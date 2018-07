PATRIOTER: Det er stappfullt på Ocean Village i Gibraltar når England spiller VM-kamp i fotball mot Belgia. 99 prosent her vil kun ha tilknytning til Storbritannia, men samtidig vil over 96 prosent forbli en del av EU. Skilsmissebarna på klippen frykter at krangelen mellom far Spania og mor England vil ramme dem. Foto: Gøran Bohlin, VG

Full Brexit-krangel om Gibraltar: – Det er oss arbeidere som får svi

GIBRALTAR (VG) To år etter at de slo opp mot sin vilje, er skilsmissepapirene mellom Gibraltar og EU fortsatt ikke signert.

«England till I die! I’m England till I die! I know I am, I’m sure I am, I’m England till I die!»

Alkoholmengden er nesten like stor som nasjonalfølelsen når England møter Belgia til fotballkamp i VM. At det engelske landslaget taper 1-0 i en blek forestilling, bryr ikke de hundrevis av menneskene som har tatt turen til Ocean Village i Gibraltar seg noe om. Blant høyblokker og den ikoniske klippen «The Rock» runger både «God save the queen» og «It’s coming home» gjennom hele 90 minutter.

Til tross for hvor erketypisk britisk klippen helt sør på det spanske fastlandet er, med sine «fish and chips»-sjapper, «Union Jack»-flagg og britiske puber på annethvert gatehjørne, stemte hele 96 prosent av de rundt 30.000 innbyggerne i den britiske kronkolonien for å forbli en del av EU i 2016.

– Like britiske som i England

Det gjør britene her til den delen av Storbritannia som er klart mest imot Brexit.

Men selv om folk på Gibraltar på ingen måte ville ha EU-skilsmissen, er det ingen tvil om hvor lojaliteten deres ligger. 99 prosent av gibralterne stemte for kun britisk tilknytning i en folkeavstemning i 2002.

– Vi er akkurat like britiske som i England, selv om flere tusen kilometer med land skiller oss, sier taxisjåføren Marco.

Han venter på dagsturister ved grensen til Spania og nabobyen La Línea de Concepción. Han hevder at den spanske grensekontrollen flere ganger bevisst har dannet lange køer under den økte spenningen mellom Spania og Storbritannia post-Brexit. Myndighetene i Gibraltar har anklaget den spanske grensevakten for det samme.

Taxisjåføren, født og oppvokst i Gibraltar, er sint både på den britiske og spanske regjeringen.

– Vi hadde det bra som det var. Det er regjeringene som planter frykten i folk, og da er det oss arbeidere som får svi. De må slutte å kødde med oss, utbryter han.

Truet med invasjon

Det har vært to turbulente år for den britiske kronkolonien. Brexit har for fullt brakt opp det gamle stridsstemaet mellom Spania og England om råderetten over Gibraltar - et tema som har vedvart siden Storbritannia fikk kontroll over klippen for 305 år siden etter arvefølgekrigen.

I fjor toppet det seg da tidligere leder for Det konservative partiet i England, Michael Howard, tok til orde for at Storbritannia kunne gå til krig mot NATO-allierte Spania for å beholde suverenitet over Gibraltar.

Spanske myndigheter svarte med å sende et patruljeskip inn i britisk farvann rundt klippen.

Etter to år med ordkrig, har man ikke kommet lenger mot en løsning: Gibraltar er fortsatt ikke eksplisitt nevnt i britenes utmeldingsavtale som skal tre i kraft i mars 2019. Under EU-toppmøtet i slutten av forrige uke, presset EU Storbritannias statsminister Theresa May på å klargjøre Gibraltars posisjon i avtalen.

Spania har blitt gitt «veto»-rett av EU når det kommer til Gibraltars status i Brexit-utmeldingen. Den innebærer at enhver ordning for Gibraltar i avtalen ikke vil gjelde dersom Madrid og London ikke har blitt enige om det først, skriver The Telegraph .

Det gir spanjolene et visst forhandlingsrom.

Spania vil blant annet ha sine egne politistyrker ved flyplassen i Gibraltar og endre skattelover som de mener gjør Gibraltar til et skatteparadis, skriver avisen.

Det er uakseptable betingelser for både Gibraltar og Storbritannia.

Men så lenge Spania har «veto» hva gjelder Gibraltar og utmelding av EU, kan forhandlingene dra ut, dersom Spania ikke blir tilbudt noe av substans, mener Sean O’Grady, redaktør i britiske The Independent.

Tjener dobbelt så mye

Den usikre fremtiden rammer de over 13.000 arbeiderne som hver dag krysser grensen fra Spania.

På den andre siden av den 1,2 kilometer lange grensen ligger La Línea de la Concepción. Her er arbeidsledigheten blant den høyeste i Spania. Blant unge er den på svimlende 80 prosent, ifølge The Guardian .

Én av de som bor på den spanske siden av grensen, men jobber i Gibraltar, er Jonathan Constanzo. Han fikk jobb i Gibraltar i november i fjor. I Spania tjente han 800 euro i måneden i servitørjobben (7600 kroner). For samme jobb i Gibraltar tjener han 1400 britiske pund (15.000 kroner), altså det dobbelte.

– Forskjellen er som natt og dag. I Spania kan du ikke nyte livet med de elendige lønningene du får. Men med det jeg tjener nå i Gibraltar, kan jeg leve godt i Spania. Jeg håper virkelig Brexit ikke endrer på det, sier han.

Anklages for å skape kø med vilje

Enn så lenge fortsetter spanjoler og andre å søke jobb i Gibraltar, spesielt innenfor e-gaming og byggebransjen. Ansettelsene har faktisk økt med seks prosent i løpet av 2017, ifølge El País.

Det håper Carlos Ramírez vil fortsette. Han har levd hele livet sitt i La Línea de la Concepción, jobbet hele livet i Gibraltar og krysser grensen hver dag, opptil flere ganger.

Han frykter Brexit i verste fall vil føre til mer tunggrodd byråkrati og en delvis stenging av grensen på nattestid.

– Det er ikke bare snakk om jobbaspektet, men hvordan man kommer og går mellom disse to byene. Det handler om å leve fritt, sier Ramírez.

Ramírez husker selv med gru da grensen ble holdt hermetisk lukket fra 1969 til 1985, etter at spanske myndigheter under Franco stengte den.

– Jeg sto som en liten gutt og så gjennom gjerdene til Gibraltar. Jeg tror ingen vil tilbake til de tidene, sier han.