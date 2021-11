REAGERER: Alexandria Ocasio-Cortez er nok en gang blitt utsatt for et hatsk angrep fra en republikansk politiker.

Kongressmann la ut anime-video hvor han «dreper» Alexandria Ocasio-Cortez

– Mens jeg var på vei til Glasgow, har en ekkel kollega som samler inn penger for nynazister delt en fantasivideo hvor han dreper meg, skriver Alexandria Ocasio-Cortez på Twitter.

Av Roy Kvatningen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den amerikanske kongressmannen Paul Gosar, som representerer Republikanerne fra Arizona, postet søndag en anime-video på Twitter hvor han tar livet av Alexandria Ocasio-Cortez, en av de mest fremtredende kongressmedlemmene hos Demokratene.

I den bisarre videoen er ansiktene til Gosar og andre kollegaer redigert inn i scener fra Netflix-animefilmen «Attack on Titan». Ansiktet til Alexandria Ocasio-Cortez er plassert på et stort monster som Gosar dreper.

I anime-videoen blir også president Joe Biden angrepet med sverd.

– Syk oppførsel

– Dette er syk oppførsel fra kongressmann Paul Gosar. Han tvitret videoen hvor han dreper Ocasio-Cortez fra både sin offisielle konto og sin private konto. På en hvilken som helst arbeidsplass i USA vil en medarbeider få sparken hvis vedkommende lagde en anime-video hvor medarbeideren dreper en annen medarbeider.

Twitter har gjemt videoen bak en tekst som sier at den bryter med nettstedets retningslinjer om hatsk innhold, men videoen blir synlig hvis man klikker seg videre fordi Twitter mener at det er i offentlighetens interesse at den er tilgjengelig.

Ocasio-Cortez’ partifelle Eric Swalwell er blant dem som reagerer sterkt.

– Disse blodtørstige taperne er mer komfortable med vold enn valg. Fortsett med å eksponere dem, sier Swalwell via Twitter.

NORCE-forsker Hilmar Mjelde tror at både kjønn og etnisitet er en del av forklaringen på hvorfor Alexandria Ocasio-Cortez så ofte angripes fra høyresiden – i tillegg til at hun politisk er den rake motsetningen til de republikanerne som står lengst til høyre.

– Hun er på et vis personifiseringen av de politiske og kulturelle endringene i USA som trumpistene kjemper mot – og hun er konfronterende og provoserende selv. Hun er alltid veldig på offensiven i sosiale medier. Derfor utløser hun intens motstans, inkludert utspill som er helt uakseptable, som Gosars, sier Mjelde til VG.

Har familien imot seg

Hun ble sommeren 2020 trakassert av kongressmedlem Ted Yoho på trappene til Capitol Hill. Han skal ha kalt henne «motbydelig» og sagt «fucking bitch».

Republikaneren Marjorie Taylor Greene har også trakassert Alexandria Ocasio-Cortez verbalt – flere ganger.

Nå var det altså Paul Gosars tur.

– Gosars utspill er symptomatisk for den politiske intoleransen og aggressiviteten som kjennetegner dagens radikaliserte, republikanske parti. Det er de som står opp imot trumpistene som disiplineres av partiet, som Liz Cheney og Adam Kinzinger. Ytre høyre-politikere somGosar, Taylor Greene, Matt Gaetz og Madison Cawthorne får dure på som de vil, konstaterer Mjelde.

Gosar er ellers kjent i USA for å ha ni brødre og søstre som alle tar avstand fra ham. Ifølge Los Angeles Times har ingen av dem snakket med ham på flere år. De omtaler ham som rasistisk, korrupt, dum og hatefull, skriver avisen.

I 2018 brukte seks av søsknene penger på reklamekampanjer imot Paul Gosar. Flere av dem prøver å få ham sparket ut av Kongressen.

– Vi føler at det er vår moralske plikt. Vi er nødt til å si ifra, vi er nødt til å prøve, sier Dave Gosar.

Magasin: Lovte bort benådninger

Kongressmann Gosar er i hardt vær på flere områder for tiden.

Magasinet Rolling Stones rapporterte nylig at Gosar var involvert i planleggingen av «Stop the Steal»-folkemøtet i Washington samme dag som angrepet på Kongressen 6. januar.

Gosar garanterte ifølge magasinet demonstrantene benådning allerede før angrepet.

– Vårt inntrykk var at dette allerede var klart ... At han hadde snakket med presidenten om det i Det ovale kontor ... I et møte om benådninger hvor våre navn ble nevnt, sier en kilde.

Minst tre av organisatorene bak demonstrasjonene 6. januar samarbeider ifølge Rolling Stones med granskningskomiteen i Representantenes hus, og hevder angivelig at flere medlemmer av Kongressen var involvert i planleggingsfasen.