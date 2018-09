SØKER ET BEDRE LIV: Luis Dello Lacono og kjæresten Olga ved grensebyen Cucuta mellom Venezuela og Colombia. Etter fem dager i buss ankom de Peru. Foto: Privat

Luis dro fra Venezuela: – Drar fordi det ikke lenger er noe livskvalitet igjen

2018-09-05

Sammen med kjæresten satte Luis Dello Lacono (25) seg på bussen til Peru i håp om et bedre liv. Der ventet en tøff og uforutsigbar hverdag. – Det er en berg-og-dal-bane, sier han til VG.

Publisert: 05.09.18

– Venezuelanere drar fordi det ikke lenger er noe livskvalitet igjen. Folk har ingenting å spise, det er ikke medisiner å oppdrive og offentlige tjenester er ute av drift. Da må vi dra for å se etter det alt det vi mangler i landet vårt, sier 25 år gamle Luis Dello Lacono til VG.

Han og kjæresten bestemte seg å forlate Venezuela i fjor på grunn av konstante demonstrasjoner og høy arbeidsledighet. Hjemlandet er tvunget i knestående av oljekrise og hyperinflasjon. I Peru har de måttet streve for å få endene til å møtes, med uforutsigbare jobber og lite penger.

– Å være en migrant er en berg-og-dal-bane. En dag er du helt nede, en annen dag går det greit. Nå jobber jeg med å bære sukkersekker på 50 kilo, en jobb jeg aldri hadde gjort hjemme, sier Dello Lacono.

Paret er fast bestemt på å se fremover.

– Vi forlot komforten i vårt eget land og et land hvor drømmer ikke kunne nås.

2,3 millioner har dratt siden 2015

Historien til Luis og kjæresten Olga er dessverre ikke uvanlig. Migrantstrømmen fra Venezuela begynte i det små i 2015 og betegnes nå som en krise av FN. Hver dag passerer mellom 5000 og 10.000 mennesker grensen til Colombia fra Venezuela.

Så langt har 2,3 millioner venezuelaner forlatt hjemlandet, opplyser Flyktninghjelpen.

De begynte å se de første migrantene fra Venezuela i 2015.

– Siden den gang har flyten av mennesker som forlater Venezuela bare økt. Den enorme krisen begynte nå i 2018. Det kommer tusenvis av mennesker hver dag, sier landdirektør Christian Visnes for Flyktninghjelpen i Colombia.

Grensen mellom Venezuela og Colombia er rundt 2000 kilometer lang. Likevel krysser de fleste ved Cucuta og andre grenseoverganger. Mange av de andre områdene er kontrollert av væpnede grupper.

Visnes forteller at de i det siste har sett flere og flere som kommer over grenser uten noen midler, de krysser til fots og går tusenvis av kilometer.

– Det er ingen utsikter til at strømmen av mennesker skal minke eller at krisen i Venezuela blir mindre, slår han fast.

Trippel usikkerhet

– Det viktigste er den økonomiske situasjonen: at pengene plutselig ikke er verd noe og at det er omfattende varemangel og vanskelig å vite hva man kan få tak i i morgen. I tillegg kommer utryggheten og kriminaliteten, og det at det nå er lite håp om en snarlig politisk endring, sier forteller professor Benedicte Bull, som forsker på Latin-Amerika.

Venezuelanerne som drar håper på bedre levekår. Likevel kommer det historier om folk som rekrutteres av organisert kriminalitet og ender i prostitusjon. Mange bor i provisoriske flyktningleirer.

– I utgangspunktet ble de godt mottatt, men motstanden begynner å vokse blant folk flest i landene migrantene kommer til. De konkurrerer om arbeidsplasser og ressurser fra staten i land som er fattige fra før. Situasjonen blir også utnyttet av høyrepopulistiske krefter som pisker opp motstanden for egen politiske vinning, forteller Bull.

Ikke råd til sjampo

24 år gamle Joel Morillo, som har en høyskolegrad i hotelldrift, så seg nødt til å forlate Venezuela i april.

– Med lønnen jeg fikk, hadde jeg ikke råd til å kjøpe enkle ting som deodorant eller sjampo, eller mat som for eksempel kylling.

Han dro til Peru i håp om en bedre fremtid. Nå deler han et rom med tre venezuelanske jenter i kystbyen Barranca, nord for Lima.

Er livet lettere for deg nå?

– Det er relativt, jeg får ikke skaffet en stabil jobb, så det er litt vanskelig. Jeg har søkt om arbeidstillatelse her, men behandlingstiden er lang.

Han sier at mange i Peru har tatt ham godt imot. Folk har både gitt ham mat og husly på reisen. Han tviler på at situasjonen i Venezuela vil bedre seg med det første.

– Jeg ser fremtiden som vanskelig. Problemet er mer enn en dårlig regjering.