FORNØYDE: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og Bellona-leder Frederic Hauge.

Klimatoppmøtet: Avtale i siste liten, med store endringer

Klimatoppmøtet i Glasgow endte med avtale, etter at India og Kina fikk inn viktige endringer helt på tampen. – Historisk, sier Bellonas Frederic Hauge. «Bla, bla, bla», skriver Greta Thunberg.

Av Nilas Johnsen

Toppmøtets leder Alok Sharma tar til tårene, når han vedgår at den reviderte avtaleteksten er forandret, og beklager dette.

Men rett etter slår han fast at den nye avtaleteksten er vedtatt.

Slutterklæringen er dermed vedtatt, én dag etter at forhandlingene egentlig skulle vært avsluttet.

RØRT: Toppmøtets leder, Alok Sharma, kunngjorde sent lørdag kveld at man er enige om en avtale.

Dette skriver klima- og miljøminister Espen Barth Eide til VG klokken 20.48:

– Går mot enighet nå, ordet «phase-out» er nå foreslått erstattet med «phase-down» av kull. For øvrig består språket på utfasing av fossile subsidier. Som EU og Sveits og diverse særlig rammede land, foretrakk vi den opprinnelige teksten, men vi mener at helheten er så god at vi stemmer for det som alt i alt er en veldig progressiv avtale, skriver Barth Eide.

– Nå kan vi offisielt slå fast at vi har en avtale! En svært fornøyd norsk delegasjon hilser!, skriver han litt senere.

Norge var ett av landene som fikk gjennom artikkel 6, som endelig slår fast enigheten fra Parisavtalen.

– Jeg er svært glad for at vi fra norsk side kunne bidra til å finne en solid løsning på dette, som sikrer at vi nå enslig får på plass et vanntett regelverk for samarbeid mellom land som unngår dobbelttelling av utslippsreduksjoner, skriver Barth Eide til VG.

Foto: YVES HERMAN / X00380

FAKTA OM KLIMATOPPMØTET * Klimaforhandlingsmøtet i Glasgow varte fra 31. oktober til 13. november. Storbritannia og Italia var vertskap. * Møtet skulle egentlig blitt holdt i fjor, men ble utsatt på grunn av pandemien. * Om lag 130 stats- og regjeringssjefer var til stede på toppmøtet 1. og 2. november. * Nesten alle verdens land deltok i forhandlingene. I tillegg var organisasjoner, pressefolk og representanter for næringsliv til stede. * Til sammen var nesten 40.000 mennesker registrert som deltagere. Antall deltagere kan dermed ha vært det høyeste noensinne på et klimamøte arrangert av FN. * Glasgow-møtet var formelt sett det 26. partsmøtet for landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon. * Omtales som COP26. Forkortelsen står for Conference of the Parties. Tilsvarende møter er blitt holdt nesten hvert år siden 1995. * I den første fasen av møtet ble det lansert en rekke nye mål og ambisjoner om utslippskutt og andre typer klimatiltak. Parallelt med dette forhandlet landene om regler for gjennomføringen av Parisavtalen fra 2015. * Slutterklæringen på møtet ble vedtatt på kvelden lørdag 13. november, én dag etter at forhandlingene egentlig skulle vært avsluttet. (Kilder: COP26, AP, BBC, The Guardian, The Washington Post, NTB) Vis mer

India krevde endringer

Det er India som har foreslått å fjerne formuleringen i slutterklæringen om å «fase ut» kullkraft. Kina var også en viktig pådriver for dette.

I utkastet har det vært en oppfordring om å øke tempoet i innsatsen for å fase ut kullkraft uten fangst og langring av CO₂. Indias klima- og miljøminister Bhupender Yadav ønsker i stedet ordlyden «fase ned».

KERRY KJEMPER: USAs klimautsending, tidligere utenriksminister John Kerry, gjør det han kan for å overtale Indias miljøminister Bhupender Yadav.

Da klimamøtet skulle samles til en endelig gjennomgang, hadde Kina, som har stor innflytelse, nettopp avsluttet intense avtaler med USA.

Først takket Kinas utsending alle landene for sin fleksibilitet, så fikk Indias miljøminister Bhupender Yadav ordet, der han legger til en viktig endring i sluttforslaget:

Yadavs forslag innebærer at en viktig tekst om begrensing av bruk kull- og fossile brennstoff skal inkludere forbehold om at lokale forhold må iberegnes og at det skal være visse unntak for utviklingsland.

India krever også at utviklingsland må få garantier om utviklingsmidler til å bygge opp grønnere energi. Samtidig ber India om at kull skal fases ned, ikke fases ut.

BLA, BLA, BLA: Greta Thunberg har under hele klimatoppmøtet hevdet at det som skjer i forhandlingene er «blah, blah, blah».

Dette er den viktige endringen

I utkastet til slutterklæring var det en oppfordring om å øke tempoet i innsatsen for å fase ut kullkraft uten fangst og langring av CO₂.

Indias klima- og miljøminister Bhupender Yadav ønsket i stedet ordlyden «fase ned». Kort tid senere ble slutterklæringen vedtatt, én dag etter at klimamøtet egentlig skulle vært avsluttet.

