Evighetskrigen

I dødens posisjon Mens vestlige soldater har trukket seg ut av Afghanistan, er Taliban i full gang med å gjennomføre sin brutale plan. Var Norges innsats forgjeves?

– Jeg skriver denne meldingen fra hjørnet av rommet mitt, og jeg er redd jeg ikke kommer til å klare å fullføre den. Jeg hører skyting utenfor.

– Jeg vil skrive til deg på nytt hvis jeg og familien min overlever.

Universitetsprofessoren «Abdul» skriver til VG fra hjemmet sitt i Meymaneh i Afghanistan, en by hvor norske soldater hadde en av sine baser. Denne byen er nå beleiret av Taliban.

Kampene mellom regjeringssoldatene og den militante gruppen raser, bokstavelig talt, utenfor vinduet til «Abdul». Noen timer senere logger han seg på igjen.

– Takk Gud, jeg er fremdeles i live. Men jeg kan bli drept i dag eller i morgen, skriver han. For hans egen sikkerhet har VG valgt å ikke bruke hans fulle navn.

I et enormt tempo har Taliban nå tatt over mer og mer av landet, og slipper løs fanger etter hvert som de beseirer nye områder.

Atten provinshovedsteder er erobret, to andre er beleiret og står for fall. Taliban kontrollerer nå over 60 prosent av Afghanistan. Selv hevder gruppen at de har grep om minst 85 prosent.

Taliban er bare fem mil unna hovedstaden Kabul, og storbyer som Kunduz, Kandahar, Ghazni og Faizabad er allerede under gruppens kontroll.

I tillegg har Taliban utført dødelige angrep inne i hovedstaden Kabul forrige uke.

Ifølge amerikansk etterretning kan hovedstaden havne under press fra opprørerne innen 30 dager. Og dersom dagens utvikling fortsetter, fryktes det at Taliban kan ha full kontroll over Afghanistan innen få måneder.

Situasjonen er blitt så ille at det fredag ble kunngjort at den norske ambassaden stenges, og de ansatte evakueres.

Umiddelbart.

– Taliban har sånne som meg på drapslisten.

På telefon fra Kabul forteller den 35 år gamle advokaten og aktivisten Fariah Easar om hvordan den voldsomme Taliban-offensiven er i ferd med å prege alt og alle.

– Dette er min beskjed til verden: Jeg kan bli slaktet i dag eller i morgen. Og tusenvis av mennesker som meg.

– Jeg, en kvinne og en menneskerettighetsaktivist, er ekstra utsatt. Når jeg forlater hjemmet mitt, er jeg ikke sikker på om jeg kommer hjem igjen, forteller hun.

Denne sommeren har norske spesialsoldater brent hemmeligstemplede dokumenter, pakket ned våpnene sine og flydd ut av Afghanistan. Kun noen titalls norske styrker, som driver et feltsykehus i Kabul er igjen.

Også 95 prosent av de amerikanske styrkene har forlatt landet, og planen er at alle skal være ute innen 11. september. De voldsomme fremstegene til Taliban har overrasket både forskere og innbyggere som VG har snakket med.

Har alt vært forgjeves etter nærmere 20 år med vestlig krigføring i Afghanistan?

Høsten 2001 er verden snudd på hodet etter terrorangrepet som rammet USA. Noen måneder senere lander de første norske spesialsoldatene i Afghanistan – klar for å bidra i den USA-ledede «krigen mot terror».

Den vestlige invasjonen var et svar på al-Qaidas angrep mot USA 11. september, og Talibans støtte til terrornettverket som hadde sine baser i Afghanistan.

1. januar 2002 er en alvorstynget statsminister Kjell Magne Bondevik på TV-skjermen og holder nyttårstale for den norske befolkningen.

«Kampen mot terrorisme er et møte ved milepælen i våre internasjonale forpliktelser og i våre forpliktelser overfor våre allierte.

Nå er også Norge kallet på for å gjøre sin innsats.

Det er et tungt ansvar, det er farefullt.

Befolkningen i Afghanistan har de siste tiårene lidd under krig, vanstyre og naturkatastrofer.

Når krigshandlingene nå avsluttes, åpnes et nytt kapittel for å gjenreise Afghanistan. Her skal vi bidra.»

Ble landet gjenreist, slik Bondevik talte om?

