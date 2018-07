I BRANN: Dette bildet er tatt utenfor Hammarstrand mandag, hvor et helikopter vannbomber området. Foto: Mats Andersson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Skogbranner i Sverige: Den verste situasjonen i moderne tid

Publisert: 17.07.18 02:47

Mandag herjet rundt 50 skogbranner i Sverige, fra Jokkmokk i nord til Korsberga i sør. Redningstjenesten frykter at det blir verre.

Aftonbladet skriver natt til tirsdag at situasjonen er ekstrem og beskrives som den verste i moderne tid i Sverige .

– Vi oppfordrer alle redningsmannskaper til å være forberedt på at situasjonen kommer til å bli mer alvorlig, sier operativ sjef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Jakob Wernerman, til avisen.

Også i Sverige er sommerværet ekstremt i år, og i helgen ble det meldt om skogbranner i nesten alle svenske fylker. De fleste redningsetater har behov for akutt hjelp. Blant annet er to italienske brannfly hentet inn og skal lande i Örebro onsdag etter å ha blitt forsinket av uvær og mellomlanding i Frankrike, og seks norske helikoptre bistår.

– Ressursene er begrenset og mange redningsledere forteller om en situasjon de aldri har sett tidligere. De har behov for akutt hjelp, sier MSB-sjefen.

Situasjonen er mest kritisk i länene (fylkene) Dalarne, Jämtland og Gävleborg. Der jobber brannmannskaper febrilsk uten å ha kontroll, ifølge avisen.

– Et femtitalls branner er i gang i landet. Det er alt fra mindre småbranner til større og mer omfattende branner. Det er en ekstrem situasjon, sier Wernerman.

For farlig for slukking

Ifølge SVT meldte SOS Alarm at over 60 branner var i gang i 16-tiden mandag. I Älvdalen kommune i Dalarna brenner et område på to ganger to kilometer der det kan finnes grovkalibret udetonert ammunisjon ved et skytefelt. Det førte til evakuering mandag og slukningsarbeidet måtte avsluttes på kvelden fordi det var for farlig. Denne brannen sprer seg ukontrollert mot Härjedalen.

Det er fortsatt meget tørt og veldig høy brannfare og spredningsrisiko.

Ifølge NTB er flyene fra Italia av typen Canadair CL-415, som flyr ned mot rolige vannoverflater i stor fart og kan suge inn opptil 6000 liter vann. Dette slippes deretter i en stor «vannbombe», som er det eneste som hjelper i de mest ekstreme brannområdene.

Ifølge Wernerman vil vurderingen av hvor flyene skal settes inn tas ut fra hvor de lokale redningstjenestene vurderer trusselen mot liv og helse og samfunnsnyttig virksomhet størst, samt hvor spredningsfaren er størst.