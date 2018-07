PROFILERT REPORTER: TV2-journalist Kadafi Zaman fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Jan Petter Lynau

Pakistansk politi forsvarer at Kadafi Zaman ble slått

Publisert: 16.07.18 22:24 Oppdatert: 16.07.18 22:38

UTENRIKS 2018-07-16T20:24:53Z

Pakistansk politi forsvarer overfor Aftenposten voldsbruken mot journalist Kadafi Zaman og hevder at TV 2-profilen aldri viste frem pressekort.

– Han var en av demonstrantene i den ulovlige demonstrasjonen. Han satt i samme bil som politikeren Shabbir Ahmnad Kotla. Derfor pågrep vi ham, sier Ghazanfar Ali, etterforskningsleder i saken mot TV 2-journalisten, til Aftenposten.

Kotla er ifølge avisen en nær slektning av Zaman og var inntil nylig folkevalgt i provinsforsamlingen i Punjab. Han tilhører Pakistan Muslim League (N) som er partiet til Pakistans fengslede eksstatsminister Nawaz Sharif.

Ghazanfar Ali sier at politiet vil fortsette sin etterforskning mot Zaman som ble pågrepet fredag og mandag løslatt mot kausjon.

– Hvordan forklarer du blåmerke på kroppen hans?

– Da demonstrantene gikk til angrep på politiet, måtte vi slå tilbake. Han er ikke blitt slått etter pågripelsen, sier Ali til Aftenposten.

– Et helvete

Til VG sa Zaman tidligere mandag at han hadde hatt et helvete i fengselet.

– Jeg har blåmerker over hele kroppen, jeg har blitt slått med stokker. Det er en skam av pakistansk politi at de oppfører seg sånn mot pressen. Jeg lurer på hvordan de oppfører seg mot pakistanske journalister, det må være enda verre.

VG snakket med Zaman over telefon, i det han var i ferd med å ta av seg håndhjernene på vei ut av retten.

Zaman sa han fortsatt var «rystet og sjokkert» etter det som har skjedd, blant annet under pågripelsen ved demonstrasjonen. Zaman ble pågrepet av pakistansk politi på fredag, da han dekket voldsomme demonstrasjoner i Gujrat i provinsen Punjab.

– Jeg var vitne til ganske ekstrem brutalitet mot flere. Jeg har hatt et helvete i pakistansk celle, og jeg vil komme tilbake med detaljer.

Han vil uansett bli i Pakistan og rapportere videre opp mot valget:

– Først skal jeg få en medisinsk undersøkelse og få dokumentert disse skadene, så tenker jeg at jeg må rapportere. Jeg har tenkt til å bli her til over valget, sa han til VG tidligere mandag.

Zaman har tidligere fortalt Aftenposten at han holdt på å filme demonstrasjonen da han ble omringet av politiet og at han tok frem pressekortet men at de ikke ville se på det en gang.

– Han viste ikke noe pressekort til oss, sier etterforskningsleder Ghazanfar Ali til Aftenposten mandag.