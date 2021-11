Skjulte opptak fra Grana Padano-gård: − Tøft å se

Opptakene, som er omtalt i italienske medier, viser melkekyr som vasser i møkk, isolerte kalver og utmagrede dyr. De brukes til produksjon av en populær ost.

– Det var tøft å se opptakene, og det er vondt å vite at det kan gå så langt, sier veterinær Camilla Kielland ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Hun har særlig forsket på dyrevelferd for kyr.

De skjulte opptakene Kielland kommenterer, er gjort av den italienske dyrevernorganisasjonen Esserre Animali. De er sendt til VG, men også omtalt i italienske medier.

Opptakene er filmet på en gård i den norditalienske byen Brescia, som leverer melk til Grana Padano-osten. Ifølge organisasjonen er de gjort i desember 2020.

Osten likner på – og er ofte forvekslet med – parmesanost.

Opptakene viser blant annet:

Kalver og kuer som vasser i møkk

Kalver som står isolerte i små båser

Tilsynelatende utmagrede dyr

Tilgrisede gangarealer og liggebåser

Ifølge organisasjonen døde dyr liggende i møkk

DØD I BURET: En død kalv ligger halvveis ute av en av båsene på gården.

– Det vi ser er en blanding av ulovlige og lovlige forhold. Det er ulovlig å la dyrene vasse i egen møkk, og det er også ulovlig at kalver ikke kan se eller lukte andre kalver gjennom sprinklene, sier Live Kleveland.

Hun er jurist og kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, som først gjorde VG oppmerksom på opptakene.

– Men det er lovlig å ta kalven fra mor med en gang den er født og sette den alene for seg selv i et bur. Det er lovlig å holde kua på bås hvor hun knapt har lov til å røre seg, både i Norge og Italia, fortsetter hun.

DØDE DYR: En kalv ligger livløs blant kyrne inne på gården.

Gårdens advokat: – En falsk beskrivelse

Lokalavisen Bresciatoday skrev for én måned siden at myndighetene har gjennomført et tilsyn på gården i Italia, og at gårdseieren risikerer en bot på 10.000 euro etter anklager om dyremishandling.

Tilsynet skal ifølge avisen ha blitt gjennomført etter at myndighetene fikk opptak fra gården av en dyrevernorganisasjon.

Advokaten som representerer gården, Alessandro Mainardi, sier til VG at saken fortsatt er under etterforskning.

Han er helt uenig i fremstillingen til dyrevernorganisasjonen:

– Takket være omfattende dokumentasjon kan vi slå fast at Essere Animalis opptak er en falsk beskrivelse av hva som skjer på Agricola Zani, sannsynligvis bestilt av noen som har til hensikt å diskreditere den utmerkede produksjonen av Grana Padano, sier advokaten.

GRANA PADANO: Gården leverer melk til denne ostetypen. Illustrasjonsfoto.

Ifølge Mainardi viser opptakene kun fragmenter av aktivitetene på gården.

– For eksempel filmet de halmsengene fulle av avføring, før den daglige rengjøringen. Det er som at noen skulle ha filmet hundebæsj på gaten, uten å samtidig vise at eieren plukker den opp.

MØKK: På videoene ligger kyr tilgriset i store mengder møkk inne på gården i Italia.

– Motbeviser hypotesen om dyremishandling

Han sier videre at Agricola Zani har anmeldt organisasjonen for ærekrenkelse og «andre lovovertredelser knyttet til fotomontasjen deres».

Da VG spør om å få se dokumentasjonen Mainardi refererer til, viser han til det internasjonale landbruksmagasinet Holstein International, der gården ifølge advokaten beskrives som en av verdens beste.

– Denne publikasjonen beviser at Zani-gården er verdensledende når det gjelder lang levetid for dyrene. Det er et faktum som motbeviser hypotesen om dyremishandling.

Essere Animali på sin side sier det er åpenbart at bildene viser vanskjøtsel av dyr over tid.

– Vår etterforsker jobbet der og filmet situasjonen i over en måned og har gitt videre alle beviser for at dette har skjedd gjennom hele perioden til myndighetene, sier Claudio Pomo i dyrevernorganisasjonen.

Han mener det er åpenbart at møkka i båsene har samlet seg opp i flere uker uten rengjøring.

UTE BLANT DYRENE: Gjennom sine forskningsprosjekter besøker Camilla Kielland ved NMBU flere norske melkegårder.

Forsker: Kan gi kronisk stress

Kielland ved NMBU mener det fremstår som at særlig oksekalvene i videoen blir vanskjøttet – trolig fordi inntekten kommer fra hunnkalvene, som senere blir melkekyr.

– Det kan oppstå et kronisk stress dersom dyrene ikke klarer å tilpasse seg miljøet de er i. I tillegg kan det gå utover immunforsvaret, forklarer NMBU-forskeren.

Kielland er samtidig tydelig på at forholdene på den aktuelle gården ikke er sammenlignbare med det hun har sett på norske gårder.

– Det vanlige i Norge er at ku og kalv har det bra, sier hun.

LIVLØS: En kalv ligger i et bur inne på den italienske gården.

Selskapet tar avstand fra gården

De som kvalitetsgodkjenner osten svarer i en e-post til VG at de har suspendert godkjenningen av osten som lages på den aktuelle gården og at de tar avstand fra det som har skjedd.

I sin uttalelse skriver de at det ikke er Grana Padanos ansvar å sørge for dyrevelferd, men de «vil understreke at bildene som vises absolutt ikke er representative for produksjonskjeden av Gran Padano-osten».

De håper i stedet helsemyndighetene og politiet tar grep for å sikre dyrevelferd det de kaller slike «beklagelige hendelser».

Til sist inviterer de italienske myndigheter til å inspisere vilkårlige gårder som produserer Grana Padano-ost.