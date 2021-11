ØNSKER EGEN MILITÆRSTYRKE: Milorad Dodik har som mål å løsrive militæret, domstolen og skatteadministrasjonen.

FN-rapport advarer om fare for krig i Bosnia-Hercegovina

Serbiske separatister vil ha sin egen militærstyrke og sier at «venner» vil hjelpe til dersom verdenssamfunnet blander seg inn.

Av Roy Kvatningen

Christian Schmidt er fersk som EUs høye representant i Bosnia-Hercegovina. Dette er den høyeste politiske autoritet i landet, i henhold til Dayton-avtalen fra 1995, som etablerte et usedvanlig komplisert styresett for den unge nasjonen.

Etter bare tre måneder i jobben befinner Schmidt seg nå i en aggressiv ordkrig med den serbiske ultranasjonalisten Milorad Dodik.

Bosnia-Hercegovina består av to delstater, eller entiteter, og et presidentskap med tre medlemmer. Dodik representerer her den ene entiteten, Republika Srpska.

Dodik ønsker å løsrive Republika Srpska fra den andre entiteten, Føderasjonen Bosnia-Hercegovina, på flere områder, deriblant militært, rettslig og skattemessig.

I et intervju med BBC Radio bekrefter Dodik dette.

– Det er vår grunnlovfestede rett, mener Dodik.

– Populistisk og radikaliserende

Tidligere har han uttalt at «venner» har lovet ham å hjelpe den serbiske republikken dersom vestlige militærstyrker blander seg inn. Ifølge Reuters antas det at Dodik sikter til Russland.

– Den autoritære, radikaliserende retorikken som Dodik nå viser, har han hatt en stund, sier seniorforsker Kari Osland hos Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) til VG.

– Noen snakker om at dette kanskje er posisjonering før valget. Han har alltid vært populistisk og radikaliserende i sin retorikk. Andre roper varsku om at dette var samme retorikk vi hørte før krigene på 1990-tallet, poengterer Osland.

EKSPERT: Kari Osland hos NUPI skrev doktorgrad om internasjonal bistand til politireform i land etter konflikt og tok der blant annet for seg Bosnia-Hercegovina.

Christian Schmidt skriver i sin rapport til FN at Bosnia-Hercegovina nå står overfor den største eksistensielle trusselen etter krigstiden. Ifølge Schmidts rapport setter Dodik «freden og stabiliteten i landet i fare».

«Risikoen for ytterligere splittelse og konflikt er svært reell», konstaterer Schmidt.

Russland på Dodiks side

– Staten er skjørere enn den har vært på en stund. Så skjer jo dette i et geopolitisk bilde der Russland, Kina og Tyrkia er på banen på en annen måte enn før, påpeker Osland.

Et eksempel på at Russland virkelig er på banen, kom da Russland i forrige uke blokkerte Schmidt fra å tale for FNs sikkerhetsråd da Bosnia-Hercegovina var tema der.

Dodik kaller dette et viktig signal fra sikkerhetsrådet, skriver Klix.ba. Han tolker tilsynelatende dette som at Sikkerhetsrådet ikke anerkjenner Schmidts rolle.

– Mr. Schmidt er en privatperson og kan mene hva han vil. Han er ikke utnevnt av FNs sikkerhetsråd, så hvorfor skal vi akseptere ham? sier Dodik til BBC Radio.

Folkemord-konflikt

I intervjuet med BBC Radio blir Milorad Dodik spurt om hva han tenker om at muslimer og kroater i Bosnia kan bli skremt av tanken på en serbisk militærstyrke, med tanke på hva som skjedde under Srebrenica-massakren i 1995.

– Jeg kan selvfølgelig forstå folks private frykt. Den serbiske militærstyrken er redelig og har ikke utført noen folkemord. Andre militærstyrker har utført langt verre folkemord, men det snakkes det ikke noe om. Det ble utvilsomt begått kriminelle handlinger i Srebrenica, men det sto uansvarlige enkeltpersoner bak, ikke militærstyrken generelt.

Ifølge Osland økte Dodik fokuset på løsrivelse etter at Bosnia-Hercegovina vedtok at det er forbudt å fornekte folkemordet i Srebrenica.

Dodik og andre politiske ledere i Republika Srpska svarte med å beslutte at de ikke vil delta i statlige prosesser før folkemordloven trekkes tilbake.

– Desillusjonerte

Seniorforsker Kari Osland forteller at mange innbyggere i Bosnia-Hercegovina er blitt desillusjonerte. I FNs siste globale rapport over hvor fornøyde innbyggerne er per land, ligger Bosnia og Hercegovina på 29.-plass av de 40 områdene i Europa som er målt.

– Det som også er urovekkende, er at de unge og utdannede opplever at de ikke har en fremtid der. De fleste tenker at de vil skape en bedre situasjon for sine barn enn de hadde selv, og da er det eneste alternativet å dra, sier Osland til VG.

Dette er også et tema som står høyt på Christian Schmidts agenda, forteller han til Deutsche Welle.

– Statistikk viser at 70 prosent av unge mennesker fra Bosnia-Hercegovina foretrekker å dra andre steder for å sikre fremtiden sin. Det er ikke bra, fastslår Schmidt.

PS. Sikkerhetsrådet vedtok i forrige uke at den internasjonale fredsstyrken fra EU på 700 soldater skal bli værende i Bosnia-Hercegovina i ett år til.