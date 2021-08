TRAPPE OPP: Stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen, vil at Norge skal øke antall flyktninger vi tar imot fra Afghanistan og trappe opp den humanitære bistanden til nærområdene. Foto: Frode Hansen

Vil ta imot flere flyktninger fra Afghanistan: − De er midt i helvete

Karin Andersen (SV) vil diskutere hvor mange flyktninger Norge skal ta imot fra Afghanistan. Jon Helgheim (Frp) vil ikke gi flyktningene «falske forhåpninger».

Av Eirik Wichstad

Ifølge FN er over 550.000 personer tvunget på flukt i Afghanistan siden starten av året. Tallet på fordrevne vil trolig øke som følge av Talibans offensiv den siste tiden.

Bare i juli ble 126.000 mennesker fordrevet i Afghanistan, viser den seneste situasjonsoppdateringen fra FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR), som ble lagt fram i Genève søndag.

Så langt er de fleste menneskene internt fordrevet, og flere vil kunne bli tvunget på flukt om Talibans offensiv fortsetter.

Behovet eksplodert

Generalsekretær i Norsk Flyktninghjelp, Jan Egeland, sier at det humanitære behovet i Afghanistan har eksplodert.

– Hundretusener er på flukt dels på grunn av kampene og dels på grunn av frykt for det nye regimet.

Han peker også på andre årsaker til et større humanitært behov i Afghanistan, som at landet er hardt rammet av corona og den ekstreme tørken som har funnet sted gjennom sommeren.

Flyktninghjelpen yter humanitær bistand i områder over hele Afghanistan og har 1600 hjelpearbeidere til stede.

Egeland forteller at de har har en intensjon om å trappe opp virksomheten i Afghanistan nå.

– Vi forlater ikke Afghanistan. Vi vil be om mer penger fra Norge, USA, Storbritannia og alle Nato-landene som har brukt milliarder av dollar på militær og politisk virksomhet i landet, og som nå trekker seg ut, sier Egeland.

TRAPPER OPP: Egelands budskap til Flyktninghjelpens hjelpearbeidere var følgende: – Vi blir, vi trapper opp, vi kommer ikke til å glemme dere. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Flyktninghjelpens generalsekretær slår fast at ingen vet hvor mange asylplasser det blir behov for.

Han legger vekt på at Norge som Nato-land har et særlig ansvar for å ta sin del av ansvaret for den nåværende krisen og trappe opp støtten til det humanitære arbeidet som gjøres i regionen.

– De som er individuelt forfulgt har krav på asyl, og de som flykter fra krig har krav på beskyttelse i eller utenfor Afghanistan. De som inntil nylig mente det var trygt å returnere asylsøkere til Afghanistan må i dag være flaue når de selv evakuerer sine egne diplomater fra de bunkerslignende ambassadene, tordner Egeland.

– Midt i helvete

Karin Andersen (SV) mener at Norge må trappe opp antallet flyktninger vi gir oppholdstillatelse fra Afghanistan.

– Nå sier Canada at de skal ta imot 20 000. Vi bør finne et antall som vi skal ta imot, sier hun.

Andersen vil ikke si noe om hvor mange flyktninger hun mener Norge bør ta imot, men fastholder at «det bør bli flere».

Hun legger til at Norge bør prioritere å hente tilbake de asylsøkerne som har blitt returnert til internflukt i Kabul.

– Vi har hele tiden advart mot at det er et brudd på Flyktningkonvensjonen. Disse menneskene har ingen familie eller noen som kan støtte dem, sier hun.

ØKT INNSATS: Karin Andersen vil at Norge skal bruke sin posisjon i Sikkerhetsrådet til å øke den humanitære bistanden i nærområdene. Foto: Frode Hansen

I løpet av dagen har hun mottatt flere henvendelser fra folk som har sine nære i Afghanistan og fra folk som er sendt tilbake til Kabul, forteller hun.

– De er midt i helvete, for å si det rett ut. Endringen som stortingsflertallet gjorde da de endret rimelighetsvilkåret og tillot retur til internflukt må snus nå, og det må også Arbeiderpartiet skjønne, sier Karin Andersen.

Andersen etterlyser også at Norge bruker sin posisjon i Sikkerhetsrådet til å øke den humanitære bistanden i nærområdene.

– Vi må til å få til en kraftig humanitær innsats i nabolandene, som i flere uker har opplevd titusener av flyktninger som kommer, sier hun.

Frykter signaleffekt

Innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Jon Helgheim, sier at partiet hans ønsker å gi beskyttelse til dem som har jobbet for norske myndigheter og norske styrker i Afghanistan.

– Det er rett og rimelig å gi dem den beskyttelsen de trenger. Slik jeg forstår er regjeringen nå fullt i gang med det.

Til spørsmålet om Norge skal øke det generelle antallet flyktninger man gir oppholdstillatelse fra Afghanistan er Helgheim kritisk.

FLUKT: Helgheim vil unngå å spre «falske forhåpninger» til afghanere på flukt. Foto: Fredrik Solstad

Han legger vekt på at det må gjøres grundige vurderinger av hver enkelt asylsøknad.

– Videre er det ikke overraskende at SV vil benytte enhver anledning til å øke antallet innvandrere til Norge. Det er veldig viktig at norske politikere ikke begynner å overgå hverandre med invitasjoner til hvor mange som skal å komme til Norge, sier Helgheim.

Det frykter han vil bidra til en signaleffekt som vil føre til at det kommer flere asylsøkere til Norge enn vi kommer til å gi oppholdstillatelse.

– Støre og andre politikere må holde seg i skinnet. Ellers kommer de til å gi flyktningene falske forhåpninger, sier han.

Det viktigste for Helgheim og Frp er å øke bistandsmidlene til hjelpeorganisasjonene som driver humanitært arbeid i regionen.