Nesten alle verdens land har deltatt i forhandlingene. De har blant annet dreid seg om regler og retningslinjer for gjennomføringen av Parisavtalen fra 2015.

Bellona-Hauge: – Historisk

Bellona-leder Frederic Hauge sier til VG at det var nervepirrende å følge innspurten.

– Dette er historisk, og langt bedre enn fryktet. Jeg var en stund engstelig for at man ikke skulle bli enige, sier Hauge til VG.

Hauge mener forskjellen på «fase ned» og «fase ut» bruker av kull tross alt ikke er så stor.

– Det viktige er at dette er med, for tidligere har ikke dette blitt nevnt i det hele tatt.

– Hva mener du om at India, med støtte fra Kina, fikk inn endringer på tampen?

– Det var sjokkerende å se utpressingen fra India og Kina. Det synes jeg ikke noe om. Men sluttresultatet er det viktigste.

Verdens mest kjente klimaaktivist, svenske Greta Thunberg er ikke imponert:

– #COP26 er over. Her er et kort sammendrag: Blah. blah, blah. Men det ekte arbeidet fortsetter utenfor disse hallene. Og vi vil aldri gi opp, skriver Thunberg.

Flere land dypt skuffet

Sveits fikk først ordet etter India, og uttrykte stor skuffelse. Så tok EUs klimasjef Frans Timmermans ordet:

– Europas rikdom er bygd på kull, men vi bør utrydde bruken av dette fossile brenslet. Men til tross for min skuffelse over forslaget til en endring, mener jeg fortsatt at dette er et historisk øyeblikk, sier Timmermans.

EU-toppen påpeker at man kan hjelpe utviklingsland kutte bruk av kull på samme måte som man har hjulpet Sør-Afrika.

Marshalløyene, ett av landene som berøres kraftig av klimaendringer, uttrykker sterk skuffelse over at man ikke klarer å bli enige om å fase ut kull fullstendig. Øynasjonen Fiji kommer også med en følelsesladd skuffelse.

Intense diskusjoner

Toppmøtets leder, Alok Sharma, har tidligere lørdag kveld uttalt at klimatoppmøtet er ved «sannhetens øyeblikk».

At det var intenst ga Barth Eide VG innsikt i på telefon fra Glasgow, under en pause tidligere lørdag kveld.

– Rett bak meg her står USAs klimautsending John Kerry i intense diskusjoner med den indiske delegasjonen, mens hans assistent Sue Biniaz forsøker å overtale den kinesiske delegasjonen, sier Barth Eide.

Den norske statsråden tar også oppgaven med å være fotograf for VG og fange det historiske øyeblikket med mobilen.

– India, Kina, og noen olje- og kullproduserende land som Iran, Venezuela og Sør-Afrika, har uttrykt skepsis, forklarer den norske statsråden.

SNAKKER MED KINA: Sue Binaz, nummer to i USAs klimadelegasjon, snakker med den kinesiske delegasjonen.

Kina og India har begge uttrykt skepsis til til formuleringer om å fase ut fossile subsidier og kull.

Indias miljøminister sier landet ikke er tilfreds med utkastet til slutterklæring på klimatoppmøtet i Glasgow.

– Utviklingslandene har rett til sin rettferdige andel av det globale CO₂-budsjettet, sa Bhupender Yadav i Glasgow lørdag.

Han minnet om at andre deler av verden har hatt store utslipp av klimagasser i mange år. Det er den ikke-bærekraftige livsstilen og forbruket i rike land som har forårsaket den globale oppvarmingen, ifølge Yadav.

Kinas forhandler, Zhao Yingmin, advarte de andre delegatene på møtet. Han sa at Kina er klare til å jobbe med alle parter for å foreslå «konstruktive ideer» til en slutterklæring. Men, han la også til:

– Akkurat nå er ikke teksten perfekt, men vi har ingen intensjon om å gjenåpne den, sa Yingmin.

Han la til at Kina mener at det likevel bør gjøres «mindre endringer.»

DISKUSJONER: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide prøver å overtale Indias miljøminister.

– Det er et veldig stort flertall som har tatt ordet for å si at de vil støtte utkastet. Mange sier de har gitt seg på noen punkter. Alle har fått noe, men ingen har fått alt, sier Barth Eide.

– Men er det ikke lett å forstå argumentene til India, om at utviklingsland må få ha noe høyere utslipp for å kunne ta oss igjen?

– Argumentet om at man må slippe ut mer før man kan slippe ut mindre holder ikke lenger, det gikk man vekk fra allerede under Parisavtalen. Men utviklingsland skal være trygge på at de skal få teknologisk bistand til å utvikle fossilfrie alternativer, som solkraft.

Barth Eide benyttet en pause i forhandlingene lørdag kveld til å snakke direkte med Indias miljøminister i et forsøk på å overtale ham.

– Jeg sa til ham at jeg ikke ville tolket uttalelsen på utfasing av kull og fossile subsidier slik at alt må forandres øyeblikkelig, for det forstår vi jo at ikke er så enkelt for dem, sier Barth Eide.