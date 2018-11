FRI IGJEN: Her blir den 17 år gamle gutten geleidet ut etter å ha vært stengt inne i et gammelt bankhvelv, etter han og vennen utforsket et område merket «adgang forbudt». Foto: Skjermdump Associated Press

Tenåring innesperret i bankhvelv i flere timer i USA

UTENRIKS 2018-11-30T14:38:10Z

En 17 år gammel gutt fra Florida ble fanget inne i et hvelv i en stengt bank i Hollywood, Florida. Gutten skal ha vært innesperret i flere timer, og ble til slutt reddet ut av en gammel bankansatt som husket koden til hvelvet.

Publisert: 30.11.18 15:38

Det hele startet med at to tenåringer tidlig onsdag ettermiddag utforsket området rundt et ledig kontorbygg i Hollywood, Florida .

Bygget har tidligere vært brukt av den amerikanske banken Bank of America , opplyser et lokalt redningsteam til den amerikanske TV-stasjonen WSVN 7News.

Ifølge brannsjefen i Hollywood Fire Rescue Battalion Pat Keller skal de to vennene ha lekt i området, og på en eller annen måte fått tilgang til det forlatte bygget.

Politiet opplyser, ifølge CBS Miami , at guttene måtte krysse flere «adgang forbudt»-skilt for å komme seg inn.

En av guttene bestemte seg deretter for å gå inn i bankhvelvet, der døren lukket seg bak ham.

– De visste ikke at hvelvet fortsatt var aktivt, og den ene ble innestengt imens han lekte der inne, sier politibetjent Christian Lata i Hollywoods politienhet til WSVN 7News.

– Heldigvis var vennen på utsiden og hadde mulighet til å ringe etter hjelp, legger hun til.

Det skal ha tatt to timer før vennen ringte nødetaten.

Politistasjonen skriver i en Twitter-melding at det skulle brannmannskap, en taktisk redningsenheten og ansatte ved en Bank of America like i nærheten, til for å redde ut 17-åringen.

Ifølge brannsjefen Pat Keller er hvelvet cirka fire ganger fire meter, og 60 centimeter tykt.

Det taktiske redningsteamet skal ha jobbet med en hvelvspesialist for å redde ut tenåringen, men en stålskinne skal ifølge tjenestemenn ha hindret sagene deres i å komme igjennom betongen, skriver TV-kanalen.

Etter en stund var det ansatte fra en nærliggende Bank of America som kom redningsaksjonen til unnsetning ved å oppgi koden til hvelvet, slik at gutten slapp ut uten at de måtte skjære seg gjennom ståldøren.

Tenåringen ble berget rett før klokken 17.00, lokal tid. The New York Times skriver guttenes foreldre ble ringt, og at guttene deretter ble utlevert til dem.

Det er fortsatt uvisst om ungdommene vil bli ilagt noen straff eller ikke.