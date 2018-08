VOLDELIG: Minst seks personer ble skadet i de voldsomme demonstrasjonene i Sachsen-omårdet i Tyskland. Foto: Jens Meyer / TT NYHETSBYRÅN

Store demonstrasjoner i Tyskland: – Det koker over

Østlige Tyskland koker etter at en iraker og en syrer ble varetektsfengslet i forbindelse med et knivdrap på en 35 år gammel tysker.

Mandag samlet ytre høyre tusenvis av tyskere til en innvandringsfiendtlig demonstrasjon som følge av at en 35 år gammel tysker skal ha blitt knivdrept av to innvandrere i helgen.

Byen Chemnitz i delstaten Sachsen har vært åsted for det hele.

– Den siste hendelsen har fått det til å koke over, men bakgrunnen er at dette skjer i et område som har vært preget av sterke høyrepopulistiske strømninger, sier Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Atlanterhavskomiteen, til VG.

Flere demonstranter bar merkene til ytre høyre-partiet Alternativ für Deutschland (AfD), andre benyttet seg av nynazistiske symboler.

Rundt 20 personer ble skadet i sammenstøt med mellom 1000 og 2000 venstreorienterte motdemonstranter som dukket opp. Dutsche Welle skriver at noen av motdemonstrantene var ikledd hetter og skjerf over ansiktene, en bekledning foretrukket av anti-fascistiske grupper.

Brostein, fyrverkeri og annet brennbart materiale ble kastet, mens politiet kjempet for å holde gruppene adskilt, skriver The Guardian . To av de skadde skal være politifolk.

Mye misnøye

Ifølge politiet gjorde en håndfull av demonstrantene Sieg Heil-hilsenen, som er forbudt i Tyskland ved lov.

Generalsekretær Bundt viser til at det er i Sachsen-området at det høyrepopulistiske partiet AfD står sterkest.

– Det er her de har sin grobunn, sier hun.

Demonstrantene- som stort sett var menn- ropte blant annet om «Kriminelle utlendinger» og «Forsvar Europa», samt «Lügenpresse», et slagord som ble brukt i Nazi-Tyskland.

Hendelsene i byen har vekket dyp bekymring og kritikk i det tyske samfunnet. Avisen Der Spiegel sammenligner situasjonen med den som utspilte seg i mellomkrigsårene, før nazistene tok makten.

– Selvfølgelig gjentar ikke historien seg, men når en høyreorientert gjeng herjer i midten av Tyskland, og myndighetene overveldes, ligner det situasjonen under Weimarrepublikken, skriver avisen tirsdag.

Bundt i Atlanterhavskomiteen trekker frem at misnøyen delvis skyldes hvordan Tyskland svarte på flyktningkrisen i 2015, da landets statsminister Angela Merkel åpnet grensene og tok imot hundretusenvis av flyktninger.

– Blant annet førte overgrepene i Köln på nyttårsaften 2016, som nordafrikanske innvandrere fikk skylden for, til økt mistro mot ordensmakten. I tillegg føler mange av økt innvandring rammer dem, sier generalsekretæren.

Hendelsene Bundt viser til resulterte i 454 anmeldelser av seksuelle overgrep. Blant de 59 mennene som var mistenkt for overgrepene, var 25 fra Algerie og 21 fra Marokko.

Oliver Malchow, lederen for Tysklands politifagforening GdP, sier ifølge NTB til avisen Neue Osnabrücker Zeitung at han er bekymret for en økende trend med at folk tar loven i egne hender.

Falske nyheter bidro til mobilisering

Drapet som er den umiddelbare årsaken til demonstrasjonen, skjedde etter det som skal ha vært en krangel natt til søndag. En 23 år gammel syrer og 22 år gammel iraker ble varetektsfengslet i forbindelse med drapet.

Feilaktige opplysninger om knivdrapet bidro til den kraftige mobiliseringen, opplyser myndighetene i delstaten Sachsen. De feilaktige opplysningene skal ha gått ut på at tyskeren som ble drept i helgen blandet seg inn for å forsvare en kvinne.

Påstandene ble spredt på sosiale medier av grupper i ytre høyre fløy. De oppfordret folk til å reagere med «sorg og sinne».

– Demonstrantenes sinne var basert på fremmedfrykt, falsk informasjon og konspirasjonsteorier. Det var basert på 'fake news', sier delstatens ministerpresident Michael Kretschmer.

Merkel: - Uakseptabelt

Statsminister Angela Merkel og en rekke andre samfunnstopper har reagert kraftig på de høyreorienterte demonstrasjonene, som også preget byen søndag. Da ble flere personer med utenlandsk utseende angrepet. Både søndag og mandag ble det ropt sinte slagord mot utlendinger, og flere bar nynazistiske merker.

– Hat i gatene er uakseptabelt i Tyskland. Det vi har sett, er noe som ikke har noen plass i et demokrati, sier Merkel.

– Vi har videoopptak av folk som jager hverandre, folkeansamlinger fullstendig ute av kontroll og hat i gatene. Det har ingenting å gjøre med vår konstitusjonelle stat, sier hun videre.