I HARDT VÆR: President Joe Bidens håndtering av USAs exit fra Afghanistan får kraftig kritikk.

Biden angripes fra flere hold

Kabuls kollaps kan få politiske konsekvenser for USAs president Joe Biden.

Av Roy Kvatningen

Publisert: Nå nettopp

«Biden-teamets kalde, politiske beregning er at amerikanerne ikke bryr seg om hva som skjer i Afghanistan så lenge amerikanerne er trygge,» tvitrer Peter Baker, sjefskorrespondent i Det hvite hus for New York Times.

Selv om en meningsmåling i juli viste at syv av ti amerikanere støttet at USA trekker seg ut av Afghanistan, er det mulig at den «kalde, politiske beregningen» glemte et par faktorer.

Joe Biden kan trolig vente seg kraftige angrep fra Republikanerne de neste månedene.

– Jeg mener at dette er mye verre enn Benghazi. Uten tvil, sier senator Ron Johnson (R) til CNN.

– Dette får Benghazi til å se ut som en mye mindre sak, istemmer kongressmann Mike Johnson (R) fra Louisiana.

Høringer i vente?

Fire amerikanske diplomater mistet livet i et terrorangrep på USAs ambassade i Benghazi i 2012.

Republikanerne kjørte flere titalls høringer i Kongressen, over flere år, med daværende utenriksminister Hillary Clinton som skyteskive.

Den siste høringen ble avsluttet noen dager etter at Clinton tapte for Donald Trump i presidentvalget i 2016.

KRITISK: Senator Ron Johnson fra Wisconsin.

Ifølge CNN er det nå stemning blant flere republikanere i Washington for å kjøre i gang høringer om Afghanistan.

– Dette kan være en av de verste og mest avgjørende katastrofene i vår historie innenfor utenrikspolitikk og nasjonal sikkerhet. Det er mange svar som må finnes og spørsmål å svare på, og jeg tror dette vil få øverste prioritet, sier Mike Johnson til CNN.

Straffes i meningsmålingene

Velgerne ser heller ikke ut til å være fornøyde med Bidens håndtering av Afghanistan.

I tre ferske meningsmålinger lander Biden på 40-prosenttallet når det gjelder hvor mange amerikanere som synes han gjør en god jobb. I to målinger scorer han bare 46 prosent, mens i den tredje oppnår han 49 prosent.

Så sent som i månedsskiftet juni-juli var Biden oppe i 59 og 60 prosent i enkeltmålinger.

Presidenten angripes også i media.

«Joe Bidens navn for alltid vil være knyttet til denne fiaskoen», skriver Edward Luce i Financial Times.

Under tittelen «Bidens Afghanistan-fiasko» poengterer Luce at Kabul holdt stand i tre år etter at Sovjetunionen trakk seg ut i 1989, at Saigon ikke ga etter for kommunistene før to år etter at USA forlot Vietnam i 1975 – og at Taliban nå overtok Afghanistan nesten tre uker før USAs offisielle exit-dato.

– Vi ser ut som en hjort fanget i frontlysene, sier tidligere CIA-agent Mathew Burrows til avisen.