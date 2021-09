MASSESKYTING: Store politiressurser rykket torsdag denne uken ut til en masseskyting ved dagligvarebutikken Kroger i Collierville i Tennessee. Én person ble drept og tolv skadet.

Over 21.500 drap registrert i USA i fjor – 30 prosent økning fra 2019

I 2020 ble det satt en dyster rekord i USAs drapsstatistikk, ifølge en fersk rapport fra FBI.

Av Oline Birgitte Nave

I fjor ble det registrert 30 prosent flere drap i USA enn i 2019. Det er den største økningen på ett år siden FBI begynte å føre statistikk på 60-tallet, fremkommer det i rapporten som CNN først omtalte.

Med over 21.500 drap registrert i løpet av 2020, må man tilbake til midten av 90-tallet for å finne høyere tall. Det ble også satt nye drapsrekorder i flere amerikanske byer, blant annet i Albuquerque, Memphis, Milwaukee, Tulsa og Des Moines.

Men til tross for flere drap og voldsepisoder, gikk det totale antallet registrerte lovbrudd i USA ned med seks prosent i fjor, ifølge rapporten.

– Perfekt storm

Drapsstatistikken begynte først å stige i sommermånedene i 2020, med flest drap i juni og juli. På samme tid førte strenge coronarestriksjoner til at millioner av amerikanere mistet jobbene sine. Mange ble også hjemløse.

De økonomiske og sosiale problemene i kjølvannet av pandemien, i tillegg til økt våpensalg, er blant flere årsaker til den dystre statistikken, sier politisjef i Albuquerque Harold Medina til The New York Times.

– Det er en perfekt storm. Det er ikke bare én faktor vi kan peke på som årsak til at vi er der vi er, sier Medina til avisen.

FBI-rapporten består av data samlet inn fra nesten 16.000 politimyndigheter over hele USA. Den viser at drapsstatistikken steg i alle deler av landet, og at andelen drept med skytevåpen aldri har vært høyere: 77 prosent ble begått med skytevåpen i 2020, mot 74 prosent i 2019.

Drapsraten var i fjor på rundt 6,5 personer per 100.000 innbyggere. Det er likevel 40 prosent lavere enn de rekordhøye drapsratene på 80- og 90-tallet.

Ifølge krimanalytiker Jeff Asher er det særlig den geografiske fordelingen som skiller seg fra tidligere tiår. Høye drapsrater er ikke lenger kun forbeholdt storbyene:

I 1990 sto storbyene New York og Los Angeles for 13,8 prosent av drap i USA. I 2020 er prosenten på 3,8.

De høye drapstallene fortsatte også inn i 2021, ifølge den foreløpige statistikken.

– Så langt i år har antall drap steget med rundt ti prosent fra 2020 i 87 byer som per nå har tilgjengelige tall, sier Asher til NYT.

I tillegg til lockdown, stans i økonomien og sosial uro flere steder i landet, er det faktorer som narkotika, våpen og penger som har ført til drap, særlig blant unge menn.

– Mye stammer fra personer som lider av fattigdom, psykiske lidelser og rusavhengighet, hvor skytevåpen blir brukt for å løse konflikter, sier Liz Thomson, som tidligere etterforsket drap ved Albuquerque-politiet til avisen.