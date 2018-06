Bildet viser migrantene og flyktningene som ble plukket opp av skipet fra Proactiva Open Arms lørdag. Foto: Olmo Calvo / AP / NTB scanpix

Spansk skip med migranter nektes å legge til kai

NTB

Publisert: 30.06.18 16:58

UTENRIKS 2018-06-30T14:58:58Z

Et skip fra en spansk hjelpeorganisasjon som har plukket opp 59 migranter og flyktninger i Middelhavet, nektes å legge til kai i Italia. Også Malta sier nei.

Gummibåten ble oppdaget i internasjonalt farvann lørdag, rundt 55 kilometer fra kysten av Libya, opplyser en AP-journalist som er om bord i redningsfartøyet.

Den spanske hjelpeorganisasjonen, Proactiva Open Arms, opplyser selv på Twitter at de har reddet 59 personer.

Italias innenriksminister Matteo Salvini gjorde det straks klart at redningsfartøyet ikke vil få sette personene i land i Italia.

– Den nærmeste havnen er på Malta, og organisasjonen og flagget er spansk. De kan bare glemme å anløpe en italiensk havn, skriver Salvini på Facebook og Twitter lørdag.

Salvini skriver videre at Proactiva Open Arms nådde fram til gummibåten før libysk kystvakt, og at de 59 ble reddet innenfor den sonen der libysk kystvakt opererer.

Maltas innenriksminister Michael Farrugia tok lørdag ettermiddag selv til Twitter for å svare Salvini.

– Stopp å spre falske nyheter for å dra Malta inn i dette uten grunn, skriver han.

Han la også ut et kart for å illustrere at de 59 ble reddet nærmere den italienske øya Lampedusa enn Malta.

– Vi publiserer dette kartet så alle kan se det. Dette er fakta, ikke meninger, skriver Farrugia videre.

AP-journalisten om bord opplyser at et fartøy fra libysk kystvakt satte kursen mot det spanske fartøyet mens redningsoperasjonen pågikk, men gjorde vendereis etter å ha beordret skipet til å gå til spansk havn med migrantene og flyktningene.