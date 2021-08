STAKK: Afghanistans president Ashraf Ghani forlot Kabul søndag.

Ghani ut mot penge-beskyldninger: − Dro for å unngå blodbad

Afghanistans president Ashraf Ghani, som forlot landet på søndag og nå befinner seg i De forente arabiske emirater, sa han dro for å unngå blodbad.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I en TV-sendt uttalelse onsdag kveld norsk tid, kalte Ghani beskyldningene om at han skal ha tatt med seg penger for «ren løgn».

Tidligere mandag opplyste utenriksdepartementet i De forente arabiske emirater at Ghani er tatt imot i landet på humanitært grunnlag.

Ghani forlot Kabul og Afghanistan søndag, og bilder av Taliban i presidentpalasset tatt samme dag har gått verden rundt.

I uttalelsen forklarte han hvorfor han dro fra hjemlandet. Ghani begrunnet forsvinningen med at han ville unngå et blodbad og en stor katastrofe.

– Jeg er i konsultasjoner med andre inntil jeg returnerer slik at jeg kan fortsette min innsats for rettferdighet for afghanerne, sa Ghani ifølge Reuters.

Den afghanske ambassaden i Tadsjikistan skal onsdag ha anmodet Interpol om å arrestere Ghani fordi han angivelig skal ha stjålet fra landets statskasse, skriver Forbes.

Dette benektet Ghani som kalte beskyldningene fullstendig grunnløse.

– Det er løgn.

Før onsdagens melding fra Emiratene, ble det spekulert i om 72-åringen hadde flyktet til Oman, Tadsjikistan eller Usbekistan. Noen antydet også at han kunne ha reist til Libanon, der hans kone opprinnelig er fra, skriver NTB.