Tapene Etter 20 år med krig er tallene store og voldsomme.

Minst 47 000 sivile afghanere er drept i krigshandlinger.

444 hjelpearbeidere og 72 journalister, inkludert den norske journalisten Carsten Thomassen, er drept i løpet av krigen.

Mellom 66 000 og 69 000 afghanske soldater og politifolk er drept.

2,7 millioner afghanere har flyktet fra landet siden invasjonen . Ytterligere fire millioner er internt fordrevet.

Ti norske soldater er drept.

Bakgrunn: Norske soldaters historier fra 20 år med krig

– Å ta beslutningen som går på krig, fred, liv, død, er den tyngste avgjørelsen en statsminister kan ta, og det følte jeg på, forteller Kjell Magne Bondevik på telefon.

Høsten 2001 var det bred politisk enighet om å sende norske soldater til Afghanistan.

– Vi som tok de beslutningene den gangen, følte at vi ikke hadde noe annet valg. Det var en NATO-alliert som ble angrepet, og da utløses artikkel fem i NATO-traktaten, sier Bondevik.

Den slår fast at et angrep på et av medlemslandene i NATO er et angrep på hele alliansen.

– Det er viktig at Norge er med når den trer i kraft, for hvem vet, vi kan selv bli avhengig av den en gang, sier han.

Det den norske regjeringen ønsket var å styrke alliansen med USA og NATO, samt å bedre kvinners rettigheter og få på plass et demokrati.

Nå, 20 år etter, er landet i full kollaps.

– Dette er eksempelet på at det sjeldent finnes en god militær løsning på en konflikt, sier Bondevik.

Men den tidligere statsministeren ønsker også å få frem det han mener er blitt forbedret.

– Det er blitt bedre utdanning for mange enn det var for 20 år siden, mange kvinner har fått det bedre, deres rettighetene er styrket, sier han.

Frykten Afghanistan-forsker Torunn Wimpelmann frykter at Afghanistan skal ende i en fullskala borgerkrig, lik den på 90-tallet.

Også kvinners rettigheter ønsker Wimpelmann å trekke frem.

Men de fremskrittene Bondevik peker på, mener Wimpelmann er vanskelig å spå om akkurat nå, fordi Taliban har tatt tilbake så store områder som inntil nylig ble kontrollert av myndighetene.

– Alt kan egentlig rakne. Det som er oppnådd av demokratiutvikling og kvinners rettigheter, er skjøre verdier dersom det blir full borgerkrig eller Taliban tar helt over. Alt er veldig sårbart nå, mener hun.

– Vi vet veldig lite om de områdene som Taliban har tatt kontroll over. Ryktene er at de tvinger kvinner til å gifte seg med krigende, og at det er like ille som da de kontrollerte på 90-tallet, forteller hun.

Taliban er en islamsk fundamentalistisk bevegelse med en svært konservativ tolkning av koranen, og som praktiserer sharia-lovgivning.

På en video fra slagmarken i juni, filmer Taliban mot et bygg med afghanske regjeringssoldater.

«Overgi dere, soldater. Overgi dere.».

22 regjeringssoldater kommer ut av bygget, tydelig ubevæpnet, før de skytes rett ned av Taliban.

Krigerne roper «Allahu Akhbar!» – Gud er størst.

Fremtiden – Taliban fyller vakuumet etter de internasjonale styrkene, forteller advokaten og aktivisten Fariah Easar fra Kabul.

Hun trodde, siden både USA og europeiske land støttet dem, at fremtiden tross alt ville bli bedre. Erkjennelsen av at det ikke stemte, gjør henne vondt.

– Jeg vet ikke om kvinnene i landet får lov til å gå på skolen i morgen. De grunnleggende rettighetene vi har fått, står på spill nå.

– Vi kan tape alt, sier hun opprørt.

Hun blir trist når hun gjenforteller samtaler med vennene sine i områdene Taliban kontrollerer.

– De forteller meg at kvinnene ikke kan jobbe, at de ikke kan ta utdanning og at de må ha en mannlig verge om de skal ut. Taliban styrer alt.

– Jeg sitter igjen med så mange spørsmål. Vi, det afghanske folk, vi har mistet alt. For hva? Kun for at USA skulle få hevn over fienden sin? Det er det mange afghanere tror.

