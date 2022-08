DØDE: Et arkivbilde fra 2001 som viser Osama bin Laden (t.v.) sammen med Ayman al-Zawahiri.

Bin Laden-arvtager drept i Kabul

USAs president Joe Biden bekrefter natt til tirsdag at al-Qaida-leder Ayman al-Zawahri er drept i Afghanistan.

– Rettferdigheten har seiret, og denne terroristlederen finnes ikke lenger, sier president Biden natt til tirsdag.

Han bekrefter at Ayman al-Zawahri (71), Osama bin Ladens arvtager, ble drept i et droneangrep i Kabul i Afghanistan lørdag.

– Ingen av hans familiemedlemmer eller andre sivile ble skadet, sier Biden.

Han er videre klar på at Afghanistan aldri igjen «får bli en trygg havn for terrorister.» Før Bidens tale tirsdag, sa en talsperson for Det hvite hus at Talibanledelsen var kjent med at al-Zawahri oppholdt seg i Kabul.

Al-Zawahri tok over ledelsen av al-Qaida etter at Osama bin Laden ble drept av amerikanske styrker i Pakistan i 2011.

Han er blitt anklaget for å ha vært hjernen bak 11. september-angrepene i 2001, der nesten 3000 sivile ble drept, og han har vært etterlyst siden det.

– Droneangrepet som drepte al-Qaida-leder Ayman al-Zawahri er en stor suksess for amerikansk antiterroraktivitet. Det er et resultat av utallige timer etterettningsinnsamling over mange år, sier Mick Mulroy, tidligere CIA-offiser og nåværende ansatt i Pentagon.

– Han trodde sannsynligvis at vi aldri ville klare å spore ham ned. Han tok feil, sier Mulroy til The New York Times.

Drept på balkong i Kabul

President Biden forteller at amerikansk etteretning lokaliserte al-Qaida-lederen for omtrent et år siden, og at han ga endelig klarsignal til å utføre angrepet ved en passende anledning for en uke siden.

Til Reuters sier en tjenestemann at de tidligere i år fant ut at al-Zawahris familie hadde flyttet inn i en sikker bolig i Kabul, og senere at al-Qaida-lederen også bodde der.

– Vi er ikke kjent med at al-Zawahri noen gang forlot dette skjulestedet etter at han flyttet inn. Han ble observert flere ganger på balkongen, som også var der han ble truffet og drept, siterer Reuters.

Tjenestepersonen legger til at al-Zawahri har produsert videomateriale i huset, og at noe av dette også kan bli publisert etter hans død.

I en uttalelse roser den Republikanske senatoren Marco Rubio angrepet mot al-Zawahri . I tillegg til å være senator for Florida, er Rubio også nestleder i Senatets etterettningskomite.

– Verden er tryggere uten ham i den, og dette angrepet demonstrerer vår pågående forpliktelse til å jakte ned alle terrorister ansvarlige for 11. september, og dem som fortsatt utgjør en fare for amerikanske interesser, sier Rubio.

Fordømmer angrep

En uttalelse fra Taliban tidligere mandag fordømte droneangrepet, som skal ha funnet sted i et sivilt område i Afghanistans hovedstad Kabul. Dette var før amerikanske kilder hadde bekreftet angrepet.

– Det islamske emiratet i Afghanistan fordømmer angrepet på det sterkeste, skriver Taliban i en uttalelse.

– Slike handlinger er en gjentagelse av de mislykkede erfaringene fra de siste 20 årene og er mot interessene til USA, Afghanistan og regionen, står det i uttalelsen.

Ifølge New York Times er dette det første amerikanske angrepet på afghansk jord siden uttrekningen fra landet i fjor.

ARVTAGER: Arkivbilde av Ayman al-Zawahiri fra 2011

En FN-rapport fra tidligere i sommer slo fast at al-Qaida hadde funnet en trygg havn i det nå Taliban-kontrollerte Afghanistan.

I rapporten, gjengitt av The Guardian, heter det at flere av terrororganisasjonens medlemmer hadde slått seg til ro i Kabul, til tross for Talibans påståtte forsøk på å kontrollere al-Qaida.

The Guardian skriver videre at det hadde vært en økning i kommunikasjonen fra al-Zawahri , noe som tilsa at han kunne være i stand til å lede terrorgruppen mer effektivt nå enn før Talibans overtakelse av landet.

Legen som ble terrorist

Ifølge Store Norske tok Ayman al-Zawahri over som leder av al-Qaida etter at grunnleggeren, Osama bin Laden, ble drept i mai 2011.

Siden 2001 har han vært etterlyst, og USA utlovet en belønning på 25 millioner dollar for opplysninger om ham som kunne føre til at han ble tatt eller drept.

Det har i årevis flere ganger sirkulert rykter om at han var død, men en video i april der han hyllet en indisk kvinne som nektet å ta av seg hijaben, var det første beviset på lenge på at han var i live.

Etter bin Ladens død rykket al-Zawahiri opp som FBIs mest ettersøkte mann. Etter historiens største terroraksjon den 11. september 2001, har al-Zawahri klart å holde seg i skjul for amerikansk etterretning.

al-Zawahri kom fra en prominent familie i Egypt, og gikk ut av legestudiet i Cairo i 1974. Fire år senere fikk han en mastergrad i kirurgi. Faren hans, som døde i 1995, var en professor i farmakologi ved det samme universitetet.

Ifølge The New York Times pakket al-Zawahiri sammen kontoret sitt i middelklasseområdet Maadi og forlot Egypt i 1986. Derfra skal turen ha gått til Saudi-Arabia, Pakistan og Sudan og til slutt Afghanistan, hvor skal ha funnet sammen med bin Laden.

al-Zawahri var leder for gruppen Egypts islamske Jihad (EIJ), som fikk skylden for drapet på president Anwar el-Sadat i 1981. EIJ slo seg sammen med al-Qaida på slutten av 90-tallet, og al-Zawahri ble til slutt bin Ladens nummer to.