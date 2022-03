«STEM»: En medarbeider ved et stemmelokale i Atlanta går gjennom valgmateriale under presidentvalget 3. november 2020 i Atlanta.

Kontroversielle valglover innføres i USA: − Georgia er på frontlinjen

ATLANTA (VG) Georgias valgsjef nektet da Donald Trump ba ham «finne» 11.780 stemmer. Republikanerne innførte en lov som avsatte ham som leder av delstatens valgstyre.

Etter Donald Trumps valgnederlag i 2020, har 19 delstater innført valglover som på ulike måter begrenser valgdeltagelse og truer demokratiet.

Det mener demokratene.

– De klarte ikke å gjøre det på den ulovlige måten, så nå bare endrer de lovene i stedet, sier Sara Tindall Ghazal, Georgia-demokratenes politikkdirektør, til VG.

Republikanerne mener på sin side at lovene gjør valgene tryggere for fusk og slik øker tilliten til demokratiet.

USA er i det hele tatt et land hvor tekniske detaljer om når og hvordan du får stemme på forhånd, via post eller i helgene skaper dyp splittelse.

Fremst i kontroversene står delstaten Georgia, fødestedet til den amerikanske bevegelsen for stemmerettigheter.

Mens gospelen gjaller ut langs en bilvei i et arbeiderklassestrøk i Atlanta vokter demokraten Steven Cameron (47) kjøttstykkene på grillen – en utendørs barbecue-sjappe.

– De driver med svindel, de prøver å lure oss, skjønner du hva jeg sier? sier han.

BBQ: Steven Cameron (47) har stått langs samme veistubb i Atlanta og solgt sin egen barbecue-mat i flere år.

Avsatte Trump-nekteren

– Georgia er på frontlinjen i republikanernes forsøk på å gjøre det vanskeligere å stemme, mener David Worley, advokat og gjennom 17 år ett av fem medlemmer i delstatens valgstyre.

– Valgstyret setter reglene for de lokale valgstyrene når det gjelder gjennomføringen av valg, forklarer Worley.

De siste årene ble dette styret ledet av Brad Raffensperger, Georgias administrasjonsminister og øverste valgansvarlige.

Han er også kjent som mannen Donald Trump ringte 2. januar i fjor med beskjed om «å finne 11.780 stemmer», som var differansen Biden vant valget med.

Raffensperger sa nei.

Drøye to måneder senere hadde den republikanske majoriteten i delstatskongressen vedtatt «valgintegritetsloven» SB 202.

Én av lovens konsekvenser var at Raffensperger ble avsatt som leder av delstatens valgstyre.

KONFLIKT: Georgias administrasjonsminister Brad Raffensperger er livslang republikaner. Da han sto opp mot Donald Trumps forsøk på å endre på valgresultatet i Georgia, fikk han smake ekspresidentens vrede.

– Trussel mot demokratiet

Republikanerne fikk seg et sjokk da Georgia for første gang siden 1992 gikk til en demokratisk presidentkandidat, før demokratene noen uker senere også snappet begge delstatens senatorseter.

I november er det et svært avgjørende mellomvalg.

Demokratenes Stacey Abrams jakter guvernørstolen til Brian Kemp, en annen republikaner som sto opp mot Trump – og som på den andre siden utfordres i partiets primærvalg av Trump-lojalisten David Perdue.

Brad Raffensperger utfordres av Jody Hice, en kandidat overgitt til Trumps valgløgner, til vervet som administrasjonsminister – delstatens valgansvarlige.

Den svarte pastoren Raphael Warnock skal forsvare senatorsetet han vant i fjor – og samtidig demokratenes syltynne flertall i Senatet.

Worley mener at SB 202 er et republikansk maktkupp.

– Den største trusselen mot demokratiet i Georgia er at vi har et parti som tror de bare kan vinne hvis visse grupper ikke avgir sin stemme, sier han.

GÅTT AV: David Worley er en nestor i Georgias valgsystem med 17 år på delstatens øverste valgstyre. Her er han utenfor sitt hjem i Peachtree City, utenfor Atlanta.

