FLYKTET: BBC har snakket med flere som har klart å komme seg ut av den hardt bombede byen Mariupol. Bildet er tatt 22. april 2022.

Flyktet fra Mariupol: − Som en konsentrasjonsleir

BBC har møtt flyktninger som forteller skremmende historier om hvordan de kom seg ut av Mariupol.

Av Marthe Stoksvik

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Oleksandr and Olena er blant de få som nylig har klart å flyktet fra havnebyen Mariupol.

Byen har vært under harde angrep siden krigen startet. BBC har snakket med to par om flukten fra Mariupol.

– Du kan ikke forestille deg hvor forferdelige forholdene var, sier Oleksandr til BBC.

– Som en konsentrasjonsleir

Paret forteller om hvordan de ble plassert i det russerne kaller filtreringsleirer. Der må ukrainske flyktninger gjennom før de blir evakuert.

Oleksandr and Olena har kommet seg til Lviv da BBC møter dem.

Etter de forlot hjemmet sitt og dro til et evakueringspunkt, ble de hentet og kjørt til et russisk flyktningmottak.

– Det var som en ekte konsentrasjonsleir, sier Oleksandr til BBC.

Paret ble fotografert fra alle siden, fingeravtrykkene deres ble tatt og de ble avhørt i flere timer.

KRIG: Bilder fra Mariupol viser leilighetsbygg som er totalskadet etter russiske angrep. Bildet er tatt 22. april 2022.

De var bekymret for at russiske soldater skulle ta mobilene deres, så de fjernet all informasjon som kunne tolkes som at de støtter Ukraina i krigen.

Oleksandr hevder at de som ble mistenkt for å være «ukrainske nazister», ble sendt til Donetsk og torturert.

Denne påstanden er ikke verifisert.

President Vladimir Putin kaller krigen for en «spesiell operasjon» med mål om å rydde Ukraina for nazister.

Tok en sjanse

Oleksandr and Olena fikk etter hvert tillatelse til å forlate Mariupol med buss nummer 148. En uke senere hadde ikke mer enn 20 busser kjørt fra byen.

Til slutt valgte de å ta sjansen på å finne en privat sjåfør.

En sjåfør klarte å få dem fra filtreringsleiren og til den russisk-kontrollerte byen Berdjansk.

Der var de i tre dager før de fant en som var villig til å ta sjansen og kjørte dem til Zaporizjzja.

Paret tok deretter tog til Lviv.

RUINER: To personer går langs gatene i Mariupol som gjennom krigen har blitt hardt angrepet. Bildet er tatt 21. april 2022.

– Byen eksisterer ikke lenger

BBC møtte også et annet par som hadde en lignende opplevelse som Oleksandr and Olena.

Valentyna og mannen hennes Evgeniy overlevde ved å gjemme seg i en kjeller.

De flyktet også ved hjelp av sjåfører som tok sjansen på å få dem ut av Mariupol.

– Byen eksisterer ikke lenger, ikke husvegger en gang. Bare enorme hauger med ruiner, sier Valentyna.