IKKE KJENT MED REGELVERKET: President Donald Trumps datter og seniorrådgiver i Det hvite hus, Ivanka Trump, skal ha brukt en privat epostkonto i jobbsammenheng, ifølge Washington Post. Foto: Michael Conroy / AP / NTB scanpix

Washington Post: Ivanka Trump brukte privat e-post i jobbsammenheng

President Donald Trumps datter og seniorrådgiver i Det hvite hus, Ivanka Trump, brukte i fjor en privat epostkonto i jobbsammenheng, ifølge Washington Post.

Avisen har sine opplysninger fra kilder som er kjent med en intern granskning av e-postbruken hennes i Det hvite hus.

Bruk av privat epost i en slik sammenheng er et brudd på det føderale regelverket.

Da hun ble spurt om sin praksis, svarte Ivanka at hun ikke var kjent med detaljene i reglene. En talsmann for Trumps advokat bekrefter at hun brukte en privat epostkonto før hun ble informert om regelverket.

Talsmannen tilføyer at alle hennes regjeringsrelaterte eposter har blitt overlevert.

President Trump har ved en lang rekke anledninger hamret løs på sin motstander i valget i 2016, Hillary Clinton, for hennes bruk av en privat epostserver i jobbsammenheng da hun var utenriksminister.

Daværende FBI-direktør James Comey, som i fjor ble sparket av Trump, gjenåpnet etterforskningen av Clintons epostbruk kun elleve dager før valgdagen i 2016.

Flere har påpekt at trekket kan ha bidratt til Clintons knappe valgnederlag .

Trumps støttespillere roper ofte «lock her up» under Trumps massemøter, med henvisning til at de mener Clinton bør fengsles.

