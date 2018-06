GÅR AV: Høyesterettsdommer Anthony Kennedy, her sammen med president Donald Trump foran Det hvite hus, varslet onsdag at han går av med pensjon. Foto: Carolyn Kaster / TT NYHETSBYRÅN

Trump utnevner ny dommer: Slik kan valget endre USA

Publisert: 28.06.18 10:59

UTENRIKS 2018-06-28T08:59:49Z

Valget av ny, konservativ høyesterettsdommer i USA kan få stor betydning for en rekke store stridsmål.

Den amerikanske høyesterettsdommeren Anthony Kennedy varslet onsdag kveld at han går av med pensjon innen utgangen av juli. Han møtte onsdag president Donald Trump i Det hvite hus, der han informerte presidenten om sin avgjørelse.

Kennedy ble utnevnt til høyesterett av den republikanske presidenten Ronald Reagan i 1987. Nå får Trump utnevne sin andre dommer – og han kan dermed sette sitt preg på retten i lang tid fremover.

Stridssaker

Dette er noen av sakene som kan bli påvirket av dommervalget:

Abort

Under valgkampen lovet Donald Trump å utnevne abortmotstandere til høyesterett. Nå ha han mulighet til å erstatte Kennedy med en dommer som kan bidra til å gjør dramatiske endringer i USAs abortlover. Høyesterett er i dag delt på midten i dette spørsmålet, og den nye dommeren vil derfor kunne få avgjørende betydning for utfallet av nye saker, skriver nettstedet Politico .

Domstolen vil kunne avgjøre når i svangerskapet en abort kan gjennomføres, men også hvilke restriksjoner delstatene kan innføre.

Homofiles rettigheter

Kennedy har lenge vært kjent som den sterkeste forsvareren av homofiles rettigheter blant høyesterettsdommerne. Flere ganger har hans stemme vært avgjørende, blant annet da USAs høyesterett med fem mot fire stemmer i 2015 bestemte at likekjønnede ekteskap skulle tillates i alle landets 50 delstater.

Nå frykter de homofiles organisasjoner et tilbakeslag.

– Vi beklager at en dommer som har kjempet for anstendig behandling av homofile velger dette tidspunktet for å henge fra seg kappen, og dermed gi Trump-administrasjonen mulighet til å undergrave lovene som skal beskytte mot diskriminering, sier Rachel Tiven i organisasjonen Lambda Legal til Politico.

Dødsstraff

Kennedy har ikke gitt noen signaler om at han har vært beredt til å erklære dødsstraff i strid med grunnloven. Likevel har han flere ganger fremstått som den eneste republikanske dommeren som mener at grunnloven setter klare begrensninger på gjennomføring av dødsstraff. I 2005 var hans stemme avgjørende da høyesterett besluttet at personer under 18 år ikke kan dømmes til en slik straff.

Motstanderne av dødsstraff frykter at færre dødsdømte som får saken sin behandlet av høyesterett, vil få gjennomslag.

Førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole, Hilde Restad, mener utnevnelse av en ny dommer vil få stor betydning, og understreker at valget vil mobilisere velgere både på høyre- og venstresiden.

– Dersom republikanerne ikke får godkjent Kennedys erstatter før mellomvalget i november, vil begge sider ha en veldig god grunn til å møte opp i valglokalene: å kontrollere Senatet, hvor dommeren skal godkjennes. Venstresiden har jo vært klar til kamp siden november 2016, men nå vil alle de kristenkonservative på høyresiden også har et incentiv til å møte opp, sier Restad til VG.

Har en liste klar

Trump varslet onsdag kveld at arbeidet med å utnevne Kennedys etterfølger vil begynne «umiddelbart». Presidenten har allerede en liste med over 20 kandidater klar, den samme listen som ble brukt som utgangspunkt før fjorårets utnevnelse av Neil Gorsuch.

Spørsmålet er nå om Senatet vil samles for å stemme over en utnevnelse før mellomvalget i november, der det er valg på 33 av Senatets 100 seter.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, sier onsdag kveld at Senatet er rede til å stemme over en utnevnelse allerede i august. Demokratenes senatsleder, Chuck Schumer, sier på sin side at det hadde vært «toppen av hykleri» å stemme før mellomvalget.