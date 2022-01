GENEVE-MØTET: Klokken 08.55 mandag morgen gikk viseutenriksministrene Wendy Sherman fra USA og Sergej Rjabkov fra Russland i gang med sitt møte, der første etter at Russland sendte en liste med krav til USA og Nato i desember.

Russland etter krisemøte med USA: Fortsatt fare for konfrontasjon

BRUSSEL/OSLO (VG) Etter et 7,5 timer langt krisemøte om Ukraina i Geneve har USA tilbudt Russland nye møter om sikkerhet i Europa. Men faren for konflikt er ikke over.

Den russiske viseutenriksministeren Sergej Rjabkov sa etter møtet at Russland vil avvente møter i Nato og i OSSE onsdag og torsdag, før Moskva bestemmer om de vil delta i nye samtaler.

– Vi oppfordret USA til å ikke undervurdere sannsynligheten for en konfrontasjon, sa Rjabkov.

Ifølge ham vil Moskvas respons på kollaps i samtalene med USA være av «militærteknisk natur», men han avslo å svare på hva det innebar.

Samtidig understreket viseutenriksministeren at USA ikke trenger frykte en eskalering av situasjonen, og at Russland ikke har intensjoner om å invadere Ukraina.

Både USA og Nato har vært bekymret for om Russland planlegger en invasjon etter at russerne flyttet store troppestyrker nærmere landets grense til Ukraina.

I Ukraina er frykten for russisk invasjon stor. De har derfor mobilisert i skyttergraver nær grensen.

Tilbudt nye samtaler

Begge parter sa at samtalene i krisemøtet i Geneve hadde vært konkrete og forretningsmessige.

Ifølge USAs viseutenriksminister Wendy Sherman ønsker USA å følge opp med samtaler blant annet om atom-nedrustning, og om gjensidige begrensninger på militærøvelser i grenseområdene mot Russland.

– Vi har invitert Russland til å fortsette dialogen, sa Sherman på en pressekonferanse over telefon etter møtet.

Hun la til at det vil ta mer enn dager og uker å komme fram til nye avtaler med Russland.

Men hun presiserte at USA ikke vil snakke om Ukraina uten Ukraina til stede, og ikke om prosesser vedrørende Nato, uten Nato-landene til stede.

– Men hvis Russland går bort fra denne prosessen, vil det være klart at de aldri mente alvorlig ved å invitere til forhandlinger, la hun til.

Tre møte-steg

Helt siden 17.desember i fjor, da Russland offentliggjorde teksten i to forslag til avtaler med henholdsvis USA og Nato, har det vært jobbet fra vestlig side med å lage et veikart for å forhindre at Russland gikk videre med et militært angrep mot Ukraina.

Første skritt på veien var et direkte krisemøte mellom USA og Russland, på politisk nivå, i Geneve. Dette møtet er nå avholdt.

Neste steg er at Nato Russland-rådet møtes i Brussel onsdag, og et møte i OSSE, den europeiske organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa på torsdag. Russland og Ukraina er begge fullt medlemskap i OSSE, og både USA og Nato har avvist forhandlinger om Ukraina uten Ukraina til stede.

Russland avventende

Rjabkov tok forbehold ved invitasjonen fra USA om å fortsette samtalene.

– Det kommer an på utfallet av andre samtaler denne uken, som i Brussel og Wien, sa Rjabkov etter møtet, ifølge Reuters.

I Brussel har det mandag vært samtaler mellom NATO-sjef Jens Stoltenberg og Ukrainas visestatsminister Olga Stefanishyna.

I oppsummeringen hevdet Rjabkov at Russland ikke møtte forståelse fra USA rundt hvor kritisk situasjonen er.

Fikk ikke Ukraina-garanti

– Vi oppfordrer USA til å ikke undervurdere sannsynligheten for en konfrontasjon, sa Rjabkov.

Samtidig var han krystallklar på en ting.

– Det er helt grunnleggende for Russland å sørge for at Ukraina aldri, aldri blir Nato-medlem, sa Rjabkov.

Men kravet om en slik garanti mot ukrainsk Nato-medlemskap har USA og Wendy Sherman blankt avvist i mandagens møte.

Ifølge Rjabkov er Russlands villighet til å forhandle videre, avhengig av fremskritt i dette spørsmålet om Ukraina, som står på topp på Russlands kravliste både til USA og til Nato.

– Nato’s prinsipp om åpne dører (for nye medlemsland) vil ikke bli endret, sa Sherman.