TRIST: Hvis en som Frode kan bli tatt av etterretningen, kan det skje med alle , mener Daria Sorokina (31)

Spionsiktede Frode Berg: Slik var den siste Russland-turen

Publisert: 27.04.18 05:45

2018-04-27

MOSKVA / OSLO (VG) «Planlegger å besøke Moskva i begynnelsen av desember. Håper å se deg da».

Denne Facebook-meldingen sendte spionsiktede Frode Berg til sin russiske venninne et par måneder før den skjebnesvangre turen.

For Daria Sorokina (31) er det rart å tenke på hvordan akkurat denne førjulsturen viste seg å bli skjebnesvanger for den norske mannen.

Sorokina er en av de som Frode Berg snakker om, når han forteller at han reiste til Russland for å besøke venner. Reisen var planlagt god tid i forveien, for meldingen, der han også skriver «her er det snart vinter» om Kirkenes, er sendt den 23.oktober. Det er fem dager etter at nettsteded aldrimer.no skrev en artikkel om at russerne under «Zapad», som på russisk betyr «Vest», hadde øvd på å innvadere Svalbard.

VG har ettergått tidslinjen til Frode Bergs siste reise til Russland. E-tjenesten fikk sterk kritikk for at de var for dårlig orientert under «Zapad», og hadde for lite informasjon om øvelser nær Norge.

Ikke lenge etter øvelsen skal E-tjenesten ha bedt Berg om å gjennomføre et siste oppdrag, noe han hadde sagt ja til.

Vanligvis hadde Bergs reiser til Russland vært i forbindelse med hans arbeid for norsk-russiske relasjoner. For desemberturen hadde ikke Berg andre planer enn en rolig tur til Moskva for å kjøpe julegaver, treffe venner og se den siste utstillingen på det kjente Tretjakovgalleriet.

16 dager senere, 8. november, bestiller Frode Berg billetter fra Kirkenes til Oslo for den 3. desember. Han reiser samme kveld videre med Aeroflot til Moskva og sjekker inn på rom 5514 på luksushotellet Metropol hotell like ved Den røde plass. Han er da mest sannsynlig under oppsikt av FSB, forklarer Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes til VG.

4. desember besøker Frode Berg det tradisjonsrike julemarkedet på Den røde plass og legger senere ut bilder av markedet på sin private Facebook-side.

Tatt utenfor hotellet

Dagen etter, fredag ettermiddag den 5. desember blir han pågrepet på av FSBs avdeling for kontraspionasje i Moskva og siktet for minst fem tilfeller av spionasje mot Russland. Den første tilfellet skal ha skjedd sommeren 2015.

Oppringt av journalist

Selv om Daria Sorokina var utenlands før jul, ble hun brått minnet på Frodes Moskvabesøk, da en melding tikket inn på Facebook i desember, fra en russer som presenterte seg som journalist og spurte henne om relasjonen med nordmannen.

– Han spurte om jeg kjente Frode Berg, og kjente til hva som hadde skjedd med han. Hvordan jeg ville beskrive han som person. Jeg sa at han var en veldig snill mann og at jeg håpte det hele var en feiltakelse, forteller den russiske kvinnen til VG i Moskva.

«Hva om FSB oppsøker meg?»

En halvtime unna der hvor VG møter den unge russeren 31-år gamle Daria, sitter Frode Berg fengslet på femte måneden: Stedet heter Lefortovo og er Moskvas mest beryktede fengsel .

Sorokina har ikke blitt kontaktet om Frode Berg flere ganger etter det ene tilfellet før jul, sier hun.

– Men jeg ble litt redd der og da ... tenkte plutselig at «hva om det er meg som FSB oppsøker i morgen?» Heldigvis var jeg i USA, da, så ...

Den russiske kvinnen hever brynene litt. Hun sier hun ofte tenker på Frode Berg nå.

Daria Sorokina traff nordmannen første gang da hun besøkte en russisk venninne i Kirkenes i desember 2016, og var på en fest arrangert av den russisk-norske kulturutvekslingsorganisasjonen Pikene på broen. Frode var jovial og en type alle enten kjente eller ble kjent med den kvelden, sier hun.

– Han var en fyr som alltid var klar for å hjelpe til, han var opptatt av mennesker og kunne snakke med alle , han var en høflig, snill, sjenerøs mann.

Ville se Kreml

Berg ga med en gang uttrykk for at han var glad for å få en venn som Sorokina, som jobber som turguide i Russlands hovedstad. Allerede da de møttes første gang i Norge, visste han at han skulle til den russiske hovedstaden til våren, og de to planla å møtes der den 27.mars.

- Han ga ikke inntrykk av å kjenne Moskva godt i det hele tatt, kanskje hadde han vært en gang før, for lenge siden, men han ville se helt grunnleggende turiststeder som Kreml og Den røde plass, sier hun til VG.

Det var kald vår, men et varmt møte, forteller hun. Etter at den blide turguiden Sorokina hadde gitt Berg en totimers rundtur mellom de ikoniske Moskva-bygningene, drakk de kaffe i lobbyen på hotell Metropol.

Ved det samme hotellet ble Berg, drøye åtte måneder senere, pågrepet av russisk etterretningstjeneste, og skal angivelig ha båret på 3000 euro i en konvolutt.

«Norsk spion tatt i Moskva»

Med fingrene krøllet rundt en kopp varm drikke like ved Den røde plass, forteller Sorokina at hun føler med familien og lokalsamfunnet i Kirkenes. Hun sier hun har kontakt med folk der som beskriver det som tragisk for den lille byen.

Moskovitten følger med på nyheter om Frode Bergs sak i russisk media. Hun synes de har en lite balansert dekning av saken.

– De fleste artiklene jeg har sett i russisk presse er korte, men aggressive, « norsk spion tatt i Moskva» står det , selv om han ikke er dømt ennå.

Selv vet hun ikke hva hun skal tro.

– Jeg tror at hvis han var involvert, virker det mest sannsynlig at han ikke skjønte omfanget av det. Han har hvertfall aldri sagt noe eller spurt om noe som jeg synes var rart, sier 31-åringen til VG.

Venner over alt

VG har vært i kontakt med flere av Frode Bergs russiske venner og bekjente. Ei jente i 20-årene, som ikke ønsker navnet sitt på trykk, traff Frode Berg på et norsk-russisk arrangement i fjor.

– Han virket som en hyggelig person, rolig, nysgjerrig på folk og vennlig. Han var typen som tok kontakt med folk i pausen og under middagen, snakket om hjemstedet sitt, familien, friluftsliv og liknende. Jeg var veldig overrasket da jeg hørte at han var arrestert. Jeg ville aldri trodd at han var en profesjonell spion, sier kvinnen.

VG har også snakket med en ung russer som jobber som vertinne på hotell Metropol, der hvor Berg bodde de gangene han kom til Moskva. Berg fremstår som en som lett ble venner med hvem det skulle være han møtte, uansett alder. Hans russiske Facebookvenner er spredd over hele det store landet.

En tolk fra St Petersburg forteller at Frode Berg ga et svært godt førsteinntrykk. Hun sier hun ble «skuffet over situasjonen» da hun hørte om anklagene. «Jeg håper det løser seg snart» skriver kvinnen til VG.

Shoppet i Moskva

Ved kafébordet i Moskva forteller Sorokina at Berg flere ganger nevnte at han hadde andre russiske venner her hovedstaden.

– Han snakket om venner her fra tiden hans som grensevakt. Gamle, gode venner, fikk jeg inntrykk av, og jeg tror han traff dem mens han var her, ja, sier hun.

I Facebookmeldinger som VG får se, forteller Berg til Sorokina at han også har vært ute og shoppet gaver i Moskvas mange butikker. Da Berg lot seg intervjue av VG under fengslingsmøtet i februar, hevdet han å ha vært i på julegavehandel i Moskva da pågripelsen skjedde.

– Kan skje hvem som helst

Daria Sorokina sier hun og hennes russiske venninne, som kjenner Berg godt fra Kirkenes-tiden, har vært inne på tanken å besøke han i fengsel.

– Samtidig, blir du koblet med han, risikerer du at det er farlig for deg. Det høres kanskje sinnsykt ut, men når det skjedde med uskyldige Frode, kan det skje med hvem som helst. Vi har snakket om det, og det kan jo være potensielt farlig, sier hun, ettertenksomt.

Sorokina er kjent med at Berg gjennom sine advokater har sagt at han jobbet for norsk etterretning. Hun sier hun bærer på motstridende følelser, men først og fremst synes synd på han.

– For meg høres det ut som om dette er noe som kan skje alle. Om noen jeg kjenner spør meg om å ta med noe til noen når jeg skal til utlandet , så gjør jeg jo det.