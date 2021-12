STRAMMER INN: På tirsdagens pressekonferanse varslet Sveriges statsminister Magdalena Andersson (S) nye restriksjoner i landet.

Nye restriksjoner i Sverige: − Det blir tøffere en stund

Situasjonen i Sverige er bekymringsfull, sier statsminister Magdalena Andersson.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag holdt den ferske statsministeren pressekonferanse, der hun varslet strengere tiltak mot corona.

– Vi befinner oss i bekymringsfull situasjon. Nå øker smittespredningen raskt og vi ser at en økende belastning på helsevesenet. Spredningen av den nye virusvarianten Omikron er bekymrende.

Statsministeren ber ikke-vaksinerte og de med to doser komme seg til vaksinesentrene.

– Nå behøver vi at vaksinene kommer seg fra distriktskontorene til armene, så bestill vaksinetime, oppfordret hun.

– Forstår at folk er lei

Andersson opplyser at i takt med at flere får en tredje vaksinedose ser de at flere får en bedre beskyttelse mot omikron. Likevel setter de inn flere tiltak nå for å få nå smittespredningen og å vinne tid for å gi de ansatte i helsevesenet bedre forutsetninger.

Statsministeren ber derfor det svenske folket ta en kraftanstrengelse for å få bedre kontroll. Hun sier hun forstår at folk er lei av tiltak og at hun også er det.

– Men nå har vi en ny virusvariant, en økende smittespredning og vi ser en økning belastning på helsevesenet og da må vi gjøre det som kreves.

– Det blir tøffere en stund og også vi som har vaksinert oss behøver å tenke over om vi gjør nok for å beskytte oss.

Dette er tiltakene Sverige innfører fra 23. desember:

Hjemmekontor for alle som har mulighet

Krav om sittende servering på barer og restauranter.

En meter avstand mellom besøkende som ikke er i kohort på barer og restauranter

Offentlige arrangementer på 20–500 deltagere får bare ha sittende publikum.

Arrangement på over 500 deltagere krever coronapass

Begrensninger av trengsel på butikker og kjøpesentre

Begrensninger av trengsel på fritids- og kulturarrangementer, man kan trene men med smittebegrensende tiltak.

Deltagelse på leier og cuper innendørs frarådes frem til 16. januar.

Tiltak gjeldende fra 24. desember: