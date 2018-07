STJÅLET: Det er de to kronene i toppen og rikseplet i midten som ble stjålet, ifølge politiet. Foto: Politiet i Sverige

Kronjuveler stjålet i Sverige

Publisert: 01.08.18 02:28

UTENRIKS 2018-08-01T00:28:49Z

To kongekroner og et rikseple er stjålet fra domkirken i Strängsnäs i Sverige.

Det dreier seg ifølge politiet om deler av Karl IX og Kristina den eldres begravningsregalier fra 1611. Aftonbladet oppgir at det er to uvurderlige kongekroner og et rikseple som ble stjålet like før domkirkens lunsjmesse. Kirken var da åpen for besøkende.

Politiet fikk melding om ranet 11.44, og sperret av kirken og et område rundt. De vil så langt ikke kommentere verdien på det som er stjålet. Gjenstandene er utsmykket med gull, edelstener og perler.

– Det er et utrolig stort tap både i kulturverdi og økonomisk verdi, men at alle mennesker klarte seg såpass uskadet er verdt veldig mye, sier kommunikasjonsmedarbeider ved Strängnäs domkirke, Catharina Fröjd til Aftonbladet.

Flere personer skal ha forlatt stedet i en mindre, åpen motorbåt som lå rett nedenfor kirken. Flere patruljer og politihelikopter søkte etter gjerningspersonene.

Den svenske kirke opplyser at regaliene ble oppbevart i låste montre med alarm. Politiets pressetalsmann, Thomas Agnevik, sier at tyvene må ha knust glasset.

Tyvegods av denne typen kan være vanskelig å omsette i penger. Ifølge Aftonbladet er en av politiet s teorier at det er et bestillingsoppdrag for kriminelle kretser som allerede har kjøpere av regaliene.

Politiet sier de ikke vil komme med ny informasjon før onsdag morgen.

De stjålne kronjuvelene er ikke blant Sveriges riksregalier som er utstilt i Skattekammeret på Stockhoms slott.