TOUCHDOWN: Da Donald trump landet på den lille Prestwich flyplass fredag kveld, markerte det starten på en helg helt utenom det vanlige i Skottland. Foto: Scanpix

Trump snur skotsk bygd på hodet

Publisert: 14.07.18 15:23 Oppdatert: 14.07.18 16:10

TURNBERRY (VG) Ingen ting er som vanlig på den skotske landsbygda når USAs president Donald Trump er på helgebesøk.

Vinden herjer, sola skinner og kyrne er spredd ut over irrgrønt gress, men det er også det eneste som minner om en vanlig juli-lørdag i Turnberry, ute på sør-vestkysten av Skottland .

Verden mektigste mann, Donald Trump , er i bygda, og det meste er snudd på hodet.

Landeveien er sperret av i nesten to kilometers omkrets fra golfanlegget som den amerikanske presidenten eier. Denne helgen bor Trump her sammen med sitt følge av rundt 750 mennesker, ifølge Business Insider.

– Det er bare å beklage, her er alt fullstendig stengt frem til søndag kveld på grunn av presidentbesøket, sier en trivelig skotsk politibetjent som vokter en gangvei som går i retning av femstjernershotellet, til VG.

Det er bare å glemme å legge spaserturen inn mot golfbanen denne helga, med andre ord.

Kluss med geografien

Fredag kveld fløy Donald og Melania Trump fra massive demonstrasjoner og et diplomatisk betent møte med statsminister Theresa May i England, til den lokale Prestwick flyplass, noen kilometer fra Trump Turnberry Resort.

«Forlater Storbrittania» , skrev Det hvite hus på twitter like før avreise, men meldingen ble raskt slettet da at noen poengterte at Skottland er en del Storbritiannia, skriver Sky News.

Helgen i Skottland er den private delen av Trumps Storbritannia-visitt. Lørdag er det varslet at Trump, som er en lidenskapelig golfspiller, skal spille med sønnen Eric og rundt 40 forretningspartnere, som for anledningen er fløyet inn fra USA.

Kanskje blir det også tid for Trump til å forberede seg til mandagens bilaterale møte med Russlands president Vladimir Putin i Helsinki, som er neste post på programmet.

Paraglider-demonstrant over Trumps hotell

Heller ikke skottene sparte USAs president for protester. I Edinburgh ble det arrangert et «motstandskarneval» mot Trump, og sent fredag kveld tok en demonstrant fra Greenpeace seg spektakulært flyvende inn over Trumps femstjerners hotellkompleks i Turnberry.

Snikskyttere fulgte paraglider-mannen med banneret «Trump - godt under par» , mens presidenten ble hastet inn under tak, skriver Independent.

Lørdag er det forventet demonstrasjoner ved presidentens golfanlegg i Aberdeenshire, der VG snakket med Trump for to år siden. Det er også meldt om protester i andre skotske byer.

FAKTA: TRUMPS EUROPATURNÉ ** USAs president Donald Trump deltok på NATOs toppmøte i Brussel onsdag og torsdag 11.og 12. juli. ** Torsdag fløy han videre til London. Fredag 13. juli møtte Trump Storbritannias statsminister Theresa May på landstedet Chequers og dronning Elizabeth på Windsor Castle utenfor London. ** Fredag kveld reiste Trump til Skottland, der han eier to golfbaner. Her har han helga fri sammen med familien. Trump ventes å bli i Skottland til søndag kveld. **Søndag kveld flyr Air Force 1 videre til Helsingfors. Mandag 16. juli har Trump et bilateralt møte med Russlands president Vladimir Putin der.

Trump-fans på jakt

Slett ikke alle misliker USAs presidents besøk til Storbritannia. På det enkle hotellet Malin Court, som ligger akkurat der hvor politisperringene rundt Trumps golfanlegg begynner, treffer VG Angie fra Edinburgh.

Hun har sjekket inn her i håp om å få et glimt av sin store helt. Angie har til og med tatt med to innrammede tegninger av krigsveteraner, som hun håper å få Trump til å signere.

– Jeg har støttet Donald Trump helt siden han stilte som presidentkandidat. Han er en mann som gir alt det beste til sitt folk, han er smart og uredd, sier den middelaldrende kvinnen til VG.

-Skotske karaktertrekk

Angie sier presidenten har en betydelig tilhengerskare her i Trumps mors hjemland, og at hun synes hun stadig ser noen skotske karaktertrekk i den mektige amerikaneren.

– Han er, som oss alle, ikke ufeilbarlig, men han kjemper for det han tror på, uansett hvor mye motstand han møter. Han er hardhaus, som oss skotter, smiler den gråhårede kvinnen over en røyk.

Hun vedgår, litt skuffet, at det begynner å se mørkt ut for en Trump-autograf i løpet av helga.

– Jeg ante ikke at sikkerhetsopplegget kom til å være så omfattende som dette. Men det er klart, han lever jo med trusler, sier Angie til VG.