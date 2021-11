FLYKTER: Mohammad på vei inn til et fly som skal ta han fra Beirut til Minsk, før han skal til Polen.

Her tar flyktningene farvel: − Jeg er veldig redd for hva som vil møte meg på grensen

BEIRUT (VG) På flyplassen i Libanon tar syriske flyktninger farvel, før de reiser mot Hviterussland, og videre mot Polen. Med livet som innsats er de blitt en brikke i et storpolitisk spill.

– Jeg er veldig redd for hva som vil møte meg på grensen. Det er veldig farlig der, forteller Maher (21).

På flyplassen i Beirut i Libanon har det de siste ukene gått fulle direktefly til Minsk i Hviterussland.

Fra der har syrere, palestinere, kurdere og libanesere lagt ferden til den polske grensen. Til EU, og for dem, mot begynnelsen på et nytt liv.

– Hvis Gud vil så vil jeg klare å komme meg til Norge. Livet her er blitt så vanskelig, og jeg kan heller ikke reise tilbake til Syria. Men jeg er også trist, for jeg må forlate venner og familien min som er her.

Med rødsprengte øyne tar Maher farvel med sine venner og familie, og før han går for å sjekke inn.

FARVEL: Syriske Maher (21) (t.h.) tar farvel med kompisene sine før han reiser mot Minsk, før han vil prøve å krysse grensen over til Polen.

– Mennesker blir brukt kynisk

Denne tirsdagen var avgangshallen i Beirut full av mennesker med tykke vinterjakker og ryggsekker. Alle skulle på det samme flyet.

Menneskene som reiser fra Libanon er blitt brikker i et storpolitisk spill som EU mener er igangsatt av hviterussiske myndigheter, ved at de enkelt får visum og dermed kan reise videre inn til Polen. Reisene har skjedd fra land over hele Midtøsten – fra Istanbul til Dubai til Erbil.

Men på grensen mellom Polen og Hviterussland har tusenvis av soldater møtt opp for å prøve å holde flyktningene i sjakk. Både det hviterussiske og polske politiet er blitt kritisert for håndteringen av flyktningene, og flere har mistet livet. Konflikten omtales av polske myndigheter som en form for hybridkrig.

– Migrantkrisen ble fremprovosert av EU og landene som grenser til Hviterussland, sa utenriksminister Vladimir Makel i Hviterussland på onsdag.

Det blir sterkt avfeid av EU, og av Norges utenriksminister:

– Mennesker blir brukt kynisk i et spill, og vi holder Hviterussland ansvarlig, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt til NTB.

GRENSEN: Dette bildet fra det polske forsvarsministeriet viser situasjonen på grensen.

4000 dollar

De som VG snakker med forteller at de betalte 4000 dollar for visum og flybillett til Hviterussland.

– Jeg vil reise til Tyskland. Jeg håper det går bra, forteller en av flyktningene.

Så kommer det en skallet mann i rosa T-skjorte bort, og trenger seg frem i samtalen.

– Er det du som er sjefen?

– Nei, nei, jeg er bare en kompis.

– Vet du hvor mye de har betalt?

– Nei, jeg aner ikke, før han avfeier videre spørsmål.

Så sier han til gjengen med ryggsekker: «Kom igjen, gutta».

Så spenner de på seg ryggsekkene og går mot innsjekkingen de også.

Den skallede mannen vinker guttene av gårde, før han selv blir igjen.

PEKER MOT LIBANON: Dokumenter funnet på grensen mellom Hviterussland og Polen viser tilbake til et hotell i Libanon.

Telefonnummer til hotell

Resepsjonisten på Napoleon hotell i Beirut blir litt forfjamset da VG spør om det har vært mange flyktninger innom før de skulle til Minsk.

– Det er menneskesmuglere som står bak, sier han.

I dokumenter som er blitt etterlatt på grensen mellom Polen og Hviterussland, som VG har sett, dukket telefonnummeret til dette hotellet opp. Dokumentene ble først publisert i Wirtualna Polska.

– For noen uker siden var det flere kurdere som kom innom hit før de reiste videre til Hviterussland. Nå er det ikke så mange som bor her, og jeg tror det er fordi sikkerhetsmyndighetene i Libanon har gjort det vanskeligere for dem å bruke Libanon som transittland. Mer enn det vet jeg ikke, forteller han videre.

SPORENE: Dokumenter funnet på grensen mellom Hviterussland og Polen spores blant annet tilbake til dette hotellet i Beirut, Libanon.

Diktatoren

Aleksandr Lukasjenko har ledet Hviterussland siden 1994. Han har fått tilnavnet «Europas siste diktator» på grunn av sitt stadig mer autoritære styre.

Aktivister, opposisjonspolitikere og journalister er blitt drevet på flukt, eller blitt pågrepet og fengslet. For utenlandske journalister er det svært vanskelig, om ikke umulig, å rapportere i landet, noe som gjør at det er få uavhengige vitnesbyrd som kommer ut fra den hviterussiske siden av grensen.

Sanksjonene fra EU har rammer landet hardt, blant annet etter at myndighetene slo brutalt ned på demonstranter etter presidentvalget i fjor.

Analytikere og eksperter mener at EUs sanksjoner er grunnen til at Hviterussland nå har bidratt til skape en flyktningbølge mot EUs grenser.

FLYKTNINGER: Polske sikkerhetsstyrker rundt flyktninger på grensen mellom Polen og Hviterussland.

Ifølge flere rapporter, og dokumenter VG har sett, har det blitt solgt «pakketurer» til Hviterussland, som også inkluderte visum.

For eksempel så innledet det hviterussiske turistbyrået Centrkurort i sommer samarbeid med flere irakiske reiseselskap, og det fikk da tillatelse til å levere visum, ifølge tyske Der Spiegel.

Også i Libanon har det vært lignende historier, og at det har vært unormalt enkelt å få visum for mennesker fra Syria og Palestina.

Den halvannen million store syriske flyktningbefolkningen i Libanon lever nå i akutt fattigdom etter den økonomiske kollapsen i Libanon.

Utenfor det hviterussiske konsulatet i Libanon står det parkert svarte SUV-er med sotede ruter.

Inne i resepsjonen har de en kopi av maleriet Adams skapelse av kunstneren Michelangelo.

Telefonen til resepsjonen ringer kontinuerlig, før en kontorassistent tar ordet.

– Jeg kan ikke si noe, og konsulaten er heller ikke her, forteller hun.

– Uansett er det ambassaden i Damaskus som utsteder visum. Vi gjør ting klart her, så sender vi passene dit.

– Det har vært mye å gjøre i det siste?

– Ja, veldig. Det vet du bedre enn meg.

Så sendes VG ut.

