DREPT: Slektninger av AFPs fotograf som ble drept i et angrep på en gruppe journalister, bærer kisten i Kabul.

11 journalister drept på en uke i Afghanistan

Publisert: 30.04.18 19:32 Oppdatert: 30.04.18 19:42

Utkledd som kameramann og viftende med et pressekort, sprengte selvmordsbomberen seg midt i gruppen av hjelpearbeidere og journalister.

Ni journalister ble drept i selvmordsangrepet.

Angrepet i Shashdarak-området i den afghanske hovedstaden Kabul i dag, er det mest dødelige enkeltangrep på journalister i Afghanistan , ifølge nyhetsbyrået Reuters.

IS har, ifølge nyhetsbyrået, foreløpig tatt på seg ansvaret for angrepet.

Til sammen ble 26 personer drept av to selvmordsbombere i Kabul mandag.

– Dette var et planlagt angrep hvor den andre selvmordsbomberen sto og ventet på at journalistene skulle komme for å dekke det første angrepet. Dette er et angrep på ytringsfriheten, sier Anders Hammer, norsk journalist som har jobbet i Afghanistan de siste 11 årene, til VG.

To angrep

Angrepet mandag startet da en selvmordsbomber sprengte seg i luften og drepte og skadde flere personer som oppholdt seg i området nær blant annet den amerikanske ambassaden i hovedstaden. Mens hjelpepersonell forsøkte å redde de sårede og drepte, og journalistene rapporterte fra hendelsen, skal en selvmordsbomber utkledd som kameramann ha gått mot dem.

– Vi vet at selvmordsbomberen utga seg for å være en reporter. Han viste frem pressekortet og sto sammen med journalistene før han sprengte seg, sier Najib Danish, en talsmann for det afghanske innenriksministeriet til Reuters.

Afghanistan er det farligste landet i verden å jobbe i for journalister. Ifølge Reuters ble minst 20 journalister drept på jobb der i fjor.

– Planlegge egen sikkerhet

Hammer var sist på jobb i Afghanistan for fire måneder siden. Han vet foreløpig ikke når han skal tilbake neste gang.

– Sikkerhetssituasjonen har blitt mye verre det siste året. Taliban og IS er i konflikt, og kjemper om å nå nyhetene. Det er svært vanskelig å jobbe der. Man må bruke mye tid på å planlegge sin egen sikkerhet, sier Hammer.

11 drept på en uke

De ni drepte journalistene var alle fra Afghanistan. Senere samme dag, ble en afghansk journalist på jobb for BBC, skutt og drept i Khost-provinsen. Og sist onsdag ble en journalist fra Kabul News skutt og drept i Kabul.

– Det er færre internasjonale journalister i Afghanistan nå. Og det er et moralsk problem at internasjonale nyhetsorganisasjoner bruker afghanske journalister til å rapportere for seg. Det er ikke mindre risiko for dem enn for utenlandske, sier Hammer.