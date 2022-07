Saudi-Arabias gigantplan for ny by – alternativt liv mellom murer

Saudi-Arabia vil skape fremtidens bysamfunn. Men anklager om utnyttelse av arbeidskraft, grønnvasking og brudd på menneskerettigheter kaster dype skygger over det storstilte prosjektet.

«The Line» er planlagt nordvest i Saudi-Arabia: To parallelle byggverk, inntil 500 meter høye, strekker seg 170 kilometer inn i landet fra Akababukten.

Mellom de himmelstormende, milelange bygningsmurene skal det ligge et 200 meter bredt, skyggefullt belte med grønne trær, vannspeil og gangveier.

Her skal ni millioner mennesker leve på bare 34 kvadratkilometer.

Byens kompakte design skal sikre at innbyggerne har tilgang til alt de behøver – hjem, skoler og arbeidsplasser – innen fem minutters gange.

Et nettverk av gangstier på ulike nivåer skal forbinde bygningene. Byen blir uten veier og biler. Et lyntog skal gå fra ene til andre enden på 20 minutter.

The Line skal utelukkende drives på fornybar energi, uten CO₂-utslipp. Åpne byrom og innlemmelse av naturen skal sikre luftkvaliteten.

På utsiden skal bygningene kles med speil for å reflektere landskapet.

Saudi-Arabias leder, kronprins Mohammed bin Salman la mandag frem planene for utformingen av det urbane prestisjeprosjektet.

– Revolusjon

Han snakket om en radikal endring i byplanlegging – loddrette samfunn i lag som utfordrer de horisontale og flate, tradisjonelle storbyene.

Han snakket om å bevare natur, øke livskvalitet og skape nye måter å leve på.

– En revolusjon som setter mennesker først, fremholdt kronprinsen.

Men prosjektets egne ansatte er bekymret for om folk faktisk har lyst til å bo og leve så tett, ifølge fortrolige dokumenter lekket til Wall Street Journal.

De er også urolige for at byggverkets størrelse kan endre grunnvannsstrømmen i ørkenen og påvirke bevegelsesmulighetene for fugler og dyr.

Skygge er også en utfordring ved konstruksjonen. Manglende sollys mellom 500 meter høye bygninger kan være helseskadelig.

– Skrekksamfunn

Ideen er så stor, ekstravagant og komplisert, at prosjektets egne arkitekter og økonomer angivelig er usikre på om det blir virkelighet, skriver The Guardian.

CNN skriver at mens kritikerne hevder det ikke er teknologisk mulig, har andre beskrevet The Line som et fremtidig skrekksamfunn, snarere enn en utopi.

«The Line» inngår i det saudiske prestisjeprosjektet Neom, som skal tiltrekke utenlandske investeringer og turister og skape flere tusen arbeidsplasser.

Første fase av det futuristiske prosjektet nordvest i Saudi-Arabia vil ifølge bin Salman koste over 3100 milliarder kroner frem til 2030.

Fordriver lokal stamme

Menneskerettighetsgrupper er kritiske til Neom-prosjektet og hevder at lokalbefolkningen i nordvest fordrives med tvang og trusler.

Democracy for the Arab World Now (DAWN) påstår at 20.000 medlemmer av Huwaitat-stammen er flyttet uten å få passende erstatning.

– Bestrebelsene for å tvangsfordrive den opprinnelige befolkningen bryter enhver norm og regel i internasjonal menneskerettslovgivning, mener DAWN-direktør Sarah Leah Whitson.

I april 2020 skal Abdulrahim al-Huwaiti ha blitt skutt og drept av saudiske sikkerhetsstyrker, etter at hadde nektet å flytte fra sitt hjem i al-Khraybah.

Al-Huwaiti hadde begynt å legge ut videoer hvor han kritiserte tvangsflytting og fengslinger av dem som løftet røsten mot makthavernes megaprosjekt.

Saudi-Arabia har lenge vært kritisert for brudd på menneskerettighetene.

Det autoritære regimet gjennomførte i mars den største massehenrettelse på årtier, da 81 mennesker ble drept i løpet av en dag.

Khashoggi-drapet

Kronprins Mohammed bin Salman var ifølge CIA personlig ansvarlig for drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi i 2018.

Drapet er fordømt verden over.

Kronprinsen har benektet at han beordret drapet, men vedgått et ansvar, siden dødsskvadronen bak drapet var ansatt av hans regjering.

For tiden er kronprinsen på besøk hos president Emmanuel Macron i Frankrike, på sitt første reise i Europa siden drapet på Khashoggi.

Saudi-Arabia møter også bred fordømmelse for utnyttelse av millioner av migranter som utgjør 80 prosent av den private arbeidsstyrken.

Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) mener at arbeidsreformer innført i Saudi-Arabia i mars 2021 ikke går langt nok.

– Moderne slaveri

Arbeidsgiverne styrer fremdeles migrantenes bevegelsesfrihet og lovlige status i landet gjennom kafala-systemet, som er beskrevet som moderne slaveri.

Ifølge HRW er det utbredt at pass beslaglegges og lønn uteblir. Gjestearbeidere som forlater arbeidsgiver uten tillatelse, kan bli fengslet og utvist.

Neom-prosjektet, der byplanen «The Line» inngår, springer ut av en visjon om å gjøre Saudi-Arabia mindre avhengig av olje.

Før klimakonferansen COP26 i fjor høst lanserte bin Salman et grønt initiativ for ørkenstaten, med mål om nullutslipp innen 2060.

Forsker ved Cambridge-universitetet Joanna Depledge, som er ekspert på klimaforhandlinger, mener initiativet ikke tåler nærmere gransking.

Pumper til siste dråpe

Hun påpeker ifølge BBC at verdens oljeproduksjonen må reduseres med fem prosent i året til 2030, for å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

Men Saudi-Arabia øker oljeproduksjonen. Energiministeren har ifølge Bloomberg uttalt at landet vil pumpe olje til den siste dråpe er oppe.

Ifølge BBC avviser den saudiske regjeringens talsmann Tahad Nazer alle beskyldninger om grønnvasking.

– «The Line» vil takle utfordringene knyttet til det urbane liv i dag og belyse alternative måter å leve på, proklamerer kronprins bin Salman.

Tiden vil vise om drømmene hans blir virkelighet.