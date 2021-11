KERRY KJEMPER: USAs klimautsending, tidligere utenriksminister John Kerry, gjør det han kan for å overtale Indias miljøminister Bhupender Yadav.

Barth Eide til VG: − Intense diskusjoner

Klimatoppmøtet i Glasgow står på vippepunktet. – Det foregår intense diskusjoner akkurat nå, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til VG.

Av Nilas Johnsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Toppmøtets leder, Alok Sharma, har uttalt at klimatoppmøtet er ved «sannhetens øyeblikk».

At det er intenst understreker Barth Eide til VG på telefon fra Glasgow.

– Rett bak meg her står USAs klimautsending John Kerry i intense diskusjoner med den indiske delegasjonen, mens hans assistent Sue Binaz forsøker å overtale den kinesiske delegasjonen, sier Barth Eide.

Den norske statsråden tar også oppgaven med å være fotograf for VG og fange det historiske øyeblikket med mobilen.

– India, Kina, og noen olje- og kullproduserende land som Iran, Venezuela og Sør-Afrika, har uttrykt skepsis, forklarer den norske statsråden.

BAKGRUNN: Klimatoppmøtet: − Sannhetens øyeblikk

SNAKKER MED KINA: Sue Binaz, nummer to i USAs klimadelegasjon, snakker med den kinesiske delegasjonen.

les også Klimatoppmøtet: – Ingen avtale er bedre enn en svak avtale

Kina og India har begge uttrykt skepsis til til formuleringer om å fase ut fossile subsidier og kull.

Indias miljøminister sier landet ikke er tilfreds med utkastet til slutterklæring på klimatoppmøtet i Glasgow.

– Utviklingslandene har rett til sin rettferdige andel av det globale CO₂-budsjettet, sa Bhupender Yadav i Glasgow lørdag.

Han minnet om at andre deler av verden har hatt store utslipp av klimagasser i mange år. Det er den ikke-bærekraftige livsstilen og forbruket i rike land som har forårsaket den globale oppvarmingen, ifølge Yadav.

Kinas forhandler, Zhao Yingmin, advarte de andre delegatene på møtet. Han sa at Kina er klare til å jobbe med alle parter for å foreslå «konstruktive ideer» til en slutterklæring. Men, han la også til:

– Akkurat nå er ikke teksten perfekt, men vi har ingen intensjon om å gjenåpne den, sa Yingmin.

Han la til at Kina mener at det likevel bør gjøres «mindre endringer.»

les også Støre i Glasgow: Ingen klimaplan uten karbonfangst og lagring

DISKUSJONER: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide prøver å overtale Indias miljøminister.

– Det er et veldig stort flertall som har tatt ordet for å si at de vil støtte utkastet. Mange sier de har gitt seg på noen punkter. Alle har fått noe, men ingen har fått alt, sier Barth Eide.

– Men er det ikke lett å forstå argumentene til India, om at utviklingsland må få ha noe høyere utslipp for å kunne ta oss igjen?

– Argumentet om at man må slippe ut mer før man kan slippe ut mindre holder ikke lenger, det gikk man vekk fra allerede under Parisavtalen. Men utviklingsland skal være trygge på at de skal få teknologisk bistand til å utvikle fossilfrie alternativer, som solkraft.

Barth Eide benyttet en pause i forhandlingene til å snakke direkte med Indias miljøminister i et forsøk på å overtale ham.

– Jeg sa til ham at jeg ikke ville tolket uttalelsen på utfasing av kull og fossile subsidier slik at alt må forandres øyeblikkelig, for det forstår vi jo at ikke er så enkelt for dem, sier Barth Eide.

– Dette er en langsiktig målsetting som land skal arbeide for å oppfylle etter hvert som det blir mulig for dem. Det er jo en erklæring om politikkens retning.