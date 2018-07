BEKYMRET FOR VÆRET: Provinsguvernør Narongsak Osatanakorn, til høyre, sier været er den største bekymringen. Det er ventet mye regn i området i helgen. Foto: Georg Mevold

Grottedramaet i Thailand: - Vurderer å ta barna ut i flytevester

Publisert: 05.07.18 08:15 Oppdatert: 05.07.18 09:58

THAM LUANG (VG) Redningsledelsen vurdere å pumpe ut så mye vann fra grottegangene at de kan redde fotballguttene ut i flytevester. På den måten kan de unngå den livsfarlige dykkeoperasjonen. Det hevder amerikanske ABC News.

De 12 fotballguttene og deres 25 år gamle trener har vært fanget to kilometer inne grotten siden 23. juni. Guttene er i alderen 11–16 år.

– Redningsledelsen sier til meg at de vurderer å ta dem ut i flytevester så fort det er plass nok til hodet under grottetaket. Hver gutt skal følges av to marinesoldater fra Navy Seals. De gjør alt for å unngå at barna må dykke, skriver ABC-korrespondent James Longman på Twitter.

Stoppet vannveiene

På en pressekonferanse i dag tidlig fortalte redningslederen at de har klart å få ned vannstanden innover i grottegangene.

– Vi har klart å stoppe noen av vannveiene inn i grotten og intensiverer aktiviteten for å pumpe vannet ut. Vi håper at vi får ut så mye vann fra grottegangene at redning gjennom dem blir mulig. Vi forsøker også å finne alternative veier ut av grotten, sier sjef for redningsoperasjonen Narongsak Osatanakorn, som også er fungerende provinsguvernør.

Bangkok Post skriver torsdag formiddag at i deler av gruvegangene synker vannstanden med en centimeter i timen. I andre deler er det fortsatt bare mulig å komme seg gjennom med dykkerutstyr.

Tidligere har grottedykker Ronny Arnesen forklart om risikoen ved å ta ut uerfarne dykkere gjennom vannfylte grotter.

Fotballguttene forberedes på å måtte ta seg gjennom grumsete vann for å komme ut. Ingen av dem kan svømme, og redningsoperasjonen beskrives som svært risikabel.

Derfor jobbes det hardt fra redningsledelsens side for å få ut så mye vann som mulig før den to kilometer lange ferden ut gjennom de trange gangene kan starte.

Provinsguvernøren Narongsak Osatanakorn sa torsdag morgen at marinejegerne fra Thai Navy Seals er bedt om å vurdere «i hvilken grad guttene kan være klare i dag, og avgjøre om vi kan ta den sjansen».

– Det som bekymrer oss mest er været, sier han.

Det er meldt kraftig regnvær i området i helgen.

Tidligere har provinsguvernøren flere ganger uttalt at de ikke vil forsøke å redde noen dersom det innebærer noen form for risiko.

Redningsarbeiderne har rukket å gi guttene noe dykketrening, samtidig som de har sett på alternative løsninger for å få dem ut av grotten.

Nye pumper er lagt ut

Pumpeutstyr er i løpet av natten montert i det tredje kammeret i tunnelen (se kart). Etter dette punktet i grottegangene som fører inn mot stedet der de tretten personene oppholder seg, er det fortsatt helt fylt av vann.

– Det er vann helt opp til grottetaket, og det er bare marinejegere i dykkerdrakter som kan ta seg videre inn fra det tredje kammeret. Ingen andre kan komme gjennom dette punktet foreløpig. Brannmenn har nettopp montert pumper i det tredje kammeret og hvis vi her heldig og det ikke kommer regn i dag, vil vi klare å få ut mye vann, sier brannmann Poonsak Wongsagniem i katastrofeberedskapen.

«Pattaya Beach»

Etter det tredje kammeret ligger stedet i grottesystemet som kalles «Pattaya Beach». Guttene i grotten oppholder seg på et platå innenfor dette stedet.

Redningsleder Narongsak sier at det er helt uavklart når en evakuering kan starte.

– Vi vil ta ut barna én etter én når vi har bestemt oss for hvilken rute de skal bruke, sier han.

«Angriper» fjellet utenfra

Mens det pumpes vann ut og legges til rette for evakuering gjennom grottesystemet inne i fjellet, «angriper» forsvaret fjellet utenfra.

– Vi har 22 lag i gang over grotten. De leter etter sprekker der det er mulig å klatre ned og ta ut barna, sier dr. Kamolchai Kotcha, som er direktør for Nasjonalparkadministrasjonen i Chuang Rai og Prayol.

– Dersom de klarer å finne en vei ned til guttene er dette den tryggeste måten å få de ut på, sier han.