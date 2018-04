TRUMP-VENN: Donald Trumps advokat Michael Cohen fikk i forrige uke kontoret sitt raidet av politiet. Her ankommer han mandagens rettsmøte. Foto: Thomas Nilsson

Vil hindre FBI å se Trump-dokumenter

Publisert: 16.04.18 21:54 Oppdatert: 16.04.18 23:07

UTENRIKS 2018-04-16T19:54:55Z

NEW YORK (VG) På en særdeles vindfull dag i New York kom pornoskuespilleren Stormy Daniels til rettshøringen med Donald Trumps personlige advokat Michael Cohen.

Trumps personlige advokat, venn og såkalt fikser i 12 år, Michael Cohen, fikk for en uke siden sitt kontor, hotellrom på Loews Regency, sin leilighet i Trump Tower - og en bankboks - raidet av politiet.

De fire ransakingsordrene ble godkjent av en føderal dommer, som hadde mottatt en forespørsel fra Robert Mueller.









1 av 3 I VINDEN: Porno-stjernen Stormy Davis, ankommer rettsmøtet for Donald Trumps advokat Michael Cohen. Foto: Thomas Nilsson

FBIs spesialetterforsker skal ha kommet over den mistenkte kriminaliteten under sin granskning av Russlands innblanding i den amerikanske presidentvalgkampen i 2016.

Nederlag

VG var til stede i og utenfor retten mandag kveld norsk tid, da Cohens advokater desperat forsøkte å argumentere for at dokumentene som ble beslaglagt sist uke ikke må granskes av FBI eller myndighetene, men at et spesialutnevnt organ.

Stormy Daniels, som fikk 130.000 dollar av Cohen for å tie om sitt påståtte forhold med Trump, var til stede som et PR-stunt. Hennes advokat Michael Avenatti sier hun er der for å understreke alvoret i saken.

Inne i høringen gikk Cohens advokater på et pinlig nederlag da dommeren beordret dem til å offentliggjøre navnet på en tredje klient som har fått assistanse av Cohen, nemlig Fox News-profilen Sean Hannity.

Hannity har brukt sin posisjon på Fox til å rase mot razziaen mot Cohen - uten å opplyse om at han også var hans mystiske klient

Latteren runget i salen da Cohens advokat leste opp Hannitys navn. Hannity er en venn av Donald Trump . Han ønsket ikke å bli koblet til razziaen mot presidentens advokat, men nådde ikke frem.

Cohens advokater argumenterte på flere måter hvorfor dette er en ytterst spesiell sak, fordi den direkte involverer USAs sittende president.

Spesialorgan

Advokat Todd Harrisson ble imidlertid irettesatt flere ganger av dommeren da han argumenterte dette synspunktet.

– Når du gjennomfører en ransaking som dette mot advokaten til USAs sittende president, er ikke dette problemfritt. USAs offentlighet synes ikke dette er riktig. Det er ikke fair at FBI og myndighetene skal få se på disse dokumentene, sa han, og ba flere ganger om at det blir oppnevnt et uavhengig spesialorgan som kan granske papirene.

– Min advokat og jeg vil forsikre oss om at alle får vite sannheten om hva som har skjedd, og vi vil ikke hvile før det har skjedd, sa Daniels utenfor rettslokalet etter høringen.

Michael Cohen forlot rettssalen uten å si et ord, og forsvant i en mørk SUV.

Overvåket i hemmelighet

I rettsdokumentene heter det at Cohen etterforskes for kriminalitet. Cohen skal i hemmelighet ha blitt overvåket av politiet i lang tid. Politiet skal ha beslaglagt minst to mobiltelefoner. De skal også ha sikret seg lydopptak som Cohen gjorde av diverse samtaler han hadde.

Det er ikke klart om politiet har sikret seg opptak av samtaler med Trump.

Ifølge en av Cohens advokater, Todd Harrison, sikret myndighetene seg også flere tusen sider med dokumenter.

Cohen har innrømmet at han betalte ut 130 000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels 12 dager før presidentvalget, slik at hun skulle holde kjeft om en påstått affære med Trump.

Cohen påstår at Trump ikke visste om utbetalingen. Advokaten sier at han bare ville beskytte Trump, selv om de hevder historien er usann.

Bemerkelsesverdig nok tok Cohen opp et lån på sin bolig for å betale ut den drøye norske millionen til Daniels. I et intervju med VG i Florida i februar sa Stormy Daniels at hun ble behandlet respektfullt av Trump da de hadde det angivelige forholdet.

Cohen-razziaen kom to dager etter at Trump for første gang uttalte seg offentlig om Stormy Daniels. Trump avviste at han visste noe om utbetalingen og sa at «dere må spørre Michael Cohen. Han er min advokat».

Fordi Trump nektet for å vite noe om dette, kan han i dette øyeblikket ha opphevet advokat-klient-privilegiet, fordi dersom det stemmer at han ikke visste noe om det, så er det neppe noe privilegium å hevde.

Cohen er også mistenkt for å være involvert i utbetalingen til tidligere Playboy-modell Karen McDougel, som også hevder hun hadde et forhold til Trump, etter at han giftet seg med Melania Trump. Hun fikk 150.000 dollar.

Donald Trump stemplet aksjonen mot Cohen som «et innbrudd». Han mente det også var et «angrep på landet vårt».

Sent søndag kveld ba Trumps advokater om at de får se gjennom de beslagslagte dokumentene før politiet gjør det. De ba også om at dersom de ikke får medhold i dette, så ønsker de at et uavhengig organ skal gjøre det, ikke FBI som de mener har et ønske om å sverte USAs president.

Trumps medarbeidere mener ifølge New York Times at etterforskningen av Cohen er mer alvorlig for presidenten enn spesialetterforsker Robert Muellers arbeid.

Dette til tross for at Muellers etterforskning av Russlands innblanding i presidentvalgkampen har resultert i hele 22 siktelser.

Tre tidligere Trump-medarbeidere har også blitt tvunget til å innrømme at de har løyet under avhørene med Muellers team.

Mens høringen pågikk,kom Donald Trump til sin luksusresort Mar-a-Lago. Han har nå tilbragt 144 dager på en av sine egne eiendommer som president