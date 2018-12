SKUTT OG DREPT: Eric Torell ble bare 20 år gammel. Foto: PRIVAT

Politiet skjøt Eric (20) – hylles av kolleger

I en lukket Facebook-gruppe blir de tre politibetjentene som skjøt og drepte Eric Torell rost av sine kolleger, ifølge Expressen.

Svenske Expressen skriver at Facebook-gruppen har rundt 7500 medlemmer, hovedsakelig nåværende eller tidligere politibetjenter.

«Jeg håper inderlig at alle kolleger hadde fattet samme beslutning som dere» , står det i et innlegg, som har fått over 500 likerklikk.

Innlegget ble skrevet 5. august, kun tre dager etter det tragiske og rystende drapet fant sted . Eric Torell (20), som hadde Downs syndrom og autisme, hadde rømt hjemmefra med et lekevåpen da han ble skutt og drept.

Det tre svenske politibetjentene løsnet i alt 25 skudd mot 20-åringen. De har hevdet at de skjøt ham i nødverge.

Skylder på foreldrene

I gruppen rettes det også skarp kritikk mot dem som har satt spørsmålstegn ved hvordan de tre politibetjentene handlet.

Dette gjelder blant annet Martin Margren, som i august skrev debattinnlegget «Vi poliser måste visa mer ödmjukhet» .

Margren mener politiet må kunne innrømme at dette var en feil, når man i etterkant fikk vite at 20-åringen var «funksjonsnedsatt, ubevæpnet, ufarlig og uten onde hensikter».

«Veldig trist når «kolleger» blir sofaeksperter uten å ane hva som har skjedd på stedet» , heter det i en av kommentarene, ifølge Expressen.

Også Torells foreldre får gjennomgå i kommentarfeltet, skriver avisen, og viser til at de får skylden for dødsskytingen.

– Det er vanskelig å håndtere alle følelsene når jeg hører dette. Jeg er overrasket over at de hyller seg selv, og håper ingen politibetjenter noensinne kommer til å handle likedan i fremtiden, sier mor Katarina Söderberg til avisen.

Etterforskningen mot politibetjentene pågår fortsatt. En beslutning er ventet før jul, ifølge Expressen .

Svenske Christer og Susanne Axenryd er nære venner av familien. I samråd med Söderberg tok de i august initiativ til en motorsykkelkortesje for å hedre 20-åringen. Se video under:

– Full av kjærlighet

VG snakket med Söderberg kort tid etter at sønnen hadde blitt drept .

– Det går ikke an å beskrive sorgen og savnet. Dette er noe ingen skal behøve å oppleve. Savnet er så dypt at vi ikke vet hvordan vi skal klare å gå videre og eksistere uten Eric, sa moren den gang.

Hun fortalte at sønnen hadde sterkt nedsatt funksjonsevne, og at han kunne minne om en treåring.

– Han kunne ikke prate, men var veldig sosial. Han elsket å være sammen med andre mennesker, og de elsket å være sammen med han. Alle ville være med Eric. Han var full av kjærlighet.