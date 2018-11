MOR OG DATTER: Valérie Thé​orêt og datteren Adele ble angrepet av en grizzlybjørn. Foto: Emilie Dory

Adele (10 md.) og Valérie (37) døde i bjørneangrepet i Canada

Den norske pelsjegeren Gjermund Røsholt, som mistet sin kone og baby i et bjørnangrep mandag, dro på ferie til Canada sommeren 2013. Siden ble han der, forteller kameraten hans.

De to kameratene deler en forkjærlighet for krevende turer i naturen og for jakt og fiske. Derfor var den nye hytta til Gjermund Røsholt fra Vestfold i Canadas ødemark et etterlengtet feriemål.

– Det er langt inn i bushen, men det er et nydelig sted, sier Alfred de Haas, som har besøkt kameraten sin i Canada to ganger, til VG.

Klokken 15.45 mandag denne uken kom det inn et nødsignal til politistasjonen i det lille tettstedet Mayo i det kanadiske territoriet Yukon. Meldingen gikk ut på at to personer var omkommet som følge av et bjørneangrep , har politiet opplyst i en pressemelding.

I pressemeldingen, der politiet identifiserer de involverte, står det at den norske pelsjegeren Gjermund Røsholt kom hjem fra en tur da han støtte på en grizzlybjørn, omtrent 100 meter fra hytta. Han var nødt til å skyte og drepe bjørnen. Da han kom helt frem til hytta, fant han sin kone Valérie Thé​orêt og sin 10 måneder gamle datter Adele døde.

Bjørnen hadde angrepet dem.

Må ta sjøfly

Einarson Lake (markert på kartet over), som ikke har veiforbindelse, ligger i et dalføre mellom høye fjell, langt fra nærmeste tettsted. Ved det lille vannet ligger en jakthytte og familiens hytte.

For å komme dit må man reise halvannen time med sjøfly fra Faro flyplass, som ligger et godt stykke nord for Whitehorse, som igjen ligger rundt 400 kilometer sør for den avsidesliggende innsjøen.

– Utenfor hytta er en liten bekk, en sauna og Einarson Lake. Det er et magisk sted, jeg er heldig som fikk være der. Det er fantastiske omgivelser, forteller de Haas.

Han og Gjermund Røsholt jobbet sammen i Buskerud fram til 2014.

– Han dro til Canada og Alaska på ferie. Så skjønte jeg at han hadde fått en kjæreste, da tenkte jeg «nå kommer han aldri tilbake», minnes de Haas.

Han møtte Valérie Thé​orêt under begge sine turer til Yukon, og beskriver henne som en positiv og hyggelig kvinne.

Han er ikke den eneste som har gode ord å si om henne. En venn av familien i Canada sier til VG at Valerie og Adele er de vakreste sjeler.

– Hun var alltid blid

Thé​orêt var lærer på École Whitehorse Elementary skriver lokalavisen The Whitehorse Daily Star onsdag. Hun var for tiden i barselperm, og hadde vært på hytta ved Einarson Lake sammen med babyen og mannen sin de siste tre månedene.

Hun var opprinnelig fra Quebec, i den fransktalende delen av Canada. I 2005 flyttet hun til Whitehorse og ble samtidig medlem av foreningen Association-franco-yukonnaise (AFY) forteller lederen Isabelle Salesse.

– Mine tanker går til familien og de nærmeste pårørende. Hun var alltid så blid hver gang jeg møtte henne. Sist gang jeg så henne fikk jeg også holde på babyen, sier Salesse til The Whitehorse Daily Star.

– Hun kommer til å bli sterkt savnet

Røsholts kone var også aktiv i et kor og et fotballag i det lille lokalsamfunnet.

Barbara Chamberlin sang med Theoret i Whitehorse Community Choir i flere år.

– Vi er knust av nyheten om dødsfallet. Og det gjør det ekstra tragisk at også datteren død, skrev Chamberlin i en melding onsdag.

Sue Harding, som er leder for Yukon Teachers’ Association, sa Theoret var en fantastisk lærer.

– Vi er i sjokk. Dette er tragisk. Hun var veldig godt likt av elevene og kollegene.