– Er du sint?

– Jeg er sint på mine korrupte ledere.

– Jeg setter pris på det internasjonale samfunnet som har støttet oss, forteller hun.

Den 35 år gamle journalisten og aktivisten Abdurazaq Habibi, som er bosatt i Kabul, forteller også om en mørk tid.

– Jeg ser ingen sannsynlighet for fred med det første. Mange tvinges til å flykte fra hjemmene sine, skriver han i en melding til VG.

I disse dager strømmer det daglig hundrevis av afghanske flyktninger inn til Tyrkia, som tvinges til å sove langs veien. Tusenvis har flyktet til hovedstaden Kabul. Nabolandet Tadsjikistan har sagt de er klare til å ta imot 100.000 afghanske flyktninger.

Fred er også det norske myndigheter alltid har håpet at innsatsen deres skulle føre til. Landet skulle jo gjenreises. Men et regjeringsoppnevnt utvalg konkluderte i 2016 med at Norge hadde oppnådd lite i Afghanistan, annet enn å styrke den militære alliansen med USA og NATO.

Bare den militære innsatsen hadde til da kostet 11,5 milliarder kroner, og den sivile bistanden har vært på 12,3 milliarder, viser tall fra Norad.

– Jeg håper Norge hjelper til i fredsforhandlingene og jobber hardt for å få stabilitet her, samt at de fortsetter sine donasjoner til landet, skriver fredsaktivisten Habibi.

Dommen – Det er vanskelig å se for seg en reell fred mellom myndighetene og Taliban, forteller Afghanistan-forsker Kristian Berg Harpviken på telefon til VG.

Han mener intervensjonen i Afghanistan ble starten på en kraftig militarisering av Vestens utenrikspolitikk, og der Norge før så etter diplomatiske løsninger, bruker vi oftere militære virkemidler.

Norge har jobbet med diplomatiske løsninger parallelt med militær krigføring, noe Harpviken mener har vært dømt til å gå dårlig.

– Militariseringen av utenrikspolitikken er blitt tydeligere, og Norge er blitt dratt med på denne trenden. Jeg mener det har bidratt til å gjøre verden til et farligere sted, sier Harpviken.

– Hadde Norge egentlig et valg om å bli med på invasjonen da artikkel fem ble utløst?

– NATO gjorde et artikkel fem-vedtak, og det måtte Norge stille seg bak. Men intervensjonen var ikke basert på NATO og artikkel fem, men var en såkalt «coalition of the willing», hvor man kunne velge om man skulle delta eller ikke.

Norge kunne absolutt sagt nei, men gitt at Norge har lagt sin sikkerhet i NATO og USA sine hender, så ville det vært en tøff beslutning å forsvare.

Så, burde Norge blitt med på invasjonen i Afghanistan?

Forsker Torunn Wimpelmann: – Ingen burde vel gått inn. Når de først gikk inn, så skjedde det på feil måte med en altfor aggressiv militær strategi. Taliban forsøkte flere ganger å komme til forhandlingsbordet de første årene, men ble avfeid.

Den afghanske advokaten Fariah Easar: – Målet til de vestlige styrkene var bra, men strategien var feil. De burde hørt mer på folket.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik: – Det blir et hypotetisk spørsmål nå. Vi måtte handle ut ifra det vi visste da og ut fra våre NATO-forpliktelser. Invasjonen var også forankret i FN, i motsetning til Irak-invasjonen i 2003, som vi sa nei til.

Nåværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen: Han uttalte tidligere i år til NRK at det ville vært utenkelig for Norge å si nei da USA ba om hjelp i Afghanistan.

– Vi kan ikke la grupperinger som Al Qaida og ISIL få fotfeste noe sted. Derfor var det riktig av Norge å gå inn i Afghanistan sammen med USA og andre allierte, uttalte han.

Forsker Kristian Berg Harpviken: – Jeg mener nei, men jeg mener hverken USA eller allierte burde gått inn i Afghanistan. Det er en grunnleggende forventning om at når militæret tas i bruk at det vil lykkes. Det har ikke skjedd her.

Den afghanske aktivisten Abdurazaq Habibi: – Nei, vestlig invasjon var ikke en riktig avgjørelse fordi nå er vi på samme sted som i 2001, med afghanere som dreper afghanere.

