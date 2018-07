Hardt ut mot Trumps helomvending: «24 timer for sent og fra feil sted»

Demokratiske senatorer reagerer kraftig på president Donald Trumps vingling i spørsmålet om russisk innblanding i USA-valget i 2016. Fra den republikanske siden er det stille.

Det var under en pressekonferanse i Helsingfors i går at Trump kom med den mye kritiserte uttalelsen om at han «ikke ser noen grunn til at Russland var ansvarlig» for innblanding i presidentvalget i 2016.

Etter mye kritikk fra mange hold, kom president Trump i dag med en ny uttalelse der han hevdet å ha sagt feil i Helsingsfors .

«Setningen skulle være: Jeg ser ingen grunn til hvorfor det ikke skulle være Russland», sa Trump til journalister i Det hvite hus.

For sent

«24 timer for sent og fra feil sted», skriver den demokratiske senatoren Chuck Schumer på Twitter tirsdag kveld. Schumer kommer i tillegg med et krav om at Trump «må offentliggjøre selvangivelsen sin».

Det har helt siden presidentvalgkampen i 2016 vært et tema at Trump nekter å vise selvangivelsen til offentligheten .

Den demokratiske senatoren Bill Nelson følger opp med å si til CNN at korreksjonen til Trump er «lite troverdig» og «at han prøver å finne på en unnskyldning».

Sikkerhetsrådgiverne samlet

Ifølge flere amerikanske medier skal det i forkant av dagens pressekonferanse ha vært hektisk møteaktivitet med Trumps sikkerhetsrådgivere i Det hvite hus. Temaet for møtet skal ha vært konsekvensene av gårsdagens treff mellom Putin og Trump i Helsingfors.