ARRESTERT: John Hinckley i august 1981.

Skjøt presidenten for å imponere Jodie Foster - nå er han fri

John Hinckley Jr. slipper ut i frihet, 41 år etter han forsøkte å drepe daværende president Ronald Reagan. Attentatet skjedde fordi Hinckley ville imponere skuespiller Jodie Foster.

Hinckley Jr. ble funnet ikke skyldig, men dømt til tvunget psykisk helsevern og tilbrakte over 20 år på et psykiatrisk sykehus. Siden 2016 har han levd i delvis frihet under en del restriksjoner etter at eksperter fant at han ikke lenger led av noen psykiatriske lidelser. Siden 2016 har han bodd i Virginia, og har ifølge ekspertene holdt seg mentalt stabil, noe som var en forutsetning for at han nå skal settes helt fri.

Onsdag var dagen Hinckley kan erklære full frihet, og nå trenger han ikke lenger å melde seg jevnlig for myndighetene.

«Etter 41 år , to måneder og 15 dager, ENDELIG FRIHET!!, skrev 67-åringen på Twitter.

Det var utenfor et hotell i Washington 30. Mars 1981 at den da 25 år gamle Hinckley skjøt mot president Reagan som var på vei tilbake til sin limousin etter å ha holdt en tale. Reagan ble truffet i underarmen, fikk punktert en lunge og hadde alvorlige indre blødninger. Tre andre ble skadet.

Presidenten ble hastet til sykehus og gjennomgikk operasjoner, og ble skrevet ut 11. april.

Hinckleys motiv vekket oppsikt i 1981. Han ønsket å imponere skuespilleren Jodie Foster, som i 1981 var 19 år gammel. Hinckley var besatt av Foster etter å ha sett Martin Scorseses mesterverk «Taxi Driver» fra 1976.

DRAMATISK DAG: Secret Service-agenter fører Ronald Reagan inn i bilen rett etter at skuddet har falt utenfor et hotell i Washington D.C i 1981.

I den spiller Foster en barneprostituert. Hinckley var det man kan kalle en klassisk «stalker» og gjorde alt han kunne for å komme i kontakt med Foster, som på den tiden innebar å skrive brev og ringe.

Han gikk til og med så langt at han flyttet til byen New Haven, hvor eliteskolen Yale ligger. Der hadde Jodie Foster begynt å studere i 1980.

REAGERER RASKT: Kaoset som oppstod etter at John Hinckley avfyrte seks skudd rettet mot presidenten i Washington DC i 1981.

I et siste brev til Foster datert samme dag som attentatet ble gjennomført skrev han at det er stor sjanse for at han blir drept når han skal prøve å «ta Reagan».

– Jodie, jeg dropper planene om å ta Reagan på minuttet dersom jeg bare kan vinne ditt hjerte og leve resten av livet med deg, skrev han i brevet som blant andre Newsweek har referert.

UTSATT FOR «STALKEREN»: Jodie Foster i 1981. Hun mottok en rekke «kjærlighetsbrev» fra John Hinckley Jr.

Jodie Foster skrev en artikkel om hendelsen i Esquire i 1982, siden har hun knapt kommentert det som skjedde.

Her forklarer hun at hun blir oppringt og fortalt at det ble funnet bilder av henne og hennes adresse på den arresterte mannen.

– Kroppen min ristet, og jeg visste jeg hadde mistet kontrollen, for kanskje den første gangen i mitt liv. Jeg ble bedt om å møte FBI på min rektors kontor så fort som mulig, skrev hun.

Hun forteller også om sjokket som kom med det massive medietrykket på henne som 19-åring.

Hinckley har i de siste årene prøvd seg som artist. Han skulle etter planen holde en konsert i Brooklyn i juli, en konsert som har vært utsolgt. Denne er imidlertid avlyst på grunn av sikkerhetsutfordringer, skriver Deadline.com.