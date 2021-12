VAKSINE: En apoteker gjør klar en dose med Pfizer-vaksine i Johannesburg, Sør-Afrika.

Sør-Afrika: 17.000 covid-tilfeller var gamle tall

Dager før omikron-varianten ble oppdaget i Sør-Afrika, ble over 17.000 positive coronatester etterregistrert. Det bidro til panikken som umiddelbart oppsto.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

De siste dagene har den registrerte smitten økt med eksplosiv fart i Sør-Afrika. En kraftig økning i testingen er noe av forklaringen, men hovedgrunnen ser ut til å være at den nye omikron-varianten sprer seg dobbelt så raskt som den tidligere kjente delta-varianten.

Søndag registrerte sørafrikanske myndigheter over 11.000 nye coronatilfeller. For bare noen uker siden var det 200–300 tilfeller daglig.

Mandag fortalte president Cyril Ramaphosa at sykehusene gjør seg klare til å ta imot det som for dem blir en fjerde bølge med innleggelser, samtidig som han oppfordret befolkningen til å la seg vaksinere.

TAR IMOT: En kvinne med et lite barn på ryggen får en vaksine i Johannesburg i helgen.

Det er ennå ikke kjent hvor farlig den nye varianten er, eller hvor godt vaksiner beskytter mot den.

Men det er ingen tvil om alvoret.

Likevel ser det ut til at verdens respons, da land etter land i panikk stengte grensene mot fly fra sørlige Afrika, kan ha vært på delvis sviktende grunnlag.

Noe av årsaken til den umiddelbare panikken som spredde seg verden over, som førte til kraftige børsfall og strenge tiltak, var nemlig at statistikken fra Sør-Afrika i dagene før omikron ble oppdaget tilsynelatende var alarmerende:

Fra 312 smittetilfeller den 21. november eksploderte antallet til 18.586 tilfeller dagen etter. Det var med utgangspunkt i de tallene at det ble slått full alarm.

Bakgrunn: Afrika skjelver i omikron-frykt

TESTES: En mann lar seg teste for covid-19 i Johannesburg i forrige uke.

Men Sør-Afrikas største nyhetsnettsted, News24, har gjort en analyse av tallene, som viser at den reelle økningen mellom de to dagene kun var 868 tilfeller, og at de øvrige 17.718 tilfellene var etterregistreringer, noen av prøver så gamle som fra april.

Info Fakta om smittesituasjonen i verden Disse landene opplever for tiden det største smittetrykket i verden, sortert etter registrerte koronasmittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. (Tall i parentes viser registrerte dødsfall per 100.000 i samme periode). * Slovakia: 2.882 smittede (17,5 døde) * Tsjekkia: 2.337 smittede (14,8 døde) * Belgia: 2.147 smittede (5,2 døde) * Nederland: 1.778 smittede (4 døde) * Østerrike: 1.701 smittede (8,6 døde) * Kroatia: 1.524 smittede (22,3 døde) * Slovenia: 1.466 smittede (11,8 døde) * Ungarn: 1.396 smittede (24 døde) * Georgia: 1.326 smittede (21,9 døde) * Irland: 1.311 smittede (2 døde) * Sveits: 1.210 smittede (2,4 døde) * Danmark: 1.023 smittede (2,3 døde) I Norge er det registrert 778 nye smittetilfeller og 1,8 dødsfall per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. For de øvrige nordiske landene er tallene per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene 229 smittede og mindre enn ett dødsfall i Sverige, 297 smittede og 2 døde i Finland og 532 smittede og mindre enn ett dødsfall på Island. Så langt har 265.423.384 mennesker fått påvist smitte på verdensbasis. 5.248.669 mennesker er døde hittil i pandemien. Kilde: Johns Hopkins-universitetet (©NTB) Vis mer

Professor Tom Moultrie ved Universitetet i Cape Town sier etterregistreringen ikke var lite sannferdig, bare at man hadde svært uflaks med tidspunktet.

– Det er et tilfelle av veldig dårlig timing, sier professoren.

Professor Glenda Gray, leder for det sørafrikanske medisinske forskningsrådet, sier medisinere uansett ikke slo alarm grunnet den kraftige økningen i antallet daglige tilfeller, men fordi den nye varianten har så mange mutasjoner i seg.

– En slik økning fra dag til dag kan være egnet til å forvirre, man må se på utviklingen over tid, påpeker hun.