Times å avhøre Trump om Twitter-meldingene, om villedende uttalelser han har kommet med, om angrep på involverte i full offentlighet og om tilbud om benådning han mistenkes for å ha lovet mulige vitner.

Trump har også langet ut mot Mueller på Twitter og anklaget spesialetterforskeren for å drive en heksejakt.