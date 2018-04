SYK: Khitam Saleh (52) går på kortison og har vondt i kroppen. Hun frykter at hun har kreft. Her sammen med barnebarnet Anas (3) og sønnen Abdelhai (8) i Jabalia på Gazastripen. Foto: Harald Henden/VG

Nektes helsehjelp i Israel: – Jeg føler meg ydmyket

Publisert: 28.04.18 09:24 Oppdatert: 28.04.18 09:40

JABALIA/GAZA BY (VG) Halvparten av pasientene som søker om å forlate Gaza får ikke dra, mens det inne i enklaven er helsekrise. Terrorrisiko, begrunner Israel.

– Jeg blir dårligere for hver dag. Synet er blitt svakere, jeg er skjelven og besvimer plutselig. Jeg er redd fordi jeg ikke vet hva det er som feiler meg.

Khitam Saleh (52) har ni barn og fire barnebarn, og bor i den permanente flyktningleiren Jabalia nord på Gazastripen. For ett år siden ble hun syk. Hun har fått påvist mangel på røde blodceller og forstørret milt, men legene i Gaza klarer ikke å diagnostisere henne. «Vi kan ikke hjelpe deg. Bare be til Gud», skal en av legene ha sagt til Khitam.

Fire ganger på ett år har Khitam søkt om å forlate Gaza for å kunne ta avanserte blodprøver ved et sykehus i Jerusalem. Første gang fikk hun nei av Israel på grunn av «sikkerhetshensyn», uten videre begrunnelse, mens de andre gangene har hun ikke fått svar.

Tidspunktet for legetimen i Jerusalem er for lengst passert.

– Jeg føler meg ydmyket. Og jeg er ikke den eneste. Det finnes mye verre tilfeller enn meg, sier 52-åringen.

Helsesjef i Gaza: «Flere dør mens de venter»

Hver måned søker 2000 personer, de fleste av dem kreftsyke, om å få forlate Gaza for medisinsk behandling på Vestbredden eller i Israel, ifølge palestinske myndigheter.

– Situasjonen har forverret seg de siste to årene. Før fikk de fleste som søkte grønt lys, mens nå får bare halvparten reise, sier Refat Salem Whaiser, sjef for Gaza-kontoret som koordinerer medisinske evakueringer til Vestbredden og Israel.

Inne i Gaza er det dårlig tilgang til strålebehandling og cellegift i enklaven, ifølge Whaiser. Flere har opplevd at kreften har spredd seg mens de har ventet i månedsvis på svar, mens andre er blitt nektet utreise midt i behandlingsløpet.

– Israel gir ingen forklaring på hvorfor de sier nei. Flere dør mens de venter på svar, sier han, uten å kunne tallfeste hvor mange.

Israel: Hamas forsøker seg på terror

Overfor VG bekrefter israelske myndigheter at færre pasienter slipper ut. Siden 2015 er andelen mer enn halvert (se faktaboks). Forklaringen er Hamas, islamistbevegelsen som har kontrollert Gaza siden 2007.

Hver dag forsøker terrororganisasjonen Hamas å utnytte sivile på Gazastripen til terrorvirksomhet, oppgir Hadar Horn, talsperson for israelske COGAT til VG.

Fakta Så mange slipper Israel ut av Gaza Dette er antallet pasienter som har fått reise ut av Gazastripen gjennom Erez, ifølge tall israelske myndigheter oppgir til VG: 2015: 69.513 tillatelser

2016: 35.647 tillatelser

2017: 29.113 tillatelser Kilde: COGAT/Det israelske forsvarsdepartementet

COGAT er en enhet i det israelske forsvarsdepartementet som håndterer sivilsaker i de palestinske områdene.

I april i fjor skal grensevaktene ha avslørt et forsøk på å smugle eksplosiver via eiendelene til en palestiner som hadde fått tillatelse til å få kreftbehandling.

Må gjennom sikkerhetssjekk

Den store flaskehalsen er Israels sikkerhetsklarering, som alle mellom 16 og 55 år må gjennom. Hadar Horn oppgir at hensikten er å forsikre seg om at de reisende ikke «medfører en sikkerhetsrisiko for Israel», men går ikke i detalj på hva sjekken faktisk innebærer.

Den andre veien ut av Gaza, over Rafah til Egypt, er bare åpen to-tre dager hver tredje måned og strenge tillatelser er påkrevd.

Flere årsaker til helsekrisen

Like vanskelig som det er å slippe ut av Gaza, kan det være å få noe inn.

Det har ført til en stor mangel på ressurser, medisiner og utstyr i Gaza. 14 sykehus står i fare for å stenge og 1715 pasienter er i akutt livsfare, ifølge en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Årsaken er flerfoldig:

Gaza lider under over ti år med israelsk blokade.

Den siste tidens omfattende sanksjoner fra de palestinske selvstyremyndighetene (PA) på Vestbredden mot Hamas legger stener til byrden. PA har sluttet å betale for både lønninger og strøm i Gaza.

Dessuten har flere internasjonale organisasjoner kuttet i bistanden til enklaven.

Venter på protese

På proteseverkstedet ALPC i Gaza by støttes Sameeh al-Marsi (45) opp på de kunstige beina. Det var under krigen i 2008 at han ble truffet av en israelsk rakett på vei hjem fra jobb, forteller han. Nå har han igjen to beinstumper på syv og 12 centimeter.

I halvannet år har han ventet på de nye protesene. Israel skal ha nektet ALPC å importere enkeltdeler til proteser og støtteutstyr inn til Gaza, med begrunnelsen at «de kan brukes til andre ting» – implisitt eksplosiver.

Proteseverkstedet i Gaza, som mottar støtte fra Bergen og Tromsø kommune, er i manko på utstyr.

Tidspunktet er ubeleilig: Etter den siste tidens blodige protester på Gazastripen vil rundt 20 personer vil ha behov for proteser, og over 300 vil trenge mindre støttedeler, forteller Mohammed Dwaima, direktør ved ALPC.

Dette kommer på toppen av at Gaza skal være det stedet i verden med høyest andel handikappede (cirka tre prosent av befolkningen).

