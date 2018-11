Storbritannias statsminister Theresa May kom onsdag til Brussel for å drøfte brexit med EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker. Foto: Foto: Virginia Mayo / AP / NTB scanpix

Teselskap for å redde brexitavtalen

Mens frykten øker for en ny forhandlingskrise, kom Storbritannias statsminister Theresa May onsdag til Brussel for å diskutere brexit direkte med EU-siden.

Den britiske statsministeren kom til EU -kommisjonens hovedkvarter Berlaymont onsdag ettermiddag. Der ble hun tatt imot av EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

De to stilte smilende opp for fotografene, men sa ingenting til pressen på vei inn til møtet.

Downing Street hadde i forkant stemplet seansen som et forhandlingsmøte. EU-kommisjonen nøyde seg derimot med å omtale det som et «arbeidsmøte» for å forberede det ekstraordinære toppmøtet som er planlagt førstkommende søndag.

– Men det er ikke en middag. Det er «afternoon tea», understreket EU-kommisjonens talsperson Margaritis Schinas.

Usikkerhet

På toppmøtet skal stats- og regjeringssjefene etter planen sette to streker under utkastet til brexitavtale som nå ligger på bordet. Avtaleutkastet fastsetter vilkårene for britenes uttreden av EU neste år.

Samtidig er det en tilsynelatende styrket May som nå går inn i sluttfasen av forhandlingsløpet. Tirsdag ble det nemlig klart at et opprør mot henne i internt i det konservative partiet har møtt veggen, iallfall inntil videre.

Men i Brussel svirrer ryktene om at toppmøtet kan bli avlyst, og Tysklands statsminister Angela Merkel skal ha varslet at hun ikke vil reise til Brussel hvis brexitavtalen ikke er klar, melder nyhetsbyrået Bloomberg .

Vil slippe tautrekking på toppmøtet

Planen har hele tida vært at stats- og regjeringssjefene kun skal velsigne avtalen, ikke at de skal sitte og forhandle om den, opplyser en EU-kilde til NTB.

Andre mener det er for tidlig å si noe sikkert.

– La oss vente og se hva som kommer ut av Junckers møte med May, uttalte én i forkant av onsdagens besøk.

Det er også planlagt nye møter på lavere nivå de nærmeste dagene for å diskutere avtalen videre.

Advarsel til Parlamentet

Avtaleutkastet ble godkjent av den britiske regjeringen allerede onsdag i forrige uke. Men forslaget har i ettertid møtt kraftig kritikk.

Det største usikkerhetsmomentet er Parlamentet i London. Der er det høyst uklart om den britiske statsministeren vil klare å samle et flertall bak brexitavtalen når den kommer opp til avstemning.

Før avreise til Brussel onsdag kom May med en kraftig advarsel til de folkevalgte.

– Hvis du ser på alternativene til å inngå denne avtalen med EU, så er det mer usikkerhet, mer splittelse, og du kan til og med risikere at du ikke får noen brexit i det hele tatt, sa hun.

Motstand i EU

Men utkastet har også møtt uventet sterk motstand i EU, der Spania nå truer med å velte hele avtalen på grunn av formuleringene om Gibraltar.

Spania krever vetorett når en fremtidig avtale om Gibraltars status skal forhandles fram.

I tillegg har flere medlemsland gitt uttrykk for misnøye med avtalens punkter om spørsmål som fiskeri og garantier for like konkurransevilkår.

Forhandlerne forsøker nå å løse disse spørsmålene gjennom justeringer i en mer uformell politisk erklæring som skal legges ved avtalen. Denne erklæringen skal tegne opp rammene for det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia.

Etter det NTB kjenner til, har erklæringen i løpet av den siste uken vokst fra syv til over tyve sider i omfang.