FEIRER: Koreanere feirer i gatene i Tokyo etter at enigheten i dagens historiske møte mellom Nord- og Sør-Korea ble kjent. Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP

Toppmøtet mellom Moon og Kim: Slik reagerer verden på historisk enighet

Publisert: 27.04.18 17:47

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-27T15:47:50Z

Nord- og Sør-Korea kunngjorde fredag en historisk erklæring da de etter tiår som fiender kom til en enighet om fredsforhandlinger og full atomnedrustning. Det har skapt reaksjoner.

De to statslederne, som i teorien fortsatt er i krig, startet møtet med hjertelige smil og et solid håndtrykk.

– Det er ingen grunn til at vi skal slåss med hverandre. Vi er ett land, sa Kim Jong-un i en tale under det historiske toppmøtet.

Fakta Fakta om avtalen mellom Nord- og Sør-Korea Dette er hovedpunktene i avtalen mellom de to koreanske statene:

Statene er enige om å etablere et felles forbindelseskontor med representanter for begge parter. Kontoret skal ligge i nordkoreanske Kaesong-regionen nær grensen til Sør-Korea.

Statene vil arbeide for økt samarbeid, utveksling, besøk og kontakt på alle nivåer. Dette skal skape en følelse av nasjonalt koreansk fellesskap. Partene skal arrangere begivenheter på dager av betydning for dem begge.

Statene skal arbeide for familiegjenforening og møter mellom slektninger som har vært atskilt på grunn av Koreakrigen.

Statene vil ta skritt mot å reetablere og modernisere vei- og jernbaneforbindelsene på tvers av grensen.

Nord- og Sør-Korea er enige om å innstille all fiendtlig aktivitet. Den demilitariserte sonen mellom landene skal gjøres til en «fredssone».

Gjensidig militær nedrustning skal gjennomføres i faser.

Nord- og Sør-Korea skal gjennomføre møter med USA og Kina med henblikk på en endelig avslutning av konflikten og etablering av en varig fred på halvøya.

Statene vil arbeide for å gjøre Korea-halvøya til en atomvåpenfri sone.

De to statenes ledere er enige om jevnlige møter og telefonsamtaler om temaer av betydning for begge parter. Dette skal styrke tilliten og legge til rette for en fremtidig gjenforening.

Sør-Koreas president Moon Jea-in vil besøke Nord-Koreas hovedstad Pyongyang til høsten. (Kilde: NTB/Rizau)

I den nye erklæringen forplikter de to landene seg til å sørge for full atomnedrustning på Koreahalvøya . De to er også enige om at de skal få en slutt på Koreakrigen, som ennå ikke er formelt avsluttet. «En ny æra av fred har begynt», heter det i den historiske erklæringen.

Trump: «Koreakrigen går mot slutten!»

USAs president Donald Trump, som selv skal møte den nordkoreanske statslederen i juni, tok i kjent stil til Twitter for å kommentere gjennombruddet.

– Etter et turbulent år med missiloppskytninger og atomprøvesprengninger, pågår det nå et historisk møte mellom Nord- og Sør-Korea . Bra ting skjer, men bare tiden vil vise! skriver Trump, før han minutter senere følger opp med nok en melding:

– KOREAKRIGEN GÅR MOT SLUTTEN! USA, og alle landets FLOTTE mennesker, burde være stolt av hva som nå finner sted i Korea.

Presidenten takker også Kinas Xi for deres innsats - spesielt på den nordkoreanske grensen.

Solberg: Forsiktig optimist

Reaksjonene har heller ikke latt vente på seg fra Russland og Japan, som begge mener dagens enighet er positive nyheter.

Japans statsminister Shinzo Abe sier han er positiv til signalene som kommer fra møtet mellom Nord- og Sør-Korea, men håper nå på konkrete tiltak fra Kim Jong-un, skriver NTB.

NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, ønsker også fredagens enighet velkommen.

– NATO støtter fullt ut en politisk løsning på spenningene i regionen. Da jeg besøkte regionen i fjor, så jeg selv hvor dypt disse spenningene går, sa Stoltenberg under en pressekonferanse i forbindelse med NATOs utenriksministermøte fredag.

Han mener det internasjonale presset mot Nord-Korea har bidratt til dagens utfall.

Her hjemme erklærer statsminister Erna Solberg seg som forsiktig optimist i møte med nyhetene fra Øst-Asia.

– Selv om Kim Jong-un har gitt positive signaler de siste dagene, er det handlingene som teller. Det er derfor viktig at det internasjonale samfunnet opprettholder det politiske trykket på Nord-Korea, sier Solberg til NTB - en oppfatning også utenriksminister Ine Eriksen Søreide stiller seg bak.

Trump-møte kan bli avgjørende

Det er knyttet stor spenning til hvordan det nært forestående møtet mellom Trump og Jong-un vil utspille seg. En endelig fredsavtale på Koreahalvøya er avhengig av og også involvere USA og andre land som kjempet i Koreakrigen.

Stein Tønnesson, asiaforsker på Institutt for fredsforskning (PRIO), tror møtet mellom Nord-Korea og USA kan bli avgjørende for den videre utviklingen.

– Alt kan velte på møtet mellom Trump og Kim. Det som kan skje, og som har skjedd tidligere, er at de to partene beskylder hverandre for å ha brutt avtalen, sa Tønnesson til VG noen timer før enigheten ble kjent fredag.

Også Sverre Lodgaard, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), mener administrasjonen i Washington er et usikkerhetsmoment i den videre utviklingen.

Både utenriksminister Mike Pompeo og landets nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton har tidligere uttalt at de anbefaler krig.

– Også er det Donald Trump da. En løs kanon på dekk. Han sier det er takket være ham - før som nå – men jeg tror ikke det er hans sanksjoner som har dedikert tidsskjema her, sier Lodgaard til VGTV.

– En lang vei å gå

Nord-Korea har allerede varslet at de stanser testingen av interkontinentale raketter. Lodgaard mener det nå gjenstår å se om det også blir stans i prøvesprengninger og produksjonen av spaltbart materiale, som uran.

– De sier at de vil støtte det internasjonale arbeidet for å forby atomprøver. I dag er de en del av landene som ikke har signert avtale om å ruste ned. Hvis de skulle si seg villig til å slutte seg til denne avtalen så kommer USA i en litt ubehagelig skvis, sier Lodgaard.

Ifølge ham har Nord-Korea foretatt atomprøvesprengninger åtte ganger, mens USA, som heller ikke har signert noen nedrustningsavtale, har prøvesprengt litt over 1000 ganger.

– Og USA er ikke villig til å ratifisere. Nord-Korea har alltid sagt at så lenge forholdet til USA er fiendtlig, så vil de ikke ruste ned. Det må komme en annen sikkerhetsgaranti i stedet.