Den nye valgloven

Dette er noen av lovens konsekvenser, helt konkret:

Poststemmesedler sendes ikke ut til alle velgere lenger, og perioden man kan be om en er redusert fra seks til tre måneder.

For å få stemme via post holder det ikke lenger med en signatur, man må legge ved ytterligere dokumentasjon, som for eksempel nummeret på førerkortet.

Forbud mot å gi vann eller mat til velgere som står i stemmekø.

Den republikanske majoriteten i delstatskongressen utnevner nå valgstyrets leder, og valgstyret har mulighet til å avsette lokale valgstyrer.

Snevrer inn muligheten for å stemme om du møter opp et stemmelokale du ikke hører inn under.

DEMOKRAT: Sara Tindall Ghazal jobber for den demokratiske minoriteten i Georgias delstatskongress. Her driver hun med politikkutvikling.

– Høvle på marginene

Men hvorfor er dette en trussel mot demokratiet?

– Ser du på stemmemønstrene, spesielt under 2020-valget, så var det i overveldende grad demokrater som valgte å stemme via post eller måtte stemme ved et annet stemmelokale, sier Sara Tindall Ghazal.

Hun er politikkdirektør for den demokratiske minoriteten i Georgias kongress og nyinnsatt medlem i Georgias valgstyre.

Ghazal mener alle endringene i Georgias valglover er skreddersydd for å stagge stemmemønstrene til urbane velgere – gjerne svarte, med lav inntekt, ofte på flyttefot.

– Det handler ikke om å fjerne store velgergrupper, men å høvle litt på marginene i kanten. Det er alt du trenger. Som den forrige fyren sa, «finn 11.780» stemmer, sier hun.

Hun mener demokratiet ikke bare er truet i Georgia.

– Jeg tror det kan sies om hele landet.

FRISØR: Renita Johnson (66) forteller om en nabo, en kvinne i 90-årene, som «dro til sitt stemmelokale, så sa de at det ikke var hennes». – Folk kan ikke dra overalt for å få stemt, sier hun.

Republikanerne: Skremselstaktikk

– Loven ble innført som følge av de uregelmessighetene vi så i 2020-valgene med de ulike formene for stemmegivning pandemien brakte med seg, sier Savannah Viar, regional kommunikasjonsdirektør for det republikanske partiet.

Hun sikter spesielt til det såkalte «dropbox»-konseptet, stemmeurner plassert utendørs som velgere kan putte seddelen sin i døgnet rundt, som ble innført under 2020-valget.

Nå er det lov med maksimalt én per kommune, og de må være plassert inne i et stemmelokale.

– Denne valgloven gjør faktisk disse stemmeurnene lovlige. Under 2020-valget var de innført under nødregler. Det er bare skremselstaktikk fra demokratene å si at dette undertrykker stemmerettigheter, sier Viar.

Om det er noe som er maktkupping, så er det demokratenes mislykkede forsøk på å få gjennom føderale stemmelover, mener hun.

– Mener du selv at 2020-valget ble «stjålet»?

– Jeg ser på 2020-valget som ferdig og tilbakelagt. Jeg er klar for 2022-valget, svarer Viar.

JOURNALIST: Mark Niesse er en erfaren politisk journalist i Atlanta-området, som dekker valg og stemmerettigheter.

– Gagner republikanerne

Mark Niesse er politisk reporter i Atlanta Journal-Constitution, og dekker stemmerettigheter spesielt.

– Det koker ned til en kamp mellom mer tilgang til å stemme og mer sikkerhet rundt valgene. Den ene siden sier at du ikke kan ha sikre valg samtidig som du har sterk tilgang til få stemme, forklarer han.

Georgia er veikrysset hvor alle disse debattene møtes, ifølge Niesse.

– Det er mest sannsynlig at disse reglene gagner republikanerne. Vi har sett at den nye loven har redusert valgdeltagelsen noe, spesielt når det gjelder forhåndstemming, sier journalisten.