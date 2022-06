IDENTIFISERT: Dom Phillips er ifølge brasiliansk politi en av personene som ble funnet i en grav i Amazonas.

Bekrefter: Levningene tilhører britisk journalist

Brasilianske tjenestepersoner bekrefter at levningene funnet i Amazonas tilhører den britiske journalisten Dom Philips. Samtidig mener politiet at flere enn de to mistenkte, kan ha medvirket til drapene.

Tannundersøkelser utført ved det nasjonale instituttet for rettsmedisin i Brasil, bekrefter at levninger funnet i forbindelse med søket etter den britiske journalisten Dom Phillips (57) og urfolkseksperten Bruno Pereira (41), tilhører Phillips.

Det opplyser kilder i det føderale politiet ifølge CNN Brasil.

Det skal utføres en ny DNA-test for å få en endelig bekreftelse.

Undersøkelser av levningene til den andre personen, som antas å være Pereira, pågår fremdeles, opplyser politiet fredag.

Søket etter de to varte i elleve dager før de ble funnet onsdag. Da viste en av brødrene som er mistenkte for drapene, politiet stedet der Philips og Pereira var begravd.

Begge de to brødrene skal ha tilstått drapene.

– De ble drept for å støtte bevaring av regnskogen og urfolket der, sa talsperson Ned Price i det amerikanske utenriksdepartementet.

Price kondolerte også til familiene til de to mennene og sa at

ARRESTERT: En av de mistenkte eskorteres av politiet onsdag.

Phillips og Pereira forsvant 5. juni etter at de hadde vært på reportasjereise i fire dager i Javari-området i Amazonas. De var der for å besøke urfolkssamfunn helt vest i Amazonas, nær grensen til Peru.

De ble gravlagt i et tettvokst skogområde, rundt to timer fra nærmeste landsby, ifølge The Guardian.

Etterforskerne fortsetter å jobbe med levningene, både for en endelig identifisering og å slå fast dødsårsaken.

Politiet sa tidligere fredag at drapene på de to, som politiet mener at to arresterte menn begikk, ikke er utført på vegne av noen andre.

– Etterforskningen antyder at drapsmennene handlet alene, uten noen bakmann eller kriminell organisasjon bak dem, sa det føderale politiet i Amazonas-regionen i et uttalelse.

Likevel sa også tjenestepersoner at det er indikasjoner på at andre personer deltok i den kriminelle handlingen og at det var mulig at flere personer ville bli arrestert.

Men politiets uttalelse blir møtt med skepsis fra urfolksgruppen Univaja som Pereira jobbet med, skriver The Guardian.

Gruppen var også essensiell i søket etter de to mennene.

SØKET: Urfolk hjalp marinen å lete etter de to savnede mennene.

De siste månedene har Univaja sendt flere rapporter til politiet om at kriminelle gjenger var aktive i området, og urfolksgruppen hevder at disse noen av disse gjengene også hadde en kobling til de to mistenkte og arresterte mennene.

– Grusomheten til den kriminelle handlingen viser at Pereira og Phillips kom i veien for en mektig kriminell organisasjon som gjorde alt i sin makt til å dekke over sine spor i løpet av etterforskningen, sa Univaja i en uttalelse.

– Denne konteksten viser at det ikke bare var to henrettelser, men en organisert gruppe som planla hver minste detalj av forbrytelsen, fortsatte uttalelsen.

Myndighetene har sagt at ett av hovedsporene i etterforskningen har pekt ut et internasjonalt nettverk som betaler fattige fiskere for å fiske i Vale do Javari, noe som er ulovlig siden området er forbeholdt urfolk i Brasil.

Ifølge The Guardian ble båten til Pereira og Phillips avskåret av drapsmennene da de var på vei tilbake til landsbyen Atalaia do Norte etter den fire dager lange reportasjeturen.