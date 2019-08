Kan ha filmet sin egen drapsmann

DELPHI (VG) Noe av det siste Liberty German (14) gjorde, var å sikre bilde og lyd av mannen som politiet mener drepte henne og venninnen Abigail Williams (13). Bli med til byen som lever i frykt for at morderen skal slå til på nytt.

Det er guffent å gå innover den smale stien omringet av høye trær når man vet hva som skjedde her for en drøy måned siden. Man tar seg i å se over skulderen og lytte etter